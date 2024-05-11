İndirim Günleri Başlıyor! 11 - 17 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 11 - 17 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 11 - 17 Mayıs 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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11 Mayıs 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 127,50 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerde;
Çok Al Az Öde
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16 Mayıs 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 15.490 TL
Orcamp Termos 1 Litre 679 TL
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JVC 65" Ultra HD Android Tv 21.999 TL
SEG 10 Kg Çamaşır Makinesi 10.499 TL
Fantom Carbon Dikey Süpürge 1.299 TL
Sona TV Ünitesi 1.999 TL
Hascevher Kumsal Tencere 6 Parça 749 TL
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Pompalı Termos 299 TL
20 Jant Bisiklet 2.499 TL
Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı 6m2 999 TL
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17 Mayıs 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Keysmart Nofrost Buzdolabı 18.499 TL
Aile Tipi Çadır 4.999 TL
Paslanmaz Çelik Kamp Yemek Seti 3'lü 999 TL
Proware Büyük Kamp Baltası 699 TL
Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu 12.999 TL
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Hobby Life Matara 750 ml 99 TL
Maket Blok Oyuncak Timsah 399 TL
Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tshirt 279 TL
ŞOK 11 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Karcher K2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi 2.990 TL
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Samsonite Spinner Valiz Orta Boy 11.999 TL
Bambu Star Bonel Çift Yaylı Çift Kişilik Yatak + 2 Adet Mikrofiber Yastık Hediyeli 3.499 TL
Baymak Elegant Prime 12000 BTU Inverter Klima 23.999 TL
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