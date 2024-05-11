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İndirim Günleri Başlıyor! 11 - 17 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 11 - 17 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
11.05.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 11 - 17 Mayıs 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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11 Mayıs 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 127,50 TL

Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 127,50 TL
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  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 127,50 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 99 TL

  • Eker / İçim Yarım Yaplı Yoğurt 5 Kg 137,50 TL

  • Torku Yoğurt 5 Kg 137,50 TL

  • Gürçay Rize Çayı 500 gr 49,90 TL

  • Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 350 gr 99,90 TL

  • Beşler Piliç Kokteyl Sosis 280 gr 36,50 TL

  • Öncü Pu Biber 500 gr 89,90 TL

  • Nescafe Kahve Çeşitleri 10'lu 34,90 TL

  • Alo Toz Deterjan 10 Kg 298 TL

  • Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1 Litre 89,90 TL

  • Dove Şampuan Çeşitleri 400 ml 66,50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;
onedio.com

  • Bingo Soft Yumuşatcı Çeşitleri 960 ml 45 TL 

  • Bingo Sıvı Deterjan Çeşitleri 2 Litre 79,90 TL

Çok Al Az Öde

Çok Al Az Öde
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16 Mayıs 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 15.490 TL

Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 15.490 TL
onedio.com

Orcamp Termos 1 Litre 679 TL

Orcamp Termos 1 Litre 679 TL
onedio.com

  • Emaye Pratik Set 2'li 399 TL

  • Emaye Kamp Kettle 2 Litre 429 TL

  • Çantalı Portatif Ocak 599 TL

  • Siboplu Kartuş Ocak + Kartuş Seti 230 gr 279 TL

  • Turbo Kamp Ocağı 169 TL

  • Solar Kamp Duşu 199 TL

  • Çakmaklı Kartuş Pürmüz 227 gr 269 TL

İndirimli kamp ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın!

Kamp masa ve sandalyelerinde yer alan indirimlere de buradan göz atmayı unutmayın!

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JVC 65" Ultra HD Android Tv 21.999 TL

JVC 65" Ultra HD Android Tv 21.999 TL
onedio.com

  • Hi-Level 50' UHD Tizen Tv 10.999 TL

  • JVC 40' Full HD Android Led Tv 8.999 TL

  • Toshiba 32' Uydu Alıcılı Smart Led Tv 6.199 TL

  • Reeder S19 Max Cep Telefonu 3.999 T

SEG 10 Kg Çamaşır Makinesi 10.499 TL

SEG 10 Kg Çamaşır Makinesi 10.499 TL
onedio.com

  • SEG No-Frost Buzdolabı 12.999 TL

  • SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 4.299 TL

En çok tercih edilen çamaşır makinelerine göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Sepetleri dolduran buzdolabı modellerine de buradan göz atabilirsiniz.

Fantom Carbon Dikey Süpürge 1.299 TL

Fantom Carbon Dikey Süpürge 1.299 TL
onedio.com

  • Kiwi Gazlı Barbekü 3.999 TL

  • Kiwi Standlı Vantilatör 699 TL

  • Kiwi Elektrikli Cam Cezve 400 ml 399 TL

  • Kiwi Çubuk El Blender 329 TL

  • Kiwi Şarjlı Damacana Su Pompası 109 TL

  • Kiwi Şarjlı Ağız Duşu 649 TL

  • Kiwi Döner Başlıklı Çocuk Diş Fırçası 279 TL

  • Arzum Perry Saç Kurutma Makinesi 599 TL

  • Sinbo Dijital Baskül 169 TL

  • Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 549 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın!

Sona TV Ünitesi 1.999 TL

Sona TV Ünitesi 1.999 TL
onedio.com

  • Fulya 4 Kapak 2 Çekmece Gardırop 5.299 TL

  • Petek Dekoratif Kitaplık 1.499 TL

  • Selen Çok Amaçlı Mutfak Banyo Dolabı 1.799 TL

Hascevher Kumsal Tencere 6 Parça 749 TL

Hascevher Kumsal Tencere 6 Parça 749 TL
onedio.com

  • Emaye Kek & Turta Kalıbı Çeşitleri 99,90 TL

  • Paşabahçe Tuzluk Seti 2'li 34,90 TL

  • Tantoni Çift Katmanlı Çelik Su Şişesi 279 TL

  • Borosilikat Cam Pipet 6+1 24,90 TL

  • Kütahya Porselen Suffle Kabı 29,90 TL

  • Beslenme Kutusu 69,90 TL

  • Karma Plastik Ürünler 19,90 TL

  • Kapaklı Hamur Leğeni 59,90 TL

Kütahya Porselen ürünlerindeki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Paşabahçe ürünleri indirimde, buradan ulaşabilirsiniz.

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Pompalı Termos 299 TL

Pompalı Termos 299 TL
onedio.com

  • Piknik Sepeti 179 TL

  • Kare Kase 9,90 TL

20 Jant Bisiklet 2.499 TL

20 Jant Bisiklet 2.499 TL
onedio.com

  • Triathlon Uzaktan Kumandalı Koşu ve Yürüyüş Bandı 5.599 TL

  • Ayarlanabilir Barfiks Çubuğu 249 TL

  • 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.799 TL

  • Ahşap Kaykay 299 TL

  • Pinpon Topu 6'lı 39,90 TL

  • Oyuncak 12V Kumandalı Akülü Araba 5.999 TL

Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı 6m2 999 TL

Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı 6m2 999 TL
onedio.com

  • Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı 4m2 699 TL

  • Dantelli Sabahlık 199 TL

  • Dantelli Saten Takım 199 TL

  • Kadın Kaprili Pijama Takımı 199 TL

Anneler Günü'ne özel küçük ev aletlerinden giyime kozmetikten elektronik ürünlerinde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

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17 Mayıs 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

👇

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onedio.com
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Keysmart Nofrost Buzdolabı 18.499 TL

Keysmart Nofrost Buzdolabı 18.499 TL
onedio.com

  • Keysmart Nofrost Buzdolabı 9.999 TL

  • Buzdolabı 9.999 TL

  • 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.999 TL

  • 8 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL

  • 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.299 TL

En çok tercih edilen çamaşır makinelerine göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Sepetleri dolduran buzdolabı modellerine de buradan göz atabilirsiniz.

Aile Tipi Çadır 4.999 TL

Aile Tipi Çadır 4.999 TL
onedio.com

  • Verandalı Çadır 3.999 TL

  • Çift Katmanlı Çadır 2.599 TL

  • Çift Katmanlı Otomatik Çadır 2.499 TL

  • Otomatik Çadır 1.399 TL

  • Hızlı Kurulan Tuvalet Çadırı 799 TL

  • Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL

  • Metal İskeletli Katlanır Kamp Sandalyesi 1.399 TL

  • Seyahat Tip Kamp Sandalyesi 499 TL

  • Kamp Sandalyesi 699 TL

  • Uyku Tulumu 599 TL

  • Fileli Kamp Organizeri 139 TL

  • Şişme Kamp Yastığı 199 TL

  • Şişme Yastık 69 TL

İndirimli kamp ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın!

Paslanmaz Çelik Kamp Yemek Seti 3'lü 999 TL

Paslanmaz Çelik Kamp Yemek Seti 3'lü 999 TL
onedio.com

  • Sensörlü Kafa Lambası 179 TL

  • Şeritli Kamp Lambası 359 TL

  • Sensörlü 3 Çzgili Işıklı Kafa Lambası 245 TL

  • Fanlı Kamp Çadır Lambası 499 TL

  • Solar Panelli Güç Kaynağı 1.599 TL

  • Portatif Katlanabilir Tuvalet 529 TL

  • Kamp Işığı 139 TL

  • Kafa Lambası 199 TL

  • El Feneri 189 TL

  • Paslanmaz Çelik Bardak 179 TL

  • Şeffaf Bluetooth Speaker 399 TL

  • Çok Amaçlı Kamp Işığı 249 TL

  • Bardak / Şişe Tutucu Aparat 79 TL

  • Renkli Pipetli Termos 599 TL

  • Çantalı Piknik Matı 229 TL

  • Çok Fonksiyonlu Outdoor Kol Saati 449 TL

  • Büyük Çantalı Piknik Matı 399 TL

  • Solar Isınan Katlanır Su Deposu 169 TL

  • Çok Amaçlı Bandana 74,50 TL

  • Katlanabilir Matara 199 TL

  • Katlanabilir Su Deposu 99 TL

Proware Büyük Kamp Baltası 699 TL

Proware Büyük Kamp Baltası 699 TL
onedio.com

  • Kamp Baltası 579 TL

  • Fonksiyonel Kamp Baltası 279 TL

  • Çok Amaçlı El Aleti 429 TL

  • Kamp Bıçağı 429 TL

  • Av Bıçağı 799 TL

  • Katlanır Budama Testere 149 TL

  • Cibinlikli Hamak 599 TL

  • Hamak 349 TL

  • Çamaşır Askısı 12'li 149 TL

  • Çadır Kazığı 99 TL

  • Karabine Set 5'li 99 TL

  • Çok Amaçlı Gergi Lastiği 99 TL

  • Çadır İpi 99 TL

  • Kamp Halatı 99 TL

  • Halat 15mx15cm 199 TL

Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu 12.999 TL

Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu 12.999 TL
onedio.com

  • Stanley Adventure Termos 1 Litre 1.299 TL

  • Stanley Adventure Yemek Termosu 532 ml 999 TL

  • Orcamp Pro Seramik Portatif Ocak 899 TL

  • Orcamp 6 Kanatlı Rüzgarlık 329 TL

  • Orcamp Katlanabilir Kamp Ocak 279 TL

  • Orcamp Kartuş Tüp 227 gr 79 TL

  • Masa & 2 Adet Kamp Sandalyesi 699 TL

  • Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası 399 TL

  • Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL

  • Plastik Kollu Katlanır Kamp Sandalyesi 229 TL

  • Kamp Taburesi 79 TL

Kamp masa ve sandalyelerinde yer alan indirimlere de buradan göz atmayı unutmayın!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hobby Life Matara 750 ml 99 TL

Hobby Life Matara 750 ml 99 TL
onedio.com

  • Chef's Tava 26 cm 189 TL

  • Cam Kesme Tablası 99 TL

  • Glass in love Cam Elma Şekilli Kupa 6'lı 99 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kase 2'li 79 TL

  • Lav Lal Çay Bardağı 6'lı 79 TL

  • Lav Lal Su Bardağı 3'lü 69 TL

  • Lav Lal Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 39,50 TL

  • Lav Lal Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL

  • Çelik Saplı Servis Gereçleri 29 TL

  • Kare Saklama Kabı 3'lü 29 TL

  • Temizlik Seti 129 TL

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 29,50 TL

  • Su Kovası 79 TL

  • Pratik Banyo Köşeliği 49 TL

  • Bulaşık Fırçası 55 TL

  • Pantolon Askısı 22 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 1600 ml 39,50 TL

  • Süzgeç 59 TL

  • Dikdörtgen Contalı Saklama Kabı 4000 ml 79 TL

  • Dikdörtgen Contalı Saklama Kabı 2300 ml 59 TL

  • Dikdörtgen Contalı Saklama Kabı 1400 ml 49 TL

  • Telefon Tutucu 7,50 TL

  • Naturalove Gıda Koruma Şemsiyesi 49,50 TL

  • Tava Koruma Aparatı 19,50 TL

  • Tek Fiyat Ürünler 17,50 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimleri kaçırmak istemiyorsanız buradan göz atabilirsiniz.

Maket Blok Oyuncak Timsah 399 TL

Maket Blok Oyuncak Timsah 399 TL
onedio.com

  • Asalı Taç Seti 69 TL

  • Lelia Oyuncak Bebek 179 TL

  • Oyuncak Polis Jeep 179 TL

  • Penguen/ Kurbağa Fırlatma Oyunu 119 TL

  • Taşıyıcı Şehir Seti 249 TL

  • Hikaye Kitabı Çeşitleri 32,50 TL

  • 3 Boyutlu Saksı Çeşitleri 0.70 L 19,50 TL

  • Balkon Saksı 99 TL

  • Askılı Balkon Saksı 3,10 L 49,50 TL

  • Menekşe Saksı 34,50 TL

  • Begonya Saksı 1,8 Litre 79 TL

Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tshirt 279 TL

Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tshirt 279 TL
onedio.com

  • Erkek Pijama Takımı 215 TL

  • Kadın / Erkek Hambez Pantolon 169 TL

  • Saat 175 TL

  • Kilim 80x150 cm 159 TL

  • Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 229 TL

  • Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 169 TL

  • Moliinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 49,50 TL

  • Fırın Eldiveni 32,50 TL

  • Mutfak Önlüğü 55 TL

  • Kadın Yüksek Taban Terlik 115 TL

  • Erkek Çift Toka Terlik 69 TL

  • Kadın Tek Bant Terlik 59 TL

  • Kadın Klasik Terlik 59 TL

  • Erkek Çapraz Terlik 69 TL

  • Kadın Tek Toka Terlik 59 TL

ŞOK 11 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Karcher K2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi 2.990 TL

Karcher K2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi 2.990 TL
onedio.com

  • Kablosuz Kompresör 799 TL 

  • Oto Yarım Branda 249 TL 

  • Ön Cam Metalize Güneşlik 39,95 TL 

  • Cırcırlı Akordiyon Kriko 399 TL

  • Fosforlu Oto Park Numaratör 29,95 TL 

  • Araç Çöp Kovası 59,95 TL 

  • Yan Cam Güneşlik Seti 2'li 59,95 TL 

  • Kör Nokta Aynası 2'li 29,95 TL 

  • Cep Telefon Malzeme Filesi 34,95 TL 

  • Bagaj Filesi 219 TL 

  • 500 ml Yazlık Araç Bakım Ürünleri 39,95 TL 

  • Oto Bardak Tutucu 29,95 TL

  • Oto Yıkama Seti 49,95 TL 

  • Seyahat Boyun Yastığı 39,95 TL 

  • Araç Temizleme Eldiveni 39,95 TL 

  • Motosiklet Sele Brandası 59,95 TL 

  • 2'li Mafsallı Motorcu Dizliği 299 TL 

  • Kask Bagaj Filesi 69,95 TL 

  • Motosiklet Çantası 499 TL 

  • Motosiklet Ön Siperlik Camı 249 TL 

  • Motosiklet Örtü Brandası 219 TL

  • Deri Fermuarlı Motosiklet Telefon tutucu 199 TL

  • Dikiz Ayna Telefon Tutucu 79,95 TL 

  • Vantuz Telefon Tutucu 99,95 TL 

  • PP Kabin Boy Valiz 649 TL

  • PP Orta Boy Valiz 799 TL 

  • PP Büyük Boy Valiz 899 TL 

  • PP Seyahat ve Makyaj Valizi 299 TL

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Samsonite Spinner Valiz Orta Boy 11.999 TL

Samsonite Spinner Valiz Orta Boy 11.999 TL
onedio.com

  • Samsonite Spinner Valiz Büyük Boy 13.799 TL

  • Samsonite Valiz Kabin Boy 8.999 TL

  • American Tourister Valiz Kabin Boy 5.799 TL

  • American Tourister Valiz Orta Boy 6.999 TL

  • American Tourister Valiz Büyük Boy 6.999 TL

İndirimli valizlere göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Bambu Star Bonel Çift Yaylı Çift Kişilik Yatak + 2 Adet Mikrofiber Yastık Hediyeli 3.499 TL

Bambu Star Bonel Çift Yaylı Çift Kişilik Yatak + 2 Adet Mikrofiber Yastık Hediyeli 3.499 TL
onedio.com

  • Hyper Kuş Tüyü Sünger Yatak + 1 Adet Mikrofiber Yastık Hediyeli 1.849 TL

  • Kapitoneli Dekoratif Yuvarlak Minder Kiremit 849 TL

  • Bebek Yatağı 999 TL

  • Akıllı Visco Sünger Kamp Yatağı 1.399 TL

  • Mila Katlanabilir Uzanma Minderi 1.999 TL

  • Homedius Visco Time Boyun Destek Yastığı 319 TL

Baymak Elegant Prime 12000 BTU Inverter Klima 23.999 TL

Baymak Elegant Prime 12000 BTU Inverter Klima 23.999 TL
onedio.com

  • Bosch Climate 12000 BTU Duvar Tipi Split Klima 22.799 TL

  • Apple iPhone 15 256 GB 53.999 TL

  • Sony PS5 Slim 1 TB Digital Console 21.499 TL

  • Dolce Vita Banyo Tipi Ani Su Isıtıcı 1.249 TL

  • Braun Multiquick 5 1000 W Vario Hand Blender Seti 3.199 TL

  • Samsung Kurutmalı Çamaşır Makinesi 25.999 TL

  • Hoover 10 Kg Kurutma Makinesi 15.999 TL

En çok tercih edilen çamaşır makinelerini sizin için buraya topladım.

En beğenilen kurutma makinelerine de buradan ulaşabilirsiniz.

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