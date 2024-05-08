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ŞOK'a Oto Bakım Ürünleri ve PlayStation 5 Geliyor! 11 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Oto Bakım Ürünleri ve PlayStation 5 Geliyor! 11 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
08.05.2024 - 12:48

ŞOK 11 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 11 Mayıs 2024 - 14 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Karcher K2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi 2.990 TL

Karcher K2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi 2.990 TL

  • Kablosuz Kompresör 799 TL 

  • Oto Yarım Branda 249 TL 

  • Ön Cam Metalize Güneşlik 39,95 TL 

  • Cırcırlı Akordiyon Kriko 399 TL

  • Fosforlu Oto Park Numaratör 29,95 TL 

  • Araç Çöp Kovası 59,95 TL 

  • Yan Cam Güneşlik Seti 2'li 59,95 TL 

  • Kör Nokta Aynası 2'li 29,95 TL 

  • Cep Telefon Malzeme Filesi 34,95 TL 

  • Bagaj Filesi 219 TL 

  • 500 ml Yazlık Araç Bakım Ürünleri 39,95 TL 

  • Oto Bardak Tutucu 29,95 TL

  • Oto Yıkama Seti 49,95 TL 

  • Seyahat Boyun Yastığı 39,95 TL 

  • Araç Temizleme Eldiveni 39,95 TL 

  • Motosiklet Sele Brandası 59,95 TL 

  • 2'li Mafsallı Motorcu Dizliği 299 TL 

  • Kask Bagaj Filesi 69,95 TL 

  • Motosiklet Çantası 499 TL 

  • Motosiklet Ön Siperlik Camı 249 TL 

  • Motosiklet Örtü Brandası 219 TL

  • Deri Fermuarlı Motosiklet Telefon tutucu 199 TL

  • Dikiz Ayna Telefon Tutucu 79,95 TL 

  • Vantuz Telefon Tutucu 99,95 TL 

  • PP Kabin Boy Valiz 649 TL

  • PP Orta Boy Valiz 799 TL 

  • PP Büyük Boy Valiz 899 TL 

  • PP Seyahat ve Makyaj Valizi 299 TL

Samsonite Spinner Valiz Orta Boy 11.999 TL

Samsonite Spinner Valiz Orta Boy 11.999 TL

  • Samsonite Spinner Valiz Büyük Boy 13.799 TL

  • Samsonite Valiz Kabin Boy 8.999 TL

  • American Tourister Valiz Kabin Boy 5.799 TL

  • American Tourister Valiz Orta Boy 6.999 TL

  • American Tourister Valiz Büyük Boy 6.999 TL

Bambu Star Bonel Çift Yaylı Çift Kişilik Yatak + 2 Adet Mikrofiber Yastık Hediyeli 3.499 TL

Bambu Star Bonel Çift Yaylı Çift Kişilik Yatak + 2 Adet Mikrofiber Yastık Hediyeli 3.499 TL

  • Hyper Kuş Tüyü Sünger Yatak + 1 Adet Mikrofiber Yastık Hediyeli 1.849 TL

  • Kapitoneli Dekoratif Yuvarlak Minder Kiremit 849 TL

  • Bebek Yatağı 999 TL

  • Akıllı Visco Sünger Kamp Yatağı 1.399 TL

  • Mila Katlanabilir Uzanma Minderi 1.999 TL

  • Homedius Visco Time Boyun Destek Yastığı 319 TL

Baymak Elegant Prime 12000 BTU Inverter Klima 23.999 TL

Baymak Elegant Prime 12000 BTU Inverter Klima 23.999 TL

  • Bosch Climate 12000 BTU Duvar Tipi Split Klima 22.799 TL

  • Apple iPhone 15 256 GB 53.999 TL

  • Sony PS5 Slim 1 TB Digital Console 21.499 TL

  • Dolce Vita Banyo Tipi Ani Su Isıtıcı 1.249 TL

  • Braun Multiquick 5 1000 W Vario Hand Blender Seti 3.199 TL

  • Samsung Kurutmalı Çamaşır Makinesi 25.999 TL

  • Hoover 10 Kg Kurutma Makinesi 15.999 TL

En çok tercih edilen çamaşır makinelerini sizin için buraya topladım.

En beğenilen kurutma makinelerine de buradan ulaşabilirsiniz.

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