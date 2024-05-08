ŞOK'a Oto Bakım Ürünleri ve PlayStation 5 Geliyor! 11 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK'a Oto Bakım Ürünleri ve PlayStation 5 Geliyor! 11 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 11 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 11 Mayıs 2024 - 14 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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Karcher K2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi 2.990 TL
Samsonite Spinner Valiz Orta Boy 11.999 TL
Bambu Star Bonel Çift Yaylı Çift Kişilik Yatak + 2 Adet Mikrofiber Yastık Hediyeli 3.499 TL
Baymak Elegant Prime 12000 BTU Inverter Klima 23.999 TL
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