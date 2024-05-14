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ŞOK'a Akıllı Yürüyüş Bandı ve Kamp Ürünleri Geliyor! 15 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu!

etiket ŞOK'a Akıllı Yürüyüş Bandı ve Kamp Ürünleri Geliyor! 15 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
14.05.2024 - 14:39

ŞOK 15 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 15 Mayıs 2024 - 22 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sinbo Vantilatör 599 TL

Sinbo Vantilatör 599 TL

  • Everest Taşınabilir Masaüstü Mini Fan 169 TL, 

  • Petrix Sensörlü Solar Duvar Lambası 149 TL, 

  • Petrix Solar Aydınlatma Sistemi 899 TL, 

  • Petrix Solar Led Işık 5m 149 TL, 

  • Asonic 2 Led Mor Işık Sinek Öldürücü 349 TL, 

  • Asonic Sinek Öldürücü Raket 89,95 TL, 

  • Petrix Solar Şişirilebilr Rgb Led Lamba 299 TL, 

  • Kochler Solar Led Lamba 269 TL, 

  • Kocler Solar Balon Lamba 239 TL, 

  • Slazanger Modal Kumaş Kadın / Erkek T-Shirt 229 TL,

  • Slazanger Modal Kumaş Kadın / Erkek Şort 259 TL,

  • Slazanger Düşük Kol Modal Kumaş Kadın T-Shirt 229 TL

  • Kadın Yüksek Taban Çift Toka Terlik 139 TL, 

  • Kadın Yüksek Taban Terlik 139 TL, 

  • Sandalye Minderi 44,95 TL

  • Kadın Pijama Takımı 350 TL, 

  • 3'lü Kadın Erkek Sneaker Çorabı 34,95 TL, 

  • Kadın Babet Çorap 19,95 TL, 

  • 2'li Erkek Görünmez Babet Çorap 39,95 TL, 

  • Çapraz Bantlı Pilates Çorabı 39,95 TL,

  • Kamp Hamak 399 TL

  • Makine Hamak 99,95 TL, 

  • Hamak 299 TL, 

  • Katlanır Masa 599 TL, 

  • Yer Sofrası 349 TL,

  • Ekose Masa Örtüsü 64,95 TL, 

  • Katlanır Puf 379 TL

  • Minik Eller Kitap Çeşitleri 29,90 TL

  • Mini Aktivite Kitap Çeşitleri 34,99 TL

Çantalı Portatif Ocak 799 TL,

Çantalı Portatif Ocak 799 TL,

  • Çakmaklı Torch 499 TL, 

  • Kamp Çatal Kaşık Bıçak Seti 179 TL,

  • Kamp Testere 199 TL, 

  • Solar Kamp Duşu 249 TL, 

  • Alüminyum Katlanır Kamp Masası 1.199 TL, 

  • 3'lü Tencere Seti 899 TL, 

  • Siboplu Kamp Ocak + 450 gr Tüp 399 TL,

  • Katlanabilir Metal Kürek Seti 179 TL,

  • Paracard Bileklik 129 TL, 

  • Paslanmaz Katlanabilir Mangal 999 TL, 

  • 230 gram Gaz Kartuşu 119 TL, 

  • 227 gram Gaz Kartuşu 79,95 TL, 

  • Taşınnabilir Kahve Makinesi 499 TL. 

  • Katlanır Kamp ve Piknik Masası 649 TL, 

  • Termos 649 TL, 

  • Piknik Termos 279 TL, 

  • Kamp Bıçağı 199 TL, 

  • Kamp Baltası 249 TL, 

  • Kamp Matı 199 TL, 

  • 1 litre HQ Lüks Polikarbon Matara 199 TL, 

  • 1 litre Bakır Kapak Matara 59,95 TL, 

  • 5'li Küre Buzluk 27,95 TL, 

  • 160'lı Mini Buzluk 32,95 TL 

  • Hazneli Silikon Buz Kabı 99,95 TL

  • Piknik Seti 32 Parça 199 TL, 

  • Kulplu Desenli Piknik Çanta 199 TL, 

  • Termos Piknik Çantası 129 TL, 

  • 12 cm Cam Kapaklı Saklama Kabı 29,95 TL, 

  • 14 cm Cam Kapaklı Saklama Kabı 49,95 TL, 

  • 17 cm Cam Kapaklı Saklama Kabı 59,95 TL, 

  • 3'lü Papilla Kamp Pişirme Seti 399 TL, 

  • Kamp Taburesi 69,95 TL, 

  • Çocuk Kamp Sandalyesi 239 TL, 

  • Silikon Kılıflı Askılı Matara 159 TL, 

  • 2 kg Bio Mangal Kömürü 99,95 TL, 

  • Büyük Izgara Teli 79,95 TL, 

  • XL Kamp Sandalyesi 549 TL, 

  • Plastik Kollu Plaj Sandalyesi 249 TL, 

  • Kamp Sandalyesi 249 TL 

  • Desenli Kamp Sandalyesi 269 TL

Hijyen ürünleri;

Hijyen ürünleri;

  • Head & Shoulders çeşitleri 159 TL,

  • Sleepy Natural Mega Paket 259 TL,

  • Finish ve Fairy Bulaşık Makinesi Tabletlerinde %30 indirim,

Market ürünleri;

Market ürünleri;

25 TL üstü alışverişlerde 

  • 100 gram Nestle 1927 Antep Fıstıklı Çikolata 75 TL,

  • 100 gram Nescafe Gold Ekonomik Paket 69 TL,

  • 6x200 ml Aroma Tropikal Meyveli İçecek Çeşitleri 28 TL, 

  • 4x1 litre Pınar %1 Yağlı Süt 105 TL

  • 1 litre Perwoll Sıvı Deterjan 55 TL

Gıda ürünleri için burayı ziyaret edebilirsiniz.

Beyaz Eşya;

Beyaz Eşya;

En çok tercih edilen çamaşır makinelerini sizin için buraya topladım.

En beğenilen kurutma makinelerine de buradan ulaşabilirsiniz.

Çok tercih edilen bir model olan klimayı da burada bulabilirsiniz.

Yürüyüş bandı çeşitlerini burada bulabilirsiniz.

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Mobilya;

Mobilya;

Yeri dar olanlar için seçtiğim mobilyalara buradan göz atabilirsiniz.

Mangal Keyfi;

Mangal Keyfi;

Mangal keyfini beş katına çıkarmanızı sağlayacak ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

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