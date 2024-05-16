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ŞOK'a Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor! 18 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor! 18 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
16.05.2024 - 12:18

ŞOK 18 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 18 Mayıs 2024 - 25 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

120x180 cm Kaşmir Çift Taraflı Kilim 599 TL

120x180 cm Kaşmir Çift Taraflı Kilim 599 TL

  • 80x150 cm Kaşmir Çift Taraflı Kilim 339 TL,

  • Simli Bordürlü Banyo Havlusu 199 TL, 

  • Simli Bordürlü Yüz Havlusu 79,95 TL

  • 2'li Simli Bordürlü El Havlusu 54,95 TL, 

  • Koltuk Örtüsü 149 TL,

  • Klimalı Yastık 179,

  • S-Link 3 in 1 Magsafe Kablosuz Şarj Cihazı 599 TL,

  • Solar Işıldak ve Acil Durum Lambası 199 TL, 

  • 4'lü Petrix Tealight Mum 49,95 TL,

  • S-Link SL – TWS05 Mikrofonlu Kulaklık 359 TL,

  • Petrix Solar Işıldak ve Acil Durum Lambası 199 TL,

  • Petrix Şarjlı Led Masa Lambası 249 TL,

  • Kadın Yüksek Taban Terlik 129 TL,

  • Hot Wheels Dokuzlu Arabalar 499 TL,

  • Barbie Doktor Seti 399 TL, 

  • Barbie Mini Karakterler 11,5 cm 49,95 TL, 

  • Lisanslı Sürpriz Top 49,95 TL, 

  • Hot Wheels Tekli Arabalar 69,95 TL,

  • Mini Aktiviteler Kitap Çeşitleri 34,99 TL

25 TL ve Üzeri Alışverişlerde;

  • 450 ml Dove Sıvı Sabun 60 TL, 

  • 650 ml Duru Perfume Duş Jeli Çeşitleri 60 TL,

  • 6'lı Ülker Çiziviç 50 TL

  • 450 gram Kellogg's Cocopops 40 TL

Banyo ürünleri;

Banyo ürünleri;

Duşakabin modelleri ve aksesuarları için buraya bakabilirsiniz.

Banyo dolabı seçenekleri burada.

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Beyaz eşya ve küçük ev aletleri;

Beyaz eşya ve küçük ev aletleri;

Philips Tam Otomatik Espresso Makinelerine buradan göz atabilirsiniz.

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En çok tercih edilen beyaz eşya listesi için buraya bakın.

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