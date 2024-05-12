A101'de Satışa Sunulan Samsung AR35 Invertır Duvar Tipi Klima Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

9 Mayıs 2024 tarihinde A101'de satışa sunulan Samsung AR35 Invertır Duvar Tipi Klima modeli özellikleri ve yorumları ile burada!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 internete özel Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 9 Mayıs 2024 a101.com.tr internete özel Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan Samsung AR35 Invertır Duvar Tipi Klimanın nasıl olduğunu merak ediyorsanız hiç vakit kaybetmeden yukarı kaydırın. Özellikleri ve kullanıcı yorumları ile birlikte inceliyoruz.

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Bu içerik 12.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.