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A101'de Satışa Sunulan Samsung AR35 Invertır Duvar Tipi Klima Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket A101'de Satışa Sunulan Samsung AR35 Invertır Duvar Tipi Klima Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 15:43

9 Mayıs 2024 tarihinde A101'de satışa sunulan Samsung AR35 Invertır Duvar Tipi Klima modeli özellikleri ve yorumları ile burada! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 internete özel Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 9 Mayıs 2024 a101.com.tr internete özel Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan Samsung AR35 Invertır Duvar Tipi Klimanın nasıl olduğunu merak ediyorsanız hiç vakit kaybetmeden yukarı kaydırın. Özellikleri ve kullanıcı yorumları ile birlikte inceliyoruz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 12.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

9 Mayıs 2024 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğunu daha önce sizinle paylaşmıştık👇

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a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Samsung AR35 Invertır Duvar Tipi Klima, en çok ilgi çeken ürünlerden biri.

a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Samsung AR35 Invertır Duvar Tipi Klima, en çok ilgi çeken ürünlerden biri.

Samsung AR35 İnvertör Duvar Tipi Klima, ileri teknoloji ve kullanıcı dostu tasarımıyla ev iklimlendirme alanında öne çıkan bir klima. Enerji verimliliği, hava kalitesi, sessiz çalışma ve akıllı kontrol gibi özellikleriyle kullanıcıların beklentilerini karşılayan klimayı sizler için değerlendirmek istedik. Tüm özelliklerini ve yorumlarını aşağıda paylaştık.

İnvertör Teknolojisi

İnvertör Teknolojisi

Samsung AR35, ileri teknolojiye sahip bir klima modelidir. Bu cihaz, devrim niteliğindeki invertör teknolojisi ile donatılmıştır. Bu teknoloji, klimanın ortam sıcaklığını hızlı ve verimli bir şekilde düzenlemesine olanak sağlar, böylece konforlu ve istikrarlı bir iç mekan iklimi oluşturur. Ancak Samsung AR35'ın en dikkat çekici özelliği, enerji tüketimini optimize edebilme kapasitesidir. Bu sayede, elektrik faturalarınızda ciddi bir tasarruf sağlayabilirsiniz.

Enerji Verimliliği

Enerji Verimliliği

Bu cihazın çevre dostu tasarımı, enerji verimliliği konusunda yeni bir standart belirler. AR35, yüksek SEER ve EER değerleri ile sadece enerji tüketimini değil, aynı zamanda kullanıcıların uzun vadeli maliyetlerini de düşürmeyi hedefler. Bu, kullanıcıların enerji faturalarını önemli ölçüde azaltabileceği anlamına gelir. Bu cihazın çevre dostu tasarımı, hem çevreyi korurken hem de enerji tasarrufu sağlarken, kullanıcılarına mali açıdan da yardımcı olur.

Hava Kalitesi

Hava Kalitesi

Samsung AR35, iç mekan hava kalitesini artırmak için tasarlanmış bir üründür. Bu cihaz, zararlı partikülleri ve alerjenleri filtreleyerek ortamdan uzaklaştırır ve böylece kullanıcılarına temiz ve sağlıklı bir hava sunar. Samsung AR35'in gelişmiş hava filtreleme sistemleri, sağlığımız ve konforumuz için büyük önem taşıyan iç mekan hava kalitesini önemli ölçüde iyileştirir.

Sessiz Çalışma

Sessiz Çalışma

Eğer evinizde huzur ve sessizliği tercih ediyorsanız, Samsung AR35 modeli tam size göre olabilir. Özellikle bu modelin sunduğu uyku modu sayesinde, cihazın ses seviyesi minimuma indirilerek, kullanıcılarına sakin ve sessiz bir ortam sağlar. Samsung AR35'in bu özelliği, kullanıcıların rahatça dinlenmelerini ve aynı zamanda kesintisiz bir şekilde çalışmalarını sürdürebilmelerini mümkün kılar. Bu sayede evinizdeki sessizliği korurken, aynı zamanda işlerinizi de aksatmamış olursunuz.

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Akıllı Kontrol

Akıllı Kontrol

AR35, akıllı telefonlar ve WiFi bağlantısı ile senkronize olarak çalışabilen bir klima modelidir. Bu özelliği sayesinde, klimanın kontrolünü ve ayarlarını istediğiniz zaman ve herhangi bir yerden gerçekleştirebilirsiniz. Bu, kullanıcıya büyük bir kullanım kolaylığı ve esneklik sunar. Kullanıcılar, bu özelliği sayesinde kendi konforlarını ve enerji tüketimlerini diledikleri gibi yönetebilirler. İster evde olun, ister dışarıda, AR35'in sunduğu uzaktan erişim özelliği ile klimanızı kontrol etmek artık çok daha kolay. Bu, sadece bir klima deneyimi değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı deneyimi sunar.

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

SOĞUTMA

  • Soğutma Kapasitesi 12.000 BTU

  • Soğutma Verimliliği A++

  • SEER (Sezonsal Verimlilik) 6.1 

ISITMA

  • Isıtma Kapasitesi 13.000 BTU 

  • Isıtma Verimliliği A+

  • SCOP (Sezonsal Verimlilik) 3.9 

İÇ ÜNİTE

  • İç Ünite Ses Basıncı (Düşük) 28 dB 

  • İç Ünite Ses Basıncı (Yüksek) 37 dB 

  • İç Ünite Ses Gücü 55 dB 

  • İç Ünite Ağırlığı 8.1 kg 

  • Genişlik 805 mm 

  • Yükseklik 285 mm 

  • Derinlik 194 mm 

  • Renk Seçenekleri Beyaz

DIŞ ÜNİTE

  • Dış Ünite Ses Basıncı 50 dB 

  • Dış Ünite Ses Gücü 65 dB 

  • Dış Ünite Ağırlığı 23.2 kg 

  • Dış Ünite Genişlik 720 mm 

  • Dış Ünite Yükseklik 495 mm 

  • Dış Ünite Derinlik 270 mm 

  • Soğutma Çalışma Aralığı -10°C/46°C 

  • Isıtma Çalışma Aralığı -15°C/24°C 

GENEL ÖZELLİKLER

  • Temel İşlevler

  • Enerji Tasarrufu

  • Auto Restart

  • Ayarlanabilir Fan

  • Hava Akım Yön Ayarı

  • Nem Giderici

  • Turbo Soğutma

  • Uyku Modu

  • Zamanlayıcı

  • Filtreleme Yüksek Yoğunluklu Filtre

  • Otomatik Hava Salınımı 2 Yönlü

TEKNİK ÖZELLİKLER

  • Kapasite Sınıfı 12.000

  • Klima Tipi Duvar Tipi

  • Klima Teknolojisi Inverter

  • Gaz Tipi R-32

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

'Klima oldukça sessiz ve verimli çalışıyor çok memnunum'

'Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ürünü soğuk ve sıcak özelliğinde kullandım.'

'Tam anlamıyla fiyat/performans ürünü; Wi-Fi, hava temizleme vb üst beklentileriniz yoksa ve amacınız odanızı soğutmaksa, uygun fiyatlı, enerji tüketimi düşük ve şık bir ürün. Montaj ekipleri ise çok temiz çalışıyor.'

'Ürünün soğutması gayet güzel, sesi de yüksek değil. Biz memnun kaldık.'

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