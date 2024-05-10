BİM'e Kamp Malzemeleri Geliyor! 17 Mayıs 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Kamp Malzemeleri Geliyor! 17 Mayıs 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
17 Mayıs 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Keysmart Nofrost Buzdolabı 18.499 TL
Aile Tipi Çadır 4.999 TL
Paslanmaz Çelik Kamp Yemek Seti 3'lü 999 TL
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Proware Büyük Kamp Baltası 699 TL
Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu 12.999 TL
Hobby Life Matara 750 ml 99 TL
Maket Blok Oyuncak Timsah 399 TL
Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tshirt 279 TL
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