Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
BİM'e Kamp Malzemeleri Geliyor! 17 Mayıs 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Kamp Malzemeleri Geliyor! 17 Mayıs 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
10.05.2024 - 12:28 Son Güncelleme: 10.05.2024 - 12:31

17 Mayıs 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

👇

👇

Keysmart Nofrost Buzdolabı 18.499 TL

Keysmart Nofrost Buzdolabı 18.499 TL

  • Keysmart Nofrost Buzdolabı 9.999 TL

  • Buzdolabı 9.999 TL

  • 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.999 TL

  • 8 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL

  • 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.299 TL

En çok tercih edilen çamaşır makinelerine göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Sepetleri dolduran buzdolabı modellerine de buradan göz atabilirsiniz.

Aile Tipi Çadır 4.999 TL

Aile Tipi Çadır 4.999 TL

  • Verandalı Çadır 3.999 TL

  • Çift Katmanlı Çadır 2.599 TL

  • Çift Katmanlı Otomatik Çadır 2.499 TL

  • Otomatik Çadır 1.399 TL

  • Hızlı Kurulan Tuvalet Çadırı 799 TL

  • Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL

  • Metal İskeletli Katlanır Kamp Sandalyesi 1.399 TL

  • Seyahat Tip Kamp Sandalyesi 499 TL

  • Kamp Sandalyesi 699 TL

  • Uyku Tulumu 599 TL

  • Fileli Kamp Organizeri 139 TL

  • Şişme Kamp Yastığı 199 TL

  • Şişme Yastık 69 TL

İndirimli kamp ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın!

Paslanmaz Çelik Kamp Yemek Seti 3'lü 999 TL

Paslanmaz Çelik Kamp Yemek Seti 3'lü 999 TL

  • Sensörlü Kafa Lambası 179 TL

  • Şeritli Kamp Lambası 359 TL

  • Sensörlü 3 Çzgili Işıklı Kafa Lambası 245 TL

  • Fanlı Kamp Çadır Lambası 499 TL

  • Solar Panelli Güç Kaynağı 1.599 TL

  • Portatif Katlanabilir Tuvalet 529 TL

  • Kamp Işığı 139 TL

  • Kafa Lambası 199 TL

  • El Feneri 189 TL

  • Paslanmaz Çelik Bardak 179 TL

  • Şeffaf Bluetooth Speaker 399 TL

  • Çok Amaçlı Kamp Işığı 249 TL

  • Bardak / Şişe Tutucu Aparat 79 TL

  • Renkli Pipetli Termos 599 TL

  • Çantalı Piknik Matı 229 TL

  • Çok Fonksiyonlu Outdoor Kol Saati 449 TL

  • Büyük Çantalı Piknik Matı 399 TL

  • Solar Isınan Katlanır Su Deposu 169 TL

  • Çok Amaçlı Bandana 74,50 TL

  • Katlanabilir Matara 199 TL

  • Katlanabilir Su Deposu 99 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Proware Büyük Kamp Baltası 699 TL

Proware Büyük Kamp Baltası 699 TL

  • Kamp Baltası 579 TL

  • Fonksiyonel Kamp Baltası 279 TL

  • Çok Amaçlı El Aleti 429 TL

  • Kamp Bıçağı 429 TL

  • Av Bıçağı 799 TL

  • Katlanır Budama Testere 149 TL

  • Cibinlikli Hamak 599 TL

  • Hamak 349 TL

  • Çamaşır Askısı 12'li 149 TL

  • Çadır Kazığı 99 TL

  • Karabine Set 5'li 99 TL

  • Çok Amaçlı Gergi Lastiği 99 TL

  • Çadır İpi 99 TL

  • Kamp Halatı 99 TL

  • Halat 15mx15cm 199 TL

Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu 12.999 TL

Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu 12.999 TL

  • Stanley Adventure Termos 1 Litre 1.299 TL

  • Stanley Adventure Yemek Termosu 532 ml 999 TL

  • Orcamp Pro Seramik Portatif Ocak 899 TL

  • Orcamp 6 Kanatlı Rüzgarlık 329 TL

  • Orcamp Katlanabilir Kamp Ocak 279 TL

  • Orcamp Kartuş Tüp 227 gr 79 TL

  • Masa & 2 Adet Kamp Sandalyesi 699 TL

  • Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası 399 TL

  • Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL

  • Plastik Kollu Katlanır Kamp Sandalyesi 229 TL

  • Kamp Taburesi 79 TL

Kamp masa ve sandalyelerinde yer alan indirimlere de buradan göz atmayı unutmayın!

Hobby Life Matara 750 ml 99 TL

Hobby Life Matara 750 ml 99 TL

  • Chef's Tava 26 cm 189 TL

  • Cam Kesme Tablası 99 TL

  • Glass in love Cam Elma Şekilli Kupa 6'lı 99 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kase 2'li 79 TL

  • Lav Lal Çay Bardağı 6'lı 79 TL

  • Lav Lal Su Bardağı 3'lü 69 TL

  • Lav Lal Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 39,50 TL

  • Lav Lal Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL

  • Çelik Saplı Servis Gereçleri 29 TL

  • Kare Saklama Kabı 3'lü 29 TL

  • Temizlik Seti 129 TL

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 29,50 TL

  • Su Kovası 79 TL

  • Pratik Banyo Köşeliği 49 TL

  • Bulaşık Fırçası 55 TL

  • Pantolon Askısı 22 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 1600 ml 39,50 TL

  • Süzgeç 59 TL

  • Dikdörtgen Contalı Saklama Kabı 4000 ml 79 TL

  • Dikdörtgen Contalı Saklama Kabı 2300 ml 59 TL

  • Dikdörtgen Contalı Saklama Kabı 1400 ml 49 TL

  • Telefon Tutucu 7,50 TL

  • Naturalove Gıda Koruma Şemsiyesi 49,50 TL

  • Tava Koruma Aparatı 19,50 TL

  • Tek Fiyat Ürünler 17,50 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimleri kaçırmak istemiyorsanız buradan göz atabilirsiniz.

Maket Blok Oyuncak Timsah 399 TL

Maket Blok Oyuncak Timsah 399 TL

  • Asalı Taç Seti 69 TL

  • Lelia Oyuncak Bebek 179 TL

  • Oyuncak Polis Jeep 179 TL

  • Penguen/ Kurbağa Fırlatma Oyunu 119 TL

  • Taşıyıcı Şehir Seti 249 TL

  • Hikaye Kitabı Çeşitleri 32,50 TL

  • 3 Boyutlu Saksı Çeşitleri 0.70 L 19,50 TL

  • Balkon Saksı 99 TL

  • Askılı Balkon Saksı 3,10 L 49,50 TL

  • Menekşe Saksı 34,50 TL

  • Begonya Saksı 1,8 Litre 79 TL

Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tshirt 279 TL

Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tshirt 279 TL

  • Erkek Pijama Takımı 215 TL

  • Kadın / Erkek Hambez Pantolon 169 TL

  • Saat 175 TL

  • Kilim 80x150 cm 159 TL

  • Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 229 TL

  • Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 169 TL

  • Moliinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 49,50 TL

  • Fırın Eldiveni 32,50 TL

  • Mutfak Önlüğü 55 TL

  • Kadın Yüksek Taban Terlik 115 TL

  • Erkek Çift Toka Terlik 69 TL

  • Kadın Tek Bant Terlik 59 TL

  • Kadın Klasik Terlik 59 TL

  • Erkek Çapraz Terlik 69 TL

  • Kadın Tek Toka Terlik 59 TL

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın