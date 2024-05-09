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Bu Fiyata Bulmak Çok Zor! 2 Bin TL Altına Satın Alabileceğiniz Marka Spor Ayakkabılar

etiket Bu Fiyata Bulmak Çok Zor! 2 Bin TL Altına Satın Alabileceğiniz Marka Spor Ayakkabılar

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 16:16

Adidas, Nike, Skechers, Under Armour ve New Balance gibi öne çıkan markaların 2000 TL altında en popüler spor ayakkabı tasarımlarını sizin için derledik. Ekonomik bütçenize uygun, şıklığından ödün vermeyen bir spor ayakkabı arayışındaysanız, çeşitli ve göz alıcı spor ayakkabı seçeneklerimizi içeriğimizde keşfedebilirsiniz.

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 09.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Puma Carina 2.0 Kadın Spor Ayakkabı

1. Puma Carina 2.0 Kadın Spor Ayakkabı

Siyah ve beyazın uyumu ancak bu kadar şık olabilirdi! Puma markasına ait Carina 2.0 model spor ayakkabı, köpük tabanı sayesinde gün boyu maksimum konfor sağlar. 

Fiyatı 1.707 TL.

Burada.

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Puma Rickie Unisex Yetişkin Spor Ayakkabı

Puma Rickie Unisex Yetişkin Spor Ayakkabı

Uygun fiyatlı, rahat, düz renk spor ayakkabı arıyorsanız, bu ayakkabıya bakmadan geçmeyin! Hafif olması ile kullanım kolaylığı sağlayan ayakkabının fiyatı sadece 1.403 TL.

Burada.

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Skechers Erkek Verse-Flash Point Spor Ayakkabı Siyah/Beyaz

Skechers Erkek Verse-Flash Point Spor Ayakkabı Siyah/Beyaz

Klasik modelleri sevenlerin şans vermesi gereken model, hafifliği ve esnek tabanı ile konforunuzu maksimum seviyeye çıkaracak. Fiyatı sadece 1650 TL.

Burada.

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2. Adidas Breaknet Spor Ayakkabı Kadın

2. Adidas Breaknet Spor Ayakkabı Kadın

Kumaş astara sahip, eva materyalden üretilmiş yumuşak ve konforlu iç tabanlı spor ayakkabı, hologram detayları ile göz kamaştırıyor. Üstelik sadece 1661 TL.

Burada.

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3. Skechers Erkek Spor Ayakkabı

3. Skechers Erkek Spor Ayakkabı

Birinci sınıf konforun tadını çıkarın! Antrenmanlarda ve yürüyüşlerde kullanabileceğiniz spor ayakkabı, hafızalı köpük iç tabanı ile ayağınızı çok rahat ettirecek. Fiyatı 1.943 TL.

Burada.

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4. Under Armour Erkek UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı

4. Under Armour Erkek UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı

Nefes alabilen file yapıda kumaştan yapılan bu ayakkabı, eva tabanlığı sayesinde ayağınızı gün boyu rahat ettirecek. Darbe etkilerine karşı koruma sağlayan kauçuk dış tabana sahip ayakkabı 1.934 TL. 

Burada.

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5. Under Armour Kadın UA W Mojo 2 Koşu Ayakkabısı

5. Under Armour Kadın UA W Mojo 2 Koşu Ayakkabısı

Çok hafif ve rahat olan ayakkabılar, nefes alabilen yapısı ile antrenman ve yürüyüşte kullanmaya uygun. Yumuşak üst kısma ve eva tabana sahip ayakkabı, optimum tutuş sağlayan kauçuk dış tabana sahip. Fiyatı 1.401 TL.

Burada.

Amazon

6. New Balance WL574 SneakerKadın

6. New Balance WL574 SneakerKadın

Zemin kavrama özelliğine sahip dış tabanı ve ayak bileği desteği sağlayan dolgulu yakası ile yürüyüş yapmayı keyifli hale getiren ayakkabı klasik ve metro stile uygun. Fiyatı ise 1.427 TL.

Burada.

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7. Vans Üniseks Yetişkin Ua Sk8-hi Spor Ayakkabı

7. Vans Üniseks Yetişkin Ua Sk8-hi Spor Ayakkabı

Kanvas ve derinin mükemmel uyumunu bu ayakkabıda görebilirsiniz. Klasik Vans Oldskool modelinden sıkılanların tercihi olabilecek ayakkabının fiyatı 1972 TL.

Burada.

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8. Vans Ward Spor Ayakkabı Kadın

8. Vans Ward Spor Ayakkabı Kadın

Sertleştirilmiş dış tabanı ve Sherpa kaplama iç astarı ile kış ve sonbaharda giymeye uygun olan ayakkabının fiyatı 1.799 TL.

Burada. 

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9. Nike Court Zoom Pro Tenis Ayakkabısı Kadın

9. Nike Court Zoom Pro Tenis Ayakkabısı Kadın

Rengi ve rahatlığı ile çok sevilen Nike marka ayakkabı, uygun fiyatlı en iyi tenis ayakkabılarından. Fiyatı 1.749 TL.

Burada.

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10. Nike Wearallday Spor Ayakkabı Kadın

10. Nike Wearallday Spor Ayakkabı Kadın

Dayanıklı kauçuk dış tabanı ile modern görünümü tamamlayan Nike ayakkabı, tüm gün giyebileceğiniz rahatlıkta. Üst kısmındaki filesi sayesinde gün boyu nefes alabilen ayakkabının fiyatı 1910 TL.

Burada.

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