Bekle Bizi Balkanlar Geliyoruz: Balkanlar Turu Planlama Rehberi

Belgrad’da son olarak Taş Meydan diğer adıyla Tasmajdan’a gidebilirsiniz. Belgrad Kalesi kadar etkileyici olan Taş Meydan eskiden askeri depo, sığınak ve tedavi merkezi olarak kullanılmış. Günümüzde Belgrad’ın en önemli turistik mekanları arasında bulunuyor.

Yapacağınız Balkan turunu yukarıda bahsettiğimiz plandan yola çıkarak kendinize ve gitmek istediğiniz öncelikli ülkelere göre yeniden düzenleyebilirsiniz. Kalacağınız gün sayısını size uygun olacak şekilde uzatabilir ya da azaltabilirsiniz. Şimdiden gideceklere iyi tatiller.