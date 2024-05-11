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Bekle Bizi Balkanlar Geliyoruz: Balkanlar Turu Planlama Rehberi

Bekle Bizi Balkanlar Geliyoruz: Balkanlar Turu Planlama Rehberi

Gezilecek Yerler
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 09:01

Balkanlar bize oldukça yakın olmasıyla tercih edilen, özellikle Makedonya, Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan gibi ülkeler son yıllarda tatil için en çok tercih edilen rotalardan birkaçı… Türkiye’ye yakın olmaları ve pek çoğuna vizesiz seyahat edilebiliyor olması ise bu ülkeleri daha da çekici hale getiriyor. Durum böyle olunca daha rahat ve uygun fiyatlı bir yurt dışı seyahati yaşamak isteyenler Balkan ülkelerini tercih ediyor. Mimarileriyle, doğal güzellikleriyle ve yemekleriyle tek tek gezilmeye değer Balkanlar turu rotasını gelin birlikte oluşturalım.

Kaynak: https://blog.obilet.com/balkanlar-tur...

1. Balkan turu planı yapmaya nereden başlamalı?

1. Balkan turu planı yapmaya nereden başlamalı?

Sadece Balkan turunuz için değil her seyahat öncesi planlama yapmak son dakika aksiliklerini de önlüyor. 

  • İlk olarak hangi Balkan ülkesine gitmek istediğinize karar vermeniz gerekiyor.

  • Gitmek istediğiniz ülke vize istiyor mu yoksa istemiyor mu araştırma yapmanız lazım. Her ne kadar pek çok Balkan ülkesi Türk vatandaşlarından vize istemiyor olsa da Bulgaristan gibi bazı Balkan ülkelerine vizesiz seyahat edemiyorsunuz. 

  • Balkan turunuza ne zaman veya hangi mevsimde başlayacağınıza karar verin

  • Hangi ulaşım araçlarını kullanarak gideceğinizi planlayın. Uygun fiyatlı uçak bileti araştırması yapın ve uçak biletinizi önceden alın.

  • Gideceğiniz ülkeler ve şehirler ile ilgili gezmek istediğiniz yerlerin listesini yapmayı unutmayın.

  • Konaklama yapacağınız şehirlerde gezeceğiniz yerlere yakın ve bütçenize uygun otelleri araştırın ve önceden rezervasyon yaptırın.

  • Gideceğiniz ülkelerin para birimlerine göre bütçenizi ayarlayın.

  • Seyahate çıkacağınız tarihlerdeki hava durumuna uygun ve tatil boyunca size yetecek kadar eşya alın. Bavulunuza uçağa alınmayan eşyalardan herhangi birini koymadığınızdan emin olun. 

  • Yurt dışındayken hayatı sizin için kolaylaştıracak uygulamaları telefonunuza indirin.

2. Balkan turu yapmak için kaç günlük bir plan yapılmalı?

2. Balkan turu yapmak için kaç günlük bir plan yapılmalı?

Bu durum aslında birazda size ve maddi durumunuza bağlı. Balkan turu için gideceğiniz ülke sayısına göre ortalama minimum bir hafta olarak plan yapabilirsiniz.

3. Balkan turu yaparken hangi ulaşım araçları kullanılabilir?

3. Balkan turu yaparken hangi ulaşım araçları kullanılabilir?

Balkan turuna başlarken Türkiye’den ilk gideceğiniz ülkeye uçakla gitmeniz zamandan tasarruf etmenizi sağlayacaktır.  Balkan ülkeleri arasında seyahat ederken otobüs tercih edebilirsiniz. Ama ben yavaş yavaş kendi arabamla veya karavanımla giderim diyorsanız tercih yine sizin.

4. Önerilen Balkan ülkeleri

4.1 Üsküp

4.1 Üsküp

Balkan turunuzun ilk rotası olan Üsküp’le başlıyoruz.

Taş Köprü

Taş Köprü

İlk olarak gezinize Üsküp’ün en meşhur yerlerinden biri olan Taşköprü ile başlayabilirsiniz. 1451 yılında yapımı başlayan ve18 yılda tamamlan köprü Vardar Nehri ile daha güzel…

Kuzey Makedonya Arkeoloji Müzesi

Kuzey Makedonya Arkeoloji Müzesi

Taşköprü’den sonra ise Kuzey Makedonya Arkeoloji Müzesi ülkenin tarihine ışık tutuyor. Bu müzede balmumu heykellerden mozaiklere, eski paralardan arkeolojik kalıntılar sizi bekliyor.

Türk Çarşısı

Türk Çarşısı

Uğrayabileceğiniz diğer bir yer ise Türk Çarşısı. Osmanlı zamanından kalma başka bir yer olan bu çarşıda yöresel ürünler satan pek çok mağaza ve hediyelik eşya dükkanı bulunuyor.

Üsküp Kalesi

Üsküp Kalesi

Türk Çarşısı’nı gezdikten sonra Üsküp Kalesi’ne doğru ufak bir yürüyüş yaparak şehrin harika manzarasınının tadını çıkarabilirsiniz.

4.2 Ohrid

4.2 Ohrid

Üsküp’ten Ohrid’e gitmek yaklaşık olarak 3 saat 50 dakikalık bir otobüs yolculuğuna dayanmanız gerekiyor.

Ohrid Antik Tiyatrosu

Ohrid Antik Tiyatrosu

Ohrid’te ilk olarak Helenistik Dönem’e ait tek mimari yapı olan Ohrid Antik Tiyatrosu merkeze birkaç saatlik uzaklıkta bulunuyor. Ohrid Antik Tiyatrosunda çeşitli tiyatrolar, dans ve müzik gösterileri sergilenmekte.

Sveti Jovan Kaneo Kilisesi

Sveti Jovan Kaneo Kilisesi

Ohrid’teki ikinci rota önerimiz ise Sveti Jovan Kaneo Kilisesi. Oldukça meşhur olan bu kilise Kaneo Plajı uçurumundaki küçük bir balıkçı yerleşkesinde bulunuyor ve Ohri Gölü’nü harika bir şekilde görüyor. Kilise ve konumu o kadar güzel ki burası  filmlerin aranılan yüzü haline gelmiş.

Çar Samuel Kalesi

Çar Samuel Kalesi

Sveti Jovan Kaneo Kilisesi’nden çıktıktan sonra ise Çar Samuel Kalesi’ne doğru keyifli bir yolculuk sizi bekliyor. Kiliseden yürüyerek 15 dakikada ulaşabileceğiniz kalenin M.Ö. 4. yüzyıllarda inşa edildiği düşünülüyor.

Tahta Kaldırım

Tahta Kaldırım

Ohrid gezisini bitirmeden eğer yorgun değilseniz önce Ohri Gölü kenarında keyifli bir yürüyüş yapmanızı öneriyoruz. Yürüyüş yaparken Tahta Kaldırım’dan geçmenizi ve gölün hemen kenarında bulunan bu yolda yürüyerek fotoğraf çekinmeyi unutmayın.

4.3 Tiran

4.3 Tiran

Arnavutluk’a gitmek için yola çıkmaya hazır mısınız? Ortalama 3 saatlik bir yolculuktan sonra Tiran’a vardığınızda;

İskender Bey Heykeli

İskender Bey Heykeli

Tiran için ilk rota şehir merkezinde bulunan meşhur İskender Bey Heykeli’ni görebilirsiniz.

Et’hem Bey Cami

Et’hem Bey Cami

Gezimizin ikinci rotası İskender Bey Heykeli’nden 2 dakikalık uzaklıkta bulunan Et’hem Bey Cami. 18. Yüzyılın ünlü lüktür ve siyasetçisi Ethem Bey tarafından yaptırılan bu cami bir ara ibadete kapatılarak müzeye çevrilmiş daha sonrasında tekrar ibadete açılmış.

Saat Kulesi

Saat Kulesi

Saat Kulesi, Tiran’da görülmeye bir diğer değer yer… 35 metre yüksekliğe sahip bu kuleye çıktığınızda şehir manzarasının keyfini çıkarın. Fakat bu manzaraya ulaşmak için 90 tane merdiven çıkmanız gerekiyor.

Tiran Ulusal Tarih Müzesi

Tiran Ulusal Tarih Müzesi

Saat Kulesi’nden sadece 4 dakika gibi minnak bir sürede varabileceğiniz ve gideceğiniz son yer olan Ulusal Tarih Müzesi 1981 yılından beri hizmet veriyor. Müzede sadece Tiran ile değil aynı zamanda Arnavutluk tarihi ile ilgili de pek çok eseri inceleyebilir ve bilgi edinebilirsiniz.

4.4 Budva

4.4 Budva

Tiran’dan Budva’ya ulaşmak için yaklaşık 5 saat 30 dakikalık bir yolculuk sizi bekliyor.

Stari Grad

Stari Grad

Budva’ya vardıktan sonra ilk olarak Stari Grad’ı keşfe çıkabilirsiniz. Pek çok eski kilisenin de bulunduğu bu bölge gezmesi oldukça keyifli bir alan.

Citadel

Citadel

Budva’daki ikinci rotanız ise Citadel olarak bilinen Hisar. 1836 yılında inşa edilmiş bu yapının içinde müze, restoran ve kütüphane bulunuyor.

Budva Şehir Müzesi

Budva Şehir Müzesi

Citadel’e yakın bir konumda bulunan Budva Şehir Müzesi kesinlikle gezmeniz gereken yerlerden bir diğeri. Budva Şehir Müzesi’nde Roma ve Helenistik dönemlerden kalan pek çok farklı eseri inceleyebilirsiniz.

Dans Eden Kız Heykeli

Dans Eden Kız Heykeli

Müzeden sonraki destinasyonumuz ise Dans Eden Kız Heykeli. Budva denilince akıllara ilk gelen görüntüyü yerinde görmezseniz olmaz. Denizin ortasında bulunan bu etkileyici heykel her ziyaretçinin illa ki bir kere fotoğrafını çektiği bir simge haline geldi.

4.5 Kotor

4.5 Kotor

Budva’ya yarım saat uzaklıkta bulunan Kotor’la Balkan turumuza devam ediyoruz.

Kotor sokakları

Kotor sokakları

Kotor’a vardıktan sonra ilk olarak rotanızı Kotor sokaklarına çevirin. Kotor’u görmek bu güzel şehrin sokaklarında biraz vakit geçirmek lazım. Oldukça güzel bir mimariye sahip olan Kotor sokaklarında yürümek iyi gelecek.

Piazza of the Arms

Piazza of the Arms

Daha sonra gideceğiniz yer Piazza of the Arms olarak bilinen Ordu Meydanı olsun. Burası oldukça merkezi bir yer.

Utanç Sütunu

Utanç Sütunu

Diğer rota Ordu Meydanı’nda bulunan Utanç Sütunu… Bu yapı Kotor’un kültürünü açıkça gözler önüne seriyor. Çünkü sütunun yapılma amacı hatalı davranan ya da suç işleyen kişileri cezalandırmakmış çünkü eskiden Kotor’da cezaevi yokmuş.

Saat Kulesi

Saat Kulesi

Utanç Sütunu’nun bulunduğu Saat Kulesi’nin en ilgi çekici özelliği ise 300 yıldır aynı Avusturyalı aile tarafından bakımının yapılması.

4.6 Mostar

4.6 Mostar

Kotor’dan sonra sizi yaklaşık 4 buçuk saatlik bir yolculuk bekliyor. Bosna Hersek’te bulunan Mostar’a doğru yola çıkıyoruz.

Mostar Köprüsü

Mostar Köprüsü

Mostar’da görmeniz gereken yer ilk olarak Mostar Köprüsü. 1566 yılında Mimar Sinan’ın öğrencileri tarafından yapılmış tarihi ve Mostar’ın simgesi olan bu köprü Neretva Nehri’nin üzerinde bulunuyor.

Mostar Eğri Köprüsü

Mostar Eğri Köprüsü

Mostar Köprüsü’ne sadece 2 dakikalık yürüme mesafesinde bulunan başka bir tarihi köprü ise Mostar Eğri Köprüsü. 1558 yılında yapılan bu taş köprü savaş nedeniyle zarar görmüş ve 2000 yılında yaşanan selden dolayı tamamen yıkılmış. Sonrasında ise UNESCO’nun girişimleri ile köprü yeniden yapılmış.

Bakırcılar Çarşısı

Bakırcılar Çarşısı

Köprülerden sonra sıra Bakırcılar Çarşısı’nda… Eğri Köprüden 5 dakika uzaklıkta bulunan bu çarşı Mostar’ın en ünlü yerlerinden. Bakırcılar Çarşısındaki dükkanları gezebilir ve ürünlerden satın alabilirsiniz.

Saat Kulesi

Saat Kulesi

Mostar’daki diğer bir rotamız ise Saat Kulesi. Osmanlı zamanlarından kalan Saat Kulesi’nin tam olarak hangi tarihlerde yapıldığı bilinmemekte fakat pek çok savaş gören Saat Kulesi hala sağlam bir şekilde yerinde duruyor.

Biscevica

Biscevica

Mostar’da son rota Biscevica, yani Türk Evi. Osmanlı zamanından kalma bu konak aynı zamanda bir müze ve 18. yüzyıldan kalma dönemi yansıtıyor

4.7 Saraybosna

4.7 Saraybosna

Mostar’dan yaklaşık olarak 2 buçuk saat süren yolculuktan sonra Saraybosna’a geçiyoruz.

Latin Bridge

Latin Bridge

İlk rotamız Latin Bridge… Başçarşı’ya sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesinde, I. Dünya Savaşı’nın başlama sebebi olan AvusturyaMacaristan veliahdının öldürüldüğü bu köprü tarih bakımından oldukça önemli.

Sönmeyen Ateş Anıtı

Sönmeyen Ateş Anıtı

Latin Bridge’ten 10 dakikalık bir yürüyüşten sonra Sönmeyen Ateş Anıtı sizi bekliyor. Sönmeyen Ateş Anıtı, Birinci Dünya Savaşı’nda Saraybosna’nın kurtuluşu anısına yaptırılmış. Bu anıt 24 saat boyunca ziyarete açık ve anıtta yanan ateş hiç sönmüyor.

Kovaci Anıt Mezarı

Kovaci Anıt Mezarı

Boşnaklar ve Sırplar arasında yapılan savaşta hayatını kaybeden Boşnaklar anısına yapılmış Kovaci Anıt Mezarı’da mutlaka görülmesi gereken yerlerden.

Umut Tüneli

Umut Tüneli

Sıradaki ve son rota Umut Tüneli… 1990 yılında yapılan, 960 metre uzunluğuna ve yaklaşık 1,5 metre yüksekliğe sahip olan tünel, gönüllü bir ailenin evinin altından geçecek şekilde yapılmış ve günümüzde müze olarak kullanılıyor.

4.8 Belgrad

4.8 Belgrad

Balkan turunuzun 8. ve son gününde Sırbistan’a gidiyoruz. Saraybosna’dan Belgrad’a 4 buçuk saatte ulaşabilirsiniz.

Cumhuriyet Meydanı

Cumhuriyet Meydanı

Belgrad için ilk rota Cumhuriyet Meydanı. Turistlerin ve yerli halkın en çok vakit geçirdiği bu meydanda yapabileceğiniz pek çok şey bulunuyor. İsterseniz beğendiğiniz bir kafede kahve içebilir veya mağazaları gezebilirsiniz.,

Knez Mihailova

Knez Mihailova

Cumhuriyet Meydanı’ndan sonraki rota ise Knez Mihailova Caddesi. Bu cadde o kadar uzun ki Belgrad’ın en ünlü bölgelerinden biri. Burada alışveriş merkezleri, dükkanlar ve restoranların yanı sıra hem tarihi hem mimari açıdan oldukça değerli olan yapılar da bulunuyor.

Belgrad Kalesi

Belgrad Kalesi

Knez Mihailova Caddesi’ni gezdikten sonra sırada 6 dakikalık bir yürüme uzaklığında olan Belgrad Kalesi diğer adıyla Kalemegdan’a gidebilirsiniz. Tuna ve Sava Nehirleri’nin kesiştiği tepede bulunan bu kalede kendinizi bir masalın kahramanı gibi hissedeceksiniz.

Nikola Tesla Müzesi

Nikola Tesla Müzesi

Kaleyi gezdikten sonra Nikola Tesla Müzesi’ne gitmeden olmaz. Buraya toplu taşıma ya da taksiyle gidebilirsiniz. Nikola Tesla’nın doğduğu ve kişisel eşyalarının sergilendiği bu ev ilginizi çekebilir.

Taş Meydan

Taş Meydan

Belgrad’da son olarak Taş Meydan diğer adıyla Tasmajdan’a gidebilirsiniz. Belgrad Kalesi kadar etkileyici olan Taş Meydan eskiden askeri depo, sığınak ve tedavi merkezi olarak kullanılmış. Günümüzde Belgrad’ın en önemli turistik mekanları arasında bulunuyor.

Yapacağınız Balkan turunu yukarıda bahsettiğimiz plandan yola çıkarak kendinize ve gitmek istediğiniz öncelikli ülkelere göre yeniden düzenleyebilirsiniz. Kalacağınız gün sayısını size uygun olacak şekilde uzatabilir ya da azaltabilirsiniz. Şimdiden gideceklere iyi tatiller.

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