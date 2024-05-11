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Yaşam Enerjisi (QI) ve Güzellik

etiket Yaşam Enerjisi (QI) ve Güzellik

Berrin Çetiner
Berrin Çetiner - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 09:31

Güzellik insanın evren ile olan uyumundan ve buna bağlı olarak da sağlığından kaynaklanmaktadır.  Güzelliğin ilk ve en temel adımı sağlığın kazanılmasıdır. Sağlıklı bir beden qi enerjisi dediğimiz yaşamsal enerji ile doludur.

Yaşamsal enerji ise tıpkı ışık gibi, çevredeki varlıkları kendine çeker. Bazen kalabalık bir mekana ya da bir partiye girersiniz ve bir anda bir insan dikkatinizi çeker. O mekanda bulunan diğer insanlardan daha güzel ya da daha ilginç değildir ama nedense bir çok insan gözünü bu kişiden alamaz. Eğer Çin tıbbı ve enerji sisteminin işleyişi konusunda bir bilginiz yoksa bunun nedenini anlayamazsınız.

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Oysa bu insanın dikkat çekmesinin asıl nedeni bedenin qi ile yani yaşamsal enerji ile dolu olmasıdır.

Oysa bu insanın dikkat çekmesinin asıl nedeni bedenin qi ile yani yaşamsal enerji ile dolu olmasıdır.

Yani sağlık yalnızca güzellik değil, aynı zamanda da çekiciliktir. Bedeninizdeki enerjinin gücü kendinize çektiğiniz insanların sağlıklarını güzelliklerini ve çekiciliklerini de belirlemektedir.

Zaman içinde sağlığınızı kazanıp bedeninizi yaşamsal enerji ile doldurdukça kendinize çektiğiniz insanların gittikçe daha sağlıklı daha güzel ve daha çekici olduklarını fark edip bu duruma şaşırabilirsiniz.

Qi herhangi bir canlı varlığın var olabilmesi için gerekli olan temel enerjidir. Yaşayan bir varlığı ölü bir varlıktan ayıran şey, sahip olduğu qi’dir.

Canlı ya da cansız evrendeki her şeyde bulunmaktadır.

Farklı kültürlerde farklı adlarla anılmaktadır. Ayurveda da prana olarak adlandırılmıştır.

 İçimize çektiğimiz nefes, havanın içindeki oksijen, iyon gibi maddelerin yanı sıra henüz ölçülemeyen elle tutulamayan bir şeyi de içermektedir. İşte bu şey qi’nin kendisidir.

Havada negatif ve pozitif olarak iki tür iyon bulunmaktadır.

Daha sağlıklı daha enerjik olmamız ve hücrelerimizin işlevlerini daha sağlıklı yerine getirebilmeleri için bulunduğumuz ortamdaki negatif iyon miktarının pozitif iyon miktarından daha fazla olması gerekmektedir.

Doğal ortamlarda negatif pozitif iyon oranı dengededir.

Pozitif yüklü iyonlar sağlığımıza zarar verirken, negatif yüklü iyonlar sağlığımız için katkı sağlar. Pozitif yüklü iyonların fazlalığı beynimize yeterli oksijen gitmesini engeller.

Elektronik kirlilik, hava kirliliği, stres, sentetik kumaşlar ve sayabileceğimiz daha birçok şey negatif-pozitif iyon dengesini bozar.

Hatta bu nedenle günümüzde negatif iyon üreteçleri oluşturulmuştur.

Örneğin hava temizleyici su temizleyici ve benzeri cihazlar

Çünkü negatif iyonunun insan yapısı ya da doğal olması arasında hiçbir fark yoktur.

İyon dengesini sağlamak için sentetik kumaşlardan kaçınmak, sürekli yeşil kalan bitkiler edinmek, sık sık duş almak, yürüyüş, stersi kontrol etmek ve fırtınanın yaklaştığı günlerde dış ortamlarda bulunmamak faydalıdır

Ve doğru solunum yapmak gerekir. Bu en kolayıdır.

Ve doğru solunum yapmak gerekir. Bu en kolayıdır.

Doğru solunum Akciğerlerimizin tamamını kullanarak solumaktır. Mesela bebekler bu şekilde solunum yaparlar. Hepimiz bir zamanlar bu şekilde soluyorduk ancak zaman ilerledikçe insanlar yanlış duruş, stres ve yanlış yaşam alışkanlıkları nedeniyle akciğerlerinin gittikçe daha az bir kısmını kullanmaya başlıyor.

 Akciğerlerimizin daha küçük bir bölümünü kullanarak solumak bedenimize daha az miktarda yaşamsal enerji doldurduğumuz anlamına gelir ve sonunda hava doğru düzgün akciğerlere bile ulaşmayıp gırtlakta kalır.

Bu da tahmin edebileceğiniz gibi canlılıkta büyük bir azalmaya ve yaşlılıkta sıkça görülen bir sorun olan hafızada zayıflamaya yol açmaktadır.

Yaş ilerledikçe daha da kötüleşen bu durum, doğru solunumumu yaşamımıza dahil etiğimizde ortadan kalkar. Çünkü yaşamsal enerjimiz artmıştır.

Gerek sağlık gerekse güzellik için solunumun önemi göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Doğru solunum akciğerlerinizi güçlendirerek cildinizin pürüzsüz ve yumuşak hale gelmesini sağlar. Bu nedenle hem Qi’yi arttırmak hem de cildinizi en mükemmel hale getirmek için doğru solunumu öğrenmeliyiz.

Bedenimiz Qi’yi iki temel kaynaktan alır: solunum ve beslenme

Bu nedenle beslenme de solunum kadar yaşamsal öneme sahiptir. Doğru beslenme bedeninizin enerjisini arttırırken, bir yandan da bedeninizi iyileştirmenizi sağlar.

Her bir iç organımız bedeninizin dış bölümü ile ilişki içinde olduğundan iç organlarınızın sağlığını en iyi düzeyde tutmanız içinizden gelen sağlığın ve Işıltının bedeninizin dışına yansımasına dolayısıyla güzellik ve çekicilik kazanmanıza neden olacaktır

Kaynak: Güzellik ve Cilt Bakımı İçin Taocu Yoga, Cem Şen

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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