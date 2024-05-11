Yaşam Enerjisi (QI) ve Güzellik

Yani sağlık yalnızca güzellik değil, aynı zamanda da çekiciliktir. Bedeninizdeki enerjinin gücü kendinize çektiğiniz insanların sağlıklarını güzelliklerini ve çekiciliklerini de belirlemektedir.

Zaman içinde sağlığınızı kazanıp bedeninizi yaşamsal enerji ile doldurdukça kendinize çektiğiniz insanların gittikçe daha sağlıklı daha güzel ve daha çekici olduklarını fark edip bu duruma şaşırabilirsiniz.

Qi herhangi bir canlı varlığın var olabilmesi için gerekli olan temel enerjidir. Yaşayan bir varlığı ölü bir varlıktan ayıran şey, sahip olduğu qi’dir.

Canlı ya da cansız evrendeki her şeyde bulunmaktadır.

Farklı kültürlerde farklı adlarla anılmaktadır. Ayurveda da prana olarak adlandırılmıştır.

İçimize çektiğimiz nefes, havanın içindeki oksijen, iyon gibi maddelerin yanı sıra henüz ölçülemeyen elle tutulamayan bir şeyi de içermektedir. İşte bu şey qi’nin kendisidir.

Havada negatif ve pozitif olarak iki tür iyon bulunmaktadır.

Daha sağlıklı daha enerjik olmamız ve hücrelerimizin işlevlerini daha sağlıklı yerine getirebilmeleri için bulunduğumuz ortamdaki negatif iyon miktarının pozitif iyon miktarından daha fazla olması gerekmektedir.

Doğal ortamlarda negatif pozitif iyon oranı dengededir.

Pozitif yüklü iyonlar sağlığımıza zarar verirken, negatif yüklü iyonlar sağlığımız için katkı sağlar. Pozitif yüklü iyonların fazlalığı beynimize yeterli oksijen gitmesini engeller.

Elektronik kirlilik, hava kirliliği, stres, sentetik kumaşlar ve sayabileceğimiz daha birçok şey negatif-pozitif iyon dengesini bozar.

Hatta bu nedenle günümüzde negatif iyon üreteçleri oluşturulmuştur.

Örneğin hava temizleyici su temizleyici ve benzeri cihazlar

Çünkü negatif iyonunun insan yapısı ya da doğal olması arasında hiçbir fark yoktur.

İyon dengesini sağlamak için sentetik kumaşlardan kaçınmak, sürekli yeşil kalan bitkiler edinmek, sık sık duş almak, yürüyüş, stersi kontrol etmek ve fırtınanın yaklaştığı günlerde dış ortamlarda bulunmamak faydalıdır