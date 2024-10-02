Meşhur Fizikçi Carl Sagan ile Yıldızlararası Bir Röportaj

“Bilim, sadece bir bilgi topluluğundan daha fazlasıdır. Bir düşünme şeklidir, evreni şüphecilikle sorgulamanın bir yoludur.”

- Bilimin olmazsa olmazı kuşku anladığım kadarıyla. Ve tabi meraklı olmak.

“Bilimin tek istediği, kullanılmış otomobil alırken ya da TV reklamlarından gördüğümüz ağrı kesicilerin kalitesini denerken gösterdiğimiz kuşkuculuğu diğer konularda da kullanmak.”

- Sosyal hayat içinde bir tarafımızla kuşku duymak diğer yandan inanış ve inançlar dengedeyken hata payımız azalıyor. Salt ve körü körüne inanç insanı sanki acı deneyimlere sürüklüyor ne dersiniz?

Evet, “eğer ki bize bazı şeylerin doğru olduğunu iddia edenlere otorite sahiplerinden şüphe duymamızı sağlayan şüpheci sorular sorma becerisinde değilsek, bu durumda önümüze gelen ilk şarlatan politikacı veya dindara kanmaya açık oluruz.”

- Bu örnekler çok açıklayıcı oldu. Ne yazık ki biz Türklerde kuşkuculuk bilim dışında ve gereksiz pek çok sahada kendini göstermekte. Gereken yerde de tüm saflığımızla aldatılmaya müsait oluyoruz.

“Tarihin en acı derslerinden biri şudur: Yeterince uzun zamandır aldatılmışsak, aldatmacayı ortaya koyan her türlü kanıtı reddederiz. Gerçeği bulmakla ilgilenmeyiz artık. Aldatmaca bizi kafeslemiştir. Tuzağa düştüğümüzü kendimize bile itiraf etmek, son derece acı vericidir çünkü.”