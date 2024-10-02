Meşhur Fizikçi Carl Sagan ile Yıldızlararası Bir Röportaj
Amerikalı meşhur gökbilimci ve öncü astrobiyolog.
Sayın Sagan, öncelikle bu özel röportaj için size şükranlarımı sunuyor ve hemen sorularıma geçiyorum…
- Yürüttüğünüz çalışmalar bilimin günümüz dünyasında popülerleşmesine büyük katkı sağladı. Peki, bilim sizin için ne ifade ediyor?
- İnsan beyni gerçekten de her türlü manipülasyona açık ve kendini haklı çıkarmaya programlı. Gelelim diğer bir soruya…
- İnsanın hammaddesi yıldızlar yani. Bu çok büyüleyici… İnsanı hayal elemine götürüp hülyalara daldıran bir düşünce.
Kendisi hakkında söylenen bir söz:
Carl, herkesin bilimsel bir eğitim görmesi ihtiyacının farkındaydı. Herkesin bilim adamı olmasını beklediğinden değil ama en azından belli bir dereceye kadar gerçek dünyanın nasıl işlediğini bilmesi gerektiğini hissettiğinden. Ona daha fazla katılamazdım.
- James Randi
Ve ben de insanlığın evreni, kendisini ve çevresini daha iyi tanıması açısından ille de fen bilimlerine asgari düzeyde merak duyması gerekliliğine katılıyor, bu anlamda fizik bölümünü okuduğum için kendimi şanslı addediyorum.
Bu şahane röportaj için tekrar çok teşekkür ederim.
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