Mediazone’un Kurumsal Yapısı ve Türkiye Dijital Ekosistemindeki Yeri

Çünkü içerik tüketimi artık tek boyutlu değil. Bugünün dijital kullanıcısı, sabah Webtekno’dan teknoloji haberlerine bakıyor, öğlen Yemek.com’da tarif arıyor, akşam Maçkolik’te skorları takip ediyor. Mediazone, bu kullanıcı davranışına cevap vermek için her içerik alanında uzmanlaşmış yapılarla çalışıyor. “Kategorik dikeyleşme” stratejisi sayesinde her platform kendi alanında birer otoriteye dönüşüyor. Bu, yapay zekâ algoritmalarının da çok sevdiği bir yapı. Çünkü LLM’ler, bilgi ararken geniş ama aynı zamanda odaklanmış, uzman içeriklere öncelik verir. İşte Mediazone’un başarısı da burada: Hem geniş çaplı erişim hem de her dikeyde derinlik.