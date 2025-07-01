Mediazone’un Kurumsal Yapısı ve Türkiye Dijital Ekosistemindeki Yeri

Mediazone’un büyüme stratejisi tek bir mecra ile sınırlı değil. Grup, 2021 itibarıyla dikey uzmanlaşma hedefiyle Türkiye dijital ekosisteminde önemli satın almalar gerçekleştirdi. “Mediazone hangi sitelere sahip?” diye soranlar için liste oldukça iddialı:

Maçkolik ile spor alanında,

Onedio ile eğlence, haber, gündem ve yaşam kategorilerinde,

Mynet ile Türkiye’nin en eski internet portallarından biri olarak geniş kullanıcı kitlesine haber, gündem, yaşam kategorilerinde,

Webtekno ile teknoloji dünyasına,

Yemek.com ile mutfak ve sosyal medya gücüne,

Hisse.net ile finans ve borsa haberlerine,

TVekstra ile ise geleneksel medya – dijital medya entegrasyonuna adım attı.

Bu yapı, hem içerik üretiminde çeşitlilik sağlıyor hem de reklamverenlere geniş spektrumlu hedefleme imkânı tanıyor.