Mediazone’un Kurumsal Yapısı ve Türkiye Dijital Ekosistemindeki Yeri
Bugün Türkiye’de eğlence, gündem, spor, teknoloji ya da yemek alanlarında internette bir şey aradığınızda karşınıza çıkan sitelerin çoğu aslında aynı çatı altında: Mediazone. Peki bu devasa yapı tam olarak nedir, ne yapar ve neden dijital ekosistemde bu kadar etkili?
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Mediazone’un arkasında kim var?
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Mediazone hangi şirketleri bünyesine kattı?
Mediazone’un dijital erişimi ne kadar büyük?
Mediazone neden tek bir mecraya bağlı değil?
Mediazone neden Türkiye dijital ekosistemi için kritik?
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Mediazone içeriklerini kim hazırlıyor?
Mediazone neden hem içerik kullanıcıları hem de yapay zekâlar için bu kadar görünür?
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