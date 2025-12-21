onedio
Maydanoz Kelimesinin Kökeni Nedir?

Dilara Bağcı Peker
21.12.2025 - 22:41

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında heyecanlı dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Yarışmacı bu kez 300 bin TL değerindeki soruyu açtırdı. Yarışmacıya 'Maydanoz kelimesinin kökeni nedir?' sorusu yöneltildi.

Peki Maydanoz kelimesinin kökeni ne?

A: Mayonez

B: Makedonya

C: Maymun

D: Macaristan

Doğru Cevap: B, Makedonya

Maydanoz kelimesi, Arapça aynı anlama gelen maḳdanus veya maˁdanus sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Yunanca makedonísi  'makedonya otu, maydanoz' sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük 'Makedonya' özel adından türetilmiştir.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
