Manchester City Futbolcusu Ruben Dias'ın Evine Galatasaray Maçı Sırasında Hırsız Girdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.01.2026 - 17:22

BBC'nin aktardığına göre Love Island sunucusu Maya Jama ve Manchester City'nin savunma oyuncusu Ruben Dias'ın evi hırsızların hedefi oldu. İddialara göre olay Londra saatine göre 23.00 sularında ünlü futbolcu Galatasaray maçı için takımla beraberken gerçekleşti.

Galatasaray'ın Manchester City'ye 2-0 mağlup olduğu maçta ünlü futbolcu sakatlığı nedeniyle sahada yer alamamıştı.

Polis merkezinden bir sözcü '28 Ocak Çarşamba günü saat 23:10'dan kısa bir süre sonra, polis Alderley Edge'deki bir adreste meydana gelen hırsızlıkla bir ihbar aldık.' dedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, eve girildiğini ve bir dizi eşyanın çalındığını tespit etti. Soruşturma devam ediyor.

Olay nedeniyle derin bir üzüntü duyduğu belirtilen Jama bir süredir Dias'la beraber.

Geçen yılın sonlarında birlikte bir eve taşınan çift, daha önce ayrı şehirlerde yaşıyordu; Dias Manchester şehir merkezinde, Jama ise Londra'da ikamet ediyordu. Maya Jama aynı zamanda popüler TV programı Love Island'ın da sunucusu.

