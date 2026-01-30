Manchester City Futbolcusu Ruben Dias'ın Evine Galatasaray Maçı Sırasında Hırsız Girdi
BBC'nin aktardığına göre Love Island sunucusu Maya Jama ve Manchester City'nin savunma oyuncusu Ruben Dias'ın evi hırsızların hedefi oldu. İddialara göre olay Londra saatine göre 23.00 sularında ünlü futbolcu Galatasaray maçı için takımla beraberken gerçekleşti.
Galatasaray'ın Manchester City'ye 2-0 mağlup olduğu maçta ünlü futbolcu sakatlığı nedeniyle sahada yer alamamıştı.
Olay nedeniyle derin bir üzüntü duyduğu belirtilen Jama bir süredir Dias'la beraber.
