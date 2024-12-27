onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Makyaj Yapmaya Gerek Duymayacak Kadar Temiz Bir Cilde Sahip Olanların Özgüvenli Olmasının 12 Sebebi

etiket Makyaj Yapmaya Gerek Duymayacak Kadar Temiz Bir Cilde Sahip Olanların Özgüvenli Olmasının 12 Sebebi

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
27.12.2024 - 18:01

Makyaj yapmayı çok seviyoruz ama her zaman yapmaya gücümüz olmayabiliyor. O gibi anlarda veya sadece makyaj yapmak istemediğimizde cildimizin iyi görünmesi çok işimize yarıyor…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cilt sağlığı konusunda uzman olmuşlardır!

Onların cilt bakımı konusunda bildiklerine erişmek asla mümkün değildir! A’dan Z’ye her şeyi bilirler, her cilt tipini tanırlar ama en çok da kendi cilt tiplerinin her yanını keşfederler. Bu sayede de yaptıkları bakım hiçbir zaman şans eseri olmaz, her zaman doğru adımlar atarlar.

2. Doğal güzellik konusunda şüpheleri yoktur!

Hani bazı insanlar vardır ya, onların çoğu zaman makyaj yapmalarına bile gerek kalmaz çünkü öz güvenleri tüm kusurları kapatır. Temiz bir cilde sahip olanlar için de durum böyledir. Doğal güzelliklerinin farkına vardıkları için öz güvenleri her zaman yüksektir.

3. Zamanlarını başka şeylere ayırmak için fırsat yaratırlar!

Güzel bir makyaj yapmak sonrasında o makyajı dışarıda tazelemek ve eve gelince de çıkarmak o kadar çok vakit alıyor ki. Makyajsız bir cilt demek, zamanı çok daha verimli kullanmak demek! Artık o sırada TikTok mu izlerler yoksa kendilerini geliştirecek bir şey mi yaparlar, tamamen onlara kalmış!

4. Ciltlerinin parlaklığı yıldızlarla yarışır!

Makyaj gerektirmeyen cilt demek, sağlıklı bir cilt demektir. Doğal olarak sağlıklı ciltler de doyasıya parlarlar! Bu parlak cilt ile insanların “Sen cildine ne kullanıyorsun ya?” sorusunu sıklıkla duymaları muhtemeldir.

5. Cilt problemlerinden uzak olurlar!

Doğru cilt bakımı ile her cilt makyaja gerek duymayacak kadar temiz görünebilir. Ve tabii ki bu doğru cilt bakımı beraberinde cilt problemlerini geride bırakmayı da getirir. Akne ve lekelerden arınmış bir cilt, hepimizin hayali!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Fotoğraflarda ekstra çaba sarf etmelerine gerek kalmaz!

Fotoğraf çekildikten sonra yüzündeki kusurlara zoom yapanlardan olmamak büyük bir şans. Temiz bir cilt, beraberinde filtre bile uygulamadan direkt paylaşılabilen fotoğrafları getiriyor. Doğal fotojeniklik diyebilir miyiz?

7. Güzellik standartlarını kendilerine göre belirlerler!

Güzellik herkes için göreceli bir kavram, bunu kabul ediyoruz. Bu yüzden de makyaj trendlerine uymadan, kendi güzelliğini keşfedebilmek gerekiyor. E tabii böylesine öz güvenli bir adım için temiz bir cilt şart. Diyoruz ya, temiz bir cilt demek aslında öz güven demek!

8. Hazır olmak için çok zamana ihtiyaç duymazlar!

Eğer cilt temizse hazırlanmak o kadar kısa sürüyor ki! Çünkü makyaj aşamasında insan kusurları tek tek kapatmaya, kapatırken de kusursuz bir cilt makyajı yapmaya çalışıyor. Bu da doğal olarak fazlaca vaktimizi alıyor.

9. Her şeyden çok ciltlerine güvenirler!

İnsanın cildine güvenebilmesinin getirdiği bir rahatlık kesinlikle var. Bunu şöyle anlatalım, düşünsenize önemli bir fotoğraf çekiminiz var ve önceki akşam bir anda kaşınızın tam ortasında kocaman bir sivilce çıkıyor. Bunu hepimiz yaşamışızdır herhalde…

10. Bu konuda bolca iltifat alırlar!

Güzel ve temiz bir cilt her zaman insanların ilgisini çekiyor. Hatta çoğu zaman yaptığımız makyajdan daha çok bile insanların dikkatini çekip “Cildin gerçekten çok güzel görünüyor” iltifatını almamızı sağlayabiliyor. Bu da doğal olarak insana kendisini iyi hissettiriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Ortam fark etmeden rahat olurlar!

Deniz, spor salonu veya binbir çeşit makyaj yapamadığımız yer var. Bu gibi yerlerde insan makyajsız olunca kendisini savunmasız hissedebiliyor. Bu da öz güveni düşürüyor. Ama temiz bir ciltle insan zaten makyaja ihtiyaç duymadığı için kendisini oldukça rahat hissediyor.

12. Daha genç görünürler!

Son maddemiz ise çoğu kadının bu konuda tonlarca masraf yaptığı bir gider kalemi… İnsan yaş aldıkça daha genç görünmek istiyor. Ancak temiz görünmeyen bir ciltle daha genç görünmek bir kenara, olduğumuzdan çok daha yaşlı görünüyor. Sağlıklı bir cilt ile yaşlanma belirtileri de azalıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Radlands
Radlands
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın