Sana Baharın Geldiğini Hissettiren O Şarkı Hangisi?

Baharın ilk günlerinde doğanın uyanışıyla birlikte ruhunda da bir yenilenme başlar. Güneşin ısıttığı her an, kuşların cıvıldadığı sabahlar, taze çiçeklerin kokusu… Peki, seni baharın gelişiyle en çok hangi şarkı etkiler? Hangi parça, içindeki o bahar coşkusunu uyandırır? Bu testi çöz, sana baharı en çok hissettiren şarkıyı söyleyelim!