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Sana Baharın Geldiğini Hissettiren O Şarkı Hangisi?

etiket Sana Baharın Geldiğini Hissettiren O Şarkı Hangisi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 23:17

Baharın ilk günlerinde doğanın uyanışıyla birlikte ruhunda da bir yenilenme başlar. Güneşin ısıttığı her an, kuşların cıvıldadığı sabahlar, taze çiçeklerin kokusu… Peki, seni baharın gelişiyle en çok hangi şarkı etkiler? Hangi parça, içindeki o bahar coşkusunu uyandırır? Bu testi çöz, sana baharı en çok hissettiren şarkıyı söyleyelim!

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1. Boş zamanlarında yapmayı en sevdiğin aktivite hangisi?

2. Senin için ideal hafta sonu aktivitesi hangisidir?

3. En çok hangi film türünü izlemekten hoşlanırsın?

4. En sevdiğin müzik türü hangisi?

5. Hangisi senin favori hobin?

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6. Tatile çıktığında hangisini yapmayı tercih edersin?

7. Hangi mevsimi daha çok seversin?

8. Son olarak baktığında sana en huzurlu hissettiren manzara hangisi?

Bahar!

Kır Çiçekleri!

Kutlama!

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
Onedio Üyesi
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