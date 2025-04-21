Aybüke Pusat'ın Boykot Çağrısı Sebebiyle TRT Dizisinden Çıkarılmasına Dizinin Yapımcısından İlk Açıklama
Aybüke Pusat, 2 Nisan tarihinde ülke genelinde satın alımların durdurulacağı yönündeki boykot çağrılarına destek verdi. TRT'nin Teşkilat dizisinde başrolü üstlenen Pusat, kısa süre içerisinde dizinin kadrosundan çıkarıldı. Pusat'ın kadro dışı kalmasına ünlü isimlerden ve vatandaşlardan tepkiler yükseldi.
Teşkilat dizisinin yapımcısı Timur Savcı ise Aybüke Pusat'ın kadro dışı kalması hakkında ilk kez konuştu.
Kaynak: Snob Magazin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boykot çağrısına destek paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pusat'ın kadro dışı bırakılmasına ünlülerden ve izleyicilerden tepkiler yükseldi.
Yapımcı Timur Savcı, "Bizim son dakika bir linkle haberimiz oldu." dedi.
"TRT, Aybüke'ye seçenek de sundu...Fakat Aybüke o seçenekten faydalanmadı."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın