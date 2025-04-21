Aybüke Pusat'ın Boykot Çağrısı Sebebiyle TRT Dizisinden Çıkarılmasına Dizinin Yapımcısından İlk Açıklama

Aybüke Pusat'ın o sırada ofiste olduğunu belirten Savcı, şu ifadeleri kullandı: 'TRT’nin iktisadiydi bu ve Trt bir açıklamayla hızlıca çıktı. Bizim son dakika bir linkle haberimiz oldu. Hatta Aybüke’de ofisteydi doğru yönetmek lazım bu mevzuyu diye. Sanki direkt bizimle bağlantılı bir şeymiş gibi oraya çevirmek isteyen oldu ama boykot edilen bir kanalın oyuncusu 'boykot yapın bu kanalı izlemeyin' deyince onlarda doğal olarak bunu anlamakta güçlük çektiler...'

Savcı, ayrıca TRT sözleşmelerine de bu sözlerle değindi: 'Bugün bütün piyasa ve gazeteciler biliyor. TRT'ye iş yapıyorsanız o bir devlet kanalı 'olumlu ya da olumsuz kırmızı ya da beyaz herhangi bir toplumsal siyasal mesele ile ilgili lütfen bir şey paylaşmayın' diyorlar. Çünkü şöyle bakıyorlar bu devletin kanalı herhangi bir tarafı üzecek, kızdıracak veya ekstra sevindirecek bir şey olmamasına özen gösteriyorlar. Ve TRT sözleşmeleri özel sözleşmelerdir önceden bunu kabul ediyorsanız imzalar çalışırsınız. Yani burada bir sorun yok.'