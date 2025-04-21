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Aybüke Pusat'ın Boykot Çağrısı Sebebiyle TRT Dizisinden Çıkarılmasına Dizinin Yapımcısından İlk Açıklama

Aybüke Pusat'ın Boykot Çağrısı Sebebiyle TRT Dizisinden Çıkarılmasına Dizinin Yapımcısından İlk Açıklama

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.04.2025 - 00:03

Aybüke Pusat, 2 Nisan tarihinde ülke genelinde satın alımların durdurulacağı yönündeki boykot çağrılarına destek verdi. TRT'nin Teşkilat dizisinde başrolü üstlenen Pusat, kısa süre içerisinde dizinin kadrosundan çıkarıldı. Pusat'ın kadro dışı kalmasına ünlü isimlerden ve vatandaşlardan tepkiler yükseldi.

Teşkilat dizisinin yapımcısı Timur Savcı ise Aybüke Pusat'ın kadro dışı kalması hakkında ilk kez konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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Boykot çağrısına destek paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Boykot çağrısına destek paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Sosyal medya hesabından 2 Nisan'da tüketimin durdurulmasına yönelik boykot çağrısında bulunan Aybüke Pusat, başrolünde yer aldığı TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarıldı. TRT tarafından yapılan açıklamada 'Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır.”  ifadelerine yer verilmişti.

Pusat'ın kadro dışı bırakılmasına ünlülerden ve izleyicilerden tepkiler yükseldi.

Pusat'ın kadro dışı bırakılmasına ünlülerden ve izleyicilerden tepkiler yükseldi.

Sosyal medyada Aybüke Pusat'a destek çağrıları başladı. Birçok ünlü isim, Pusat'a destek oldu. Bu süreçte en merak edilen ise kanaldan ve yapım sürecinde yer alan isimlerden gelecek açıklamalar oldu. 

Snob Magazin'in aktardığına göre Teşkilat dizisinin yapımcısı Timur Savcı, BloombergHt’de yayınlanan 'Aslı Şafak’la İşin Aslı' programının konuğu oldu. 

Savcı, Aybüke Pusat ile ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

Yapımcı Timur Savcı, "Bizim son dakika bir linkle haberimiz oldu." dedi.

Yapımcı Timur Savcı, "Bizim son dakika bir linkle haberimiz oldu." dedi.

Aybüke Pusat'ın o sırada ofiste olduğunu belirten Savcı, şu ifadeleri kullandı: 'TRT’nin iktisadiydi bu ve Trt bir açıklamayla hızlıca çıktı. Bizim son dakika bir linkle haberimiz oldu. Hatta Aybüke’de ofisteydi doğru yönetmek lazım bu mevzuyu diye. Sanki direkt bizimle bağlantılı bir şeymiş gibi oraya çevirmek isteyen oldu ama boykot edilen bir kanalın oyuncusu 'boykot yapın bu kanalı izlemeyin' deyince onlarda doğal olarak bunu anlamakta güçlük çektiler...'

Savcı, ayrıca TRT sözleşmelerine de bu sözlerle değindi:  'Bugün bütün piyasa ve gazeteciler biliyor. TRT'ye iş yapıyorsanız o bir devlet kanalı 'olumlu ya da olumsuz kırmızı ya da beyaz herhangi bir toplumsal siyasal mesele ile ilgili lütfen bir şey paylaşmayın' diyorlar. Çünkü şöyle bakıyorlar bu devletin kanalı herhangi bir tarafı üzecek, kızdıracak veya ekstra sevindirecek bir şey olmamasına özen gösteriyorlar. Ve TRT sözleşmeleri özel sözleşmelerdir önceden bunu kabul ediyorsanız imzalar çalışırsınız. Yani burada bir sorun yok.'

"TRT, Aybüke'ye seçenek de sundu...Fakat Aybüke o seçenekten faydalanmadı."

"TRT, Aybüke'ye seçenek de sundu...Fakat Aybüke o seçenekten faydalanmadı."

Timur Savcı, Aybüke Pusat ile hiçbir sıkıntılarının olmadığını ve hala görüştüklerini belirtti. Bu sürecin TRT'nin doğal olarak bir tercihi olduğunu söyleyen isim, ayrıca TRT'nin Pusat'a bir seçenek sunduğunu da belirtti. Savcı'nın söz konusu açıklamaları:

'Aybüke amacının siyasi olmadığını söyledi. TRT Aybüke’ye seçenek de sundu. O zaman amacının öyle olmadığını anlatan bir açıklama paylaşmasını istedi. Fakat Aybüke o seçenekten faydalanmadı. Daha öncede paylaşımları vardı TRT dahil herkes tolere etti. Ekip arkadaşları da üzgünler böyle bir şey olduğu için ve o durumda bırakıldıkları için üzgünler.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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