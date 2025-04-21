İddialı Başlamıştı: Show TV'nin Sevilen Dizisi Final Kararı Aldı!

Televizyon ekranları, 2024-25 sezonunun sonuna yaklaşıyor. Kanallardan dizilerle ilgili kararlar da peş peşe gelmeye devam ediyor. Sezonda sevilen diziler için 'devam' kararı alınırken beklenen reytingleri karşılamayan diziler ise iptal ediliyor.

Sezonun sona ermesine kısa bir süre kala birçok dizinin final kararı aldığı ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu sefer de Show TV'nin sezona iddialı başlayan dizisi final yapacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş