İddialı Başlamıştı: Show TV'nin Sevilen Dizisi Final Kararı Aldı!
Televizyon ekranları, 2024-25 sezonunun sonuna yaklaşıyor. Kanallardan dizilerle ilgili kararlar da peş peşe gelmeye devam ediyor. Sezonda sevilen diziler için 'devam' kararı alınırken beklenen reytingleri karşılamayan diziler ise iptal ediliyor.
Sezonun sona ermesine kısa bir süre kala birçok dizinin final kararı aldığı ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu sefer de Show TV'nin sezona iddialı başlayan dizisi final yapacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Sezonun iddialı dizilerinden teker teker final kararları geliyor.
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Show TV'nin iddialı başlayan dizisi Deha da final kararı aldı.
"Karga" diziye geri dönüyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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