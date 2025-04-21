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İddialı Başlamıştı: Show TV'nin Sevilen Dizisi Final Kararı Aldı!

İddialı Başlamıştı: Show TV'nin Sevilen Dizisi Final Kararı Aldı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.04.2025 - 18:57

Televizyon ekranları, 2024-25 sezonunun sonuna yaklaşıyor. Kanallardan dizilerle ilgili kararlar da peş peşe gelmeye devam ediyor. Sezonda sevilen diziler için 'devam' kararı alınırken beklenen reytingleri karşılamayan diziler ise iptal ediliyor. 

Sezonun sona ermesine kısa bir süre kala birçok dizinin final kararı aldığı ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu sefer de Show TV'nin sezona iddialı başlayan dizisi final yapacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Sezonun iddialı dizilerinden teker teker final kararları geliyor.

Sezonun iddialı dizilerinden teker teker final kararları geliyor.

Televizyon ekranları için 2024-2025 sezonu, Haziran ayında sona erecek. Sezonun sonuna az bir zaman kala, oyuncu kaşelerinin de artması ve reklam gelirlerinin düşmesiyle birçok dizi final kararı aldı. Öyle ki sezon içerisinde ekranlara veda etmek zorunda kalan yapımlar oldu.

Geçtiğimiz sezona damgasını vuran fakat bu sezon istediğini elde edemeyen dizilerden de final kararları geliyor. TV ekranlarının dikkat çekici dizisi İnci Taneleri ve ilk bölümüyle merak uyandıran Piyasa dizisi, final kararı alan yapımlardan oldu.

Show TV'nin iddialı başlayan dizisi Deha da final kararı aldı.

Show TV'nin iddialı başlayan dizisi Deha da final kararı aldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Deha, final kararı aldı. Son bölümüyle Total’de 3, AB’de 3.08 ve ABC1’de 3.55 reyting elde eden dizi, beklenen reyting oranlarının altında kaldı. Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Melis Sezen'in yer aldığı Deha, farklı konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri olmuştu.

Peki Deha Ne Zaman Final Yapacak?

Altuntaş'ın aktardığına göre Deha dizisinin 32. bölümde final yapması bekleniyor. Deha, son olarak 27. bölümüyle ekranlardaydı.

"Karga" diziye geri dönüyor.

"Karga" diziye geri dönüyor.

Her bölümde yeni bir aksiyonun yaşandığı Deha'da final yavaş yavaş yaklaşırken sular durulmuyor. Hikayenin gidişatına göre, kadrodan ayrılan Taner Rumeli yeniden Deha dizisine dönüyor.

Rumeli'nin canlandırdığı Karga karakteri yeniden diziye dönecek ve bu kez Deha ile intikam planları yapacak.

Bakalım seyircileri nasıl bir final bekliyor?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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