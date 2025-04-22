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'Bu Şarkıyı Dinleyince Aklıma Sen Geliyorsun' Demek İçin Bahane Listesi

etiket 'Bu Şarkıyı Dinleyince Aklıma Sen Geliyorsun' Demek İçin Bahane Listesi

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 23:17

Hadi itiraf edelim, bazen bir şarkı çalar ve direkt olarak o kişi aklımıza düşer. Bazen sözleri, bazen melodisi, bazen de sadece hissettirdikleri yüzünden… Eğer 'Bu şarkıyı dinleyince aklıma sen geliyorsun' demek için bahaneye ihtiyacın varsa, işte sana 12 tane bahane ve bu bahaneleri haklı çıkaracak şarkılar!

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1. Sezen Aksu - Masum Değiliz

2. Ajda Pekkan - Kimler Geldi Kimler Geçti

3. Pinhani - Beni Al

4. Barış Akarsu – Bir Sevmek Bin Defa Ölmekmiş

5. Yüksek Sadakat – Döneceksin Diye Söz Ver

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6. Özdemir Erdoğan – Aç Kapıyı Gir İçeri

7. Kamuran Akkor – Bir Ateşe Attın Beni

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sabrina
sabrina
Onedio Üyesi
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