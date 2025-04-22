'Bu Şarkıyı Dinleyince Aklıma Sen Geliyorsun' Demek İçin Bahane Listesi

Hadi itiraf edelim, bazen bir şarkı çalar ve direkt olarak o kişi aklımıza düşer. Bazen sözleri, bazen melodisi, bazen de sadece hissettirdikleri yüzünden… Eğer 'Bu şarkıyı dinleyince aklıma sen geliyorsun' demek için bahaneye ihtiyacın varsa, işte sana 12 tane bahane ve bu bahaneleri haklı çıkaracak şarkılar!