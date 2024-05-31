Mahfi Eğilmez’den “Ne Krizi?” Yazısı: “Madem Kriz Var Bu Doluluk Niye?” Sorusuna Tam Cevap

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye’de ekonomik kriz olmadığını iddia edenlerin en büyük argümanı olan “Maden kriz var, kafe, restoran ve AVM’lerdeki bu doluluk ne?” sorusuna cevap verdi. Eğilmez, yüksek gelir elde eden yaklaşık 25 milyon kişinin krizden kalan 60 milyon kişi kadar etkilenmediğini yazdı.