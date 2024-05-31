Mahfi Eğilmez’den “Ne Krizi?” Yazısı: “Madem Kriz Var Bu Doluluk Niye?” Sorusuna Tam Cevap
Mahfi Eğilmez’den “Ne Krizi?” Yazısı: “Madem Kriz Var Bu Doluluk Niye?” Sorusuna Tam Cevap
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye’de ekonomik kriz olmadığını iddia edenlerin en büyük argümanı olan “Maden kriz var, kafe, restoran ve AVM’lerdeki bu doluluk ne?” sorusuna cevap verdi. Eğilmez, yüksek gelir elde eden yaklaşık 25 milyon kişinin krizden kalan 60 milyon kişi kadar etkilenmediğini yazdı.
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Özellikle sokak röportajlarında karşımıza çıkan ve Türkiye’de “kesinlikle” kriz olmadığını savunanların en büyük dayanağı restoran ve kafelerdeki kalabalık oluyor.
Mahfi Eğilmez, kendi sitesinde yazdığı ve TUİK 2023 Gelir Dağılımı İstatistikleri’ne dayandırdığı yazısında kafe ve restoranların krize rağmen neden dolu olduğunu yazdı.
“TÜİK’in 2023 Gelir Dağılımı İstatistikleri raporundan hazırladığım tabloda nüfusun yüzde 20’lik bölümlerinin GSYH’den aldığı paylar yer alıyor.”
“Buna göre 2022 yılında 906 milyar dolar tutarındaki GSYH’nin yarısını (451 milyar dolar) nüfusun en yüksek gelir elde eden yüzde 20’si (17.055.991 kişi) paylaşıyor. Bu grupta kişi başına ortalama gelir 26.453 dolar. Nüfusun geri kalan yüzde 80’i de 454,8 milyar doları paylaşıyor. Bu grupta kişi başına gelir ise 6.668 dolar. Nüfusun en düşük gelirli yüzde 20’sinin geliri ise 3.134 dolar.”
“Nüfusun en yüksek gelir elde eden 17,1 milyon kişisi açısından ortada bir kriz yok. Sonraki yüzde 20’lik nüfusun durumu karışık ama genel olarak onların da daha üst gelirli olanları krizden çok fazla etkilenmiyor.”
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“Yaklaşık 25 milyon kişi krizden geri kalan 60 milyon kişi kadar etkilenmiyor. O restoranlarda, kafelerde, yollarda arabalarda gördüğümüz kişiler onlar. Ötekilerin de bir bölümü bu durumu geçici olarak görüp borçlanarak onlar gibi yaşamaya çalışıyor. Ama geri kalanlar tam anlamıyla krizde.”
“Özetle şunu söyleyebiliriz: Türkiye’de de kimilerine göre kriz var, kimilerine göre önemli bir durum yok. Hangi grupta olduğunuza göre bakış açınız ve düşük gelirli grupta yer alanlara karşı duyarlılığınıza göre yargınız değişiyor.”
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