Longevity Seks Nedir ve Temelinde Yatan 10 Faktör

Yaşlılık döneminde bağımsızlık, mobilite ve günlük cinsel yaşam aktivitelerine devam etme yeteneği sürdürülebilir cinsel yaşam için çok önemlidir. Bu nedenle “Yaş yetmiş, iş bitmiş” inancı yerine “Seks her yaşta güzeldir ve farklıdır” inancını zihinde tutmak gerekir. “Yaşlanmak”, sadece fiziksel bedenimizin biyolojik bir süreci olmayıp, cinsel, ilişkisel, sosyal ve kültürel boyutları olan, çok yönlü bir olgudur. Yaşlanmak, kendi yaşam hikayemizi kendi sesimizle, kendi duygularımızla ve şimdiki bilincimizle okuyup, yorumlamamızdır. Bu nedenle yaşlanmamızın amacı yaşta boğulmamız değil, hakikatin ve bilgeliğin gerçeğine uyanmamızdır. Ancak çoğu zaman asıl sorunumuz yaşlandığımızı kabul etmek değil, “yaşlanmamızın sonuçlarıyla nasıl baş edeceğimizi bilemememizdir.”

Yaşlılığımızda seks yapmamız bir dağa tırmanmak gibidir, çıktıkça yorgunluğumuz artar, nefesimiz daralır ancak görüş alanımız ve aldığımız haz genişler ve olgunlaşır, aydınlanmaya ve bilgeleşmeye, tinsel ve manevi orgazma bizi götürür. Yaşlanmamız ve yaşamda acı çekmemiz, hayatın ve varoluşun bir parçasıdır, kadim bir yasadır. Mesele acı çekmeye değer bir yaşam senaryosu yazabilmemizdir. Yaşlanmamızı sancılı yapan “genç olmaya dair arzu ve isteklerimizdir.” Genç olmaya dair arzu ve isteklerimizi bırakabilirsek yaşlanmaya dair acılarımızda sona erecektir. Yaşlanmaya dair acılarımızı sona erdirmemizin diğer yolları ise; “farklı olmasını dilemeden” yaşlanmayı doğru kavramamız, olumlu koşulsuz kabul içinde olmamız, yaşlanmaya dair doğru ve pozitif düşünmemiz, kendimize ve sevdiklerimize doğru sözler söylememiz, seks için doğru eylemlerde bulunmamız, uyanıklık, doğru çaba ve doğru konsantrasyona ulaşmamızdır.

50 yaşımızdan sonra hayatımız tamamen yeni bir oyundur, bu oyunda; erkeksek boşalma süremiz uzar ama penisimizin erekte olma süremiz de uzar, kadınsak cinsel uyarılma süremiz uzar ama orgazm olma süremiz de uzar. 50 yaşımızdan sonra cinsel olarak aktif kalmak yalnızca ilişki sağlığımıza ve psikolojik sağlığımıza iyi gelmez aynı zamanda beş beden sağlığımıza da iyi gelir. Daha fazla seks yaparsak “daha iyi bir hafızaya” sahip oluruz. Çünkü seks duygusal bağlarımızı artırır. Duygusal bağlantılarımız daha uzun yaşamamıza yol açar ve hafızamızı korur. Yaşlı olmamızın en büyük zevklerinden biri, korkularımız ve engellemelerimiz önümüze çıkmadan “beş bedenimize daha fazla yerleşebilmemizdir.”

Aktif cinsel yaşama sahip olmamızın sağlıklı yaş almamız üzerinde pozitif etkileri vardır. Aktif cinsel yaşam, kan dolaşımımızı artırır, kalp ve damar sağlığımızı korur, kalp krizi ve inme riskimizi azaltır, bağışıklık sistemimizi güçlendirir, enfeksiyonlara karşı direncimizi artırır, hastalıklara karşı korur, stresimizi azaltır, endorfin salgılatır, ruh halimizi iyileştirir, depresyon ve anksiyeteyi önler, özgüvenimizi yükseltir, kendimizi değerli hissettirir, sosyal ilişkilerimizi güçlendirir, kas ve kemik sağlığımızı destekler, osteoporozu önler, vücut ağırlığımızı kontrol eder, diyabet riskimizi azaltır, beyin fonksiyonlarımızı geliştirir, hafızamızı güçlendirir, demans ve Alzheimer hastalığı riskimizi azaltır. Yaşlanma sürecinde ortaya çıkabilecek olan sertleşme bozukluğu, cinsel ilgi ve uyarılma bozukluğu gibi cinsel işlev bozukluklarının önlenmesi veya etkilerinin azaltılması sürdürülebilir cinsel yaşam için önemlidir.

“Karımla 7 saat seks yaptık, buna akşam yemeği de dahildi” diyen Sting’i hatırlamak gerekir. Yaşlılıkta sürdürülebilir cinsel yaşam için; afrodizyak kullanımı, afrodizyak beslenme ve afrodizyak diyet, spor ve düzenli egzersiz yapma, stresten uzak durma, romantizm ve erotizmin dengesini kurma, lubrikant (kayganlaştırıcı) kullanma, vibratörler gibi seks oyuncaklarını kullanma, seksi merkeze alan ve seksi mümkün kılan bir yaşam sürme, mindfulness egzersizleri, düzenli uyku ve uyku hijyeni, seks parfümü kullanma (klasik cinsel koşullanma), hormon replasman tedavileri, biyoeşdeğer hormon tedavileri, seks meditasyonu (hayaldi gerçek oldu), vitamin ve mineral takviyeleri kullanma, düşük doz PDE-5 inhibitörleri kullanma, VR (sanal gerçeklik) gözlükleriyle ve sanal gerçeklikle seks deneyimlerine açık olma Metaseks Cinsel Terapi’de önerdiğimiz başlıklardır. Çünkü “kendini bilmek” aydınlanmaktır, “ötekini bilmek” bilgeliktir. “Öz empati, farkındalık ve içgörü” aydınlanmayı sağlar, “empati yapmak” bilgeliği getirir. Metaseks, “aydınlanmış ve bilgece seks” demektir, insanın doğa ile, evrensel enerji ile, kadınsı Venüs ve erkesi Mars doğası ile birliği hissetmesidir.