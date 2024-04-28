Naim'in Yıllar Önce Rol Aldığı Diziden Aleyna'nın Yunus Emre'ye Ağır Sözlerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Naim'in Yıllar Önce Rol Aldığı Diziden Aleyna'nın Yunus Emre'ye Ağır Sözlerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
28 Nisan Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. 95. bölümüyle final yapacağı açıklanan Yargı, 91. bölümüyle ekranlara geldi. Ilgaz'ın kaçırılıp ölümle burun buruna geldiği bölüme yorum yağdı.
2. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aile dizisi 30. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etmişti. Dizide Cihan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nejat İşler de hem dizinin kısa sürmesiyle hem de TV dizileriyle ilgili yorum yaptı.
3. Survivor'da aylardır süren ve aileleri birbirine kırdıran, eleştirilere fazlasıyla maruz kalan Aleyna ve Yunus Emre arkadaşlığında sona gelindi. Yarışmada tartışan ikili her ne kadar sonrasında "sorun yok" diye konuşsalar da, Aleyna'nın röportajda söylediği sözler ortalığı karıştırdı.
4. Bahar dizisiyle ekranlara dönen Demet Evgar, her hafta on binlerce insandan övgü alıyor. Oyunculuk konusundaki yeteneğiyle çok sevilen Evgar, Avlu'da birlikte rol aldığı Ümmü Putgül'le Bahar'da buluştu!
5. Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Survivor All Star'da şampiyonluk adaylarından biri olarak görülmesine rağmen hayranlarını şok ederek elenen Poyraz, yarışma sonrası sevgilisi Yasmin Erbil'le birlikte Survivor hakkında konuştu.
7. Beyaz Futbol'un sunucusu Ertem Şener, sosyal medya hesabından programın geleceğine dair ilişkin açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde yorumculardan Sinan Engin ve Ahmet Çakar, sezon sonunda ekranlara veda edeceğini duyurmuştu.
8. Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerinde olduğu Kızıl Goncalar dizisinde Naim'i canlandıran Mert Turak meğer yıllar öncesinin efsane dizisinde oynamış!
9. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği ve her sene seyirciye heyecanlı anlar yaşatan Survivor yarışmasından esinlenen Artvinliler "Köyvivor" çekti. TikTok'ta videolar binlerce kez izlendi.
10. Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sevenleri en özel günde bile yeni bölümü kaçırmıyor. Gelinlikle diziyi izleyen bir kullanıcının paylaşımı olay oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. İnci Taneler'inde Azem'in kızı Nehir'i oynayacak oyuncu Sera Kutlubey olmuştu. İlk sahnesi ortaya çıktı.
12. Ünlü oyuncu Melek Baykal, yıllar önce yayınlanan ve herkesin severek izlediği dizi Cennet Mahallesi'ne dair ilgi çeken itiraflarıyla gündeme geldi. Dizideki partnerlerinden biri olan Müjdat Gezen'in konuğu olan Melek Baykal, Çağla Şıkel ve Alişan'ı başta hiç istemediğini itiraf etti!
13. Survivor All Star'dan elenen Berna Canbeldek'in elemenin ardından sosyal medyada Aleyna hakkında yaptığı paylaşım gündem oldu.
14. Geçtiğimiz bölüm dizide bahar temizliği yapan Bahar, gelecek bölümde neler yaşayacak hepimiz çok merak ediyoruz. 11'inci bölüm için kemerlerinizi sıkı bağlayın çünkü gülmekten yerlere yatacağımız bir bölüm olacağa benziyor. İşte Bahar'ın gelecek bölüme konuk olacak yeni oyuncusu...
15. Sosyal medyada Kızıl Goncalar'da Sadi Hüdayi karakterine hayat veren Erkan Avcı'ya sorulan Kızılcık Şerbeti sorusu gündem oldu. Muhabir Avcı'yı Kızılcık Şerbeti'nde sanıp Apo'yu sordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. Tozluyaka dizisiyle birlikte büyük bir popülarite kazanan ve bunu Yargı ile pekiştiren genç oyuncu Ulvi Kahyaoğlu, özel yaşantısıyla da oldukça merak edilen isimlerden biri haliyle. Kahyaoğlu'nun hayatında biri var mı diye merak edenler için dev hizmet geldi. Genç oyuncu meğer yıllardır ünlü yönetmenin kızıyla sevgiliymiş!
17. Fenerbahçe - Beşiktaş maçının devre arasında değerlendirmelerde bulunan yorumcu Erman Toroğlu, geçmiş yıllarda yaptığı yorumunu yeniden gündeme getirdi. Toroğlu, suni çim için "şişme kadınla seks gibi" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın