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Yargı'da Finale Sayılı Bölüm Kala Ilgaz'ın Ölümle Karşı Karşıya Geldiği Bölüme Gelen Yorumlar

Yargı'da Finale Sayılı Bölüm Kala Ilgaz'ın Ölümle Karşı Karşıya Geldiği Bölüme Gelen Yorumlar

Yargı
themyscira - Misafir Editör
29.04.2024 - 01:11

95. bölümüyle final yapacağı açıklanan Yargı, 91. bölümüyle ekranlara geldi. Ilgaz'ın kaçırılıp ölümle burun buruna geldiği bölüme yorum yağdı.

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Bize ne yazık ki mutlu son izletmeyeceğine dair izlenimler aldığımız Yargı, 91. bölümüyle ekranlara geldi.

Bize ne yazık ki mutlu son izletmeyeceğine dair izlenimler aldığımız Yargı, 91. bölümüyle ekranlara geldi.

Biz mutlu anlara tanık oldukça arkasından neyle karşılaşacağımıza dair korkuya kapıldığımız Yargı'nın finalinde Ilgaz ölümle burun buruna geldi.

Biz mutlu anlara tanık oldukça arkasından neyle karşılaşacağımıza dair korkuya kapıldığımız Yargı'nın finalinde Ilgaz ölümle burun buruna geldi.

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