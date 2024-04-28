Modanın Yeni ve İlginç Trendi: 'Altına Çiş Yapmış' Temalı Kot Pantolon!
Modanın Yeni ve İlginç Trendi: 'Altına Çiş Yapmış' Temalı Kot Pantolon!
Moda sektörü, her daim yenilikçi ve sınırları aşan bir tutum sergiler. Son zamanlarda ortaya çıkan 'idrar desenli' görünüme sahip olan kot pantolonlar, bu sektörün en yeni ve en çok konuşulan unsurlarından biri haline geldi. Bu pantolonların yüksek fiyat etiketleri ise moda dünyasında yeni bir tartışma yarattı.
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Yeni çıkan ve yok satan idrar lekeli görünümlü kot pantolon, moda tutkunlarını ikiye böldü.
İlk olarak geçen yıl Milano Moda Haftası'nda tanıtılan ve bir markanın bu yıl satışa çıkardığı kot pantolon, 608 dolara (yaklaşık 20 bin TL) satılıyor.
Pantolonun kasık bölgesinde kumaşın daha koyu olması ve bunun idrar gibi görünmesi, bir kısım tüketicinin tepkisini çekse de pantolonun yok sattığı öğrenildi. Sosyal medyadan tepki içeren yorumlar yapılırken, satış rakamları, pantolonun popüler olduğu gerçeğini ortaya koyuyor.
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Altına s'ıçmanın adı MODA oldu 😁
"taşı taşa vurup ateş yakmaya çalışsaydım da bunlarla aynı döneme denk gelmeseydim" cümlesinde ki dönem
Eğer, "birileri altına yapınca, doğru anlaşılmasın." niyetiyle ve "nasıl olsa o da bu moda pantolondan giyiyordur." hissini oluşturmak amacıyla tasarlanmamış... Devamını Gör
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