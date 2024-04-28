Modanın Yeni ve İlginç Trendi: 'Altına Çiş Yapmış' Temalı Kot Pantolon!

Moda sektörü, her daim yenilikçi ve sınırları aşan bir tutum sergiler. Son zamanlarda ortaya çıkan 'idrar desenli' görünüme sahip olan kot pantolonlar, bu sektörün en yeni ve en çok konuşulan unsurlarından biri haline geldi. Bu pantolonların yüksek fiyat etiketleri ise moda dünyasında yeni bir tartışma yarattı.