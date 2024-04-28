Küflü Çikolata Skandalının Ardından Bir Otel Sahibinin Yorumlara Verdiği Küfürlü Cevaplar Şoke Etti

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin gündeminde ünlü bir çikolata markasının CEO'sunun müşterisine verdiği cevap vardı. Skandal olayın ardından Ankara'da bir otel sahibinin de oteline kötü yorum yapanlara küfürler ettiği ortaya çıktı.

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