Küflü Çikolata Skandalının Ardından Bir Otel Sahibinin Yorumlara Verdiği Küfürlü Cevaplar Şoke Etti
Küflü Çikolata Skandalının Ardından Bir Otel Sahibinin Yorumlara Verdiği Küfürlü Cevaplar Şoke Etti
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Türkiye geçtiğimiz hafta ünlü bir markanın küflü çikolatalarını ve markanın CEO'sunu konuştu hatırlarsanız.
Benzer bir durum, hatta daha da kötüsü bu kez Ankara'da bir otelde yaşandı.
Gördüğü fotoğraflarla gittiği otelin bir alakası olmadığını söyleyen müşteriye otel sahibi küfür ederek yanıt verdi.
Gittiğinde oda kalmadığını söyleyen bir müşteriye verilen cevap ise böyleydi;
Otel sahibinin her yoruma +18 küfürler ederek cevap verdiği görüldü.
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İşletmenin yorumlarının sosyal medyada yayılmasıyla birlikte birbirinden farklı tepkiler de gecikmedi.
Bir de böyle bir detay var;
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Akp türkiyesi işte..bastaki adam neyse halkida öyle olur..
rögar kapağına bakarsak bu lağım ağızlınin nereden çıktığını anlayabiliriz
Otelin adı neymiş? Ben göremedim ya da anlayamadım herhalde, söyleyinde gitmeyelim bi hata edip, şimdiden teşekkürler