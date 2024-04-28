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Küflü Çikolata Skandalının Ardından Bir Otel Sahibinin Yorumlara Verdiği Küfürlü Cevaplar Şoke Etti

Küflü Çikolata Skandalının Ardından Bir Otel Sahibinin Yorumlara Verdiği Küfürlü Cevaplar Şoke Etti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.04.2024 - 14:48

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin gündeminde ünlü bir çikolata markasının CEO'sunun müşterisine verdiği cevap vardı. Skandal olayın ardından Ankara'da bir otel sahibinin de oteline kötü yorum yapanlara küfürler ettiği ortaya çıktı.

Dikkat: +18 küfürler içerir!

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Türkiye geçtiğimiz hafta ünlü bir markanın küflü çikolatalarını ve markanın CEO'sunu konuştu hatırlarsanız.

Türkiye geçtiğimiz hafta ünlü bir markanın küflü çikolatalarını ve markanın CEO'sunu konuştu hatırlarsanız.

CEO, bu paylaşımı yanıtsız bırakmamış 'kendi işimi kendim çözerim' diyerek müşterisine yanıt vermişti.

Fakat tavırları herkesin tepkisini çekince CEO işinden istifa etti.

Benzer bir durum, hatta daha da kötüsü bu kez Ankara'da bir otelde yaşandı.

Benzer bir durum, hatta daha da kötüsü bu kez Ankara'da bir otelde yaşandı.

Ankara Bahçelievler'de bulunan bir otel sahibinin, oteline yapılan kötü yorumlara tek tek cevap verdiği hatta müşterilerine küfürler ettiği ortaya çıktı.

Gördüğü fotoğraflarla gittiği otelin bir alakası olmadığını söyleyen müşteriye otel sahibi küfür ederek yanıt verdi.

Gördüğü fotoğraflarla gittiği otelin bir alakası olmadığını söyleyen müşteriye otel sahibi küfür ederek yanıt verdi.

Gittiğinde oda kalmadığını söyleyen bir müşteriye verilen cevap ise böyleydi;

Gittiğinde oda kalmadığını söyleyen bir müşteriye verilen cevap ise böyleydi;

Otel sahibinin her yoruma +18 küfürler ederek cevap verdiği görüldü.

Otel sahibinin her yoruma +18 küfürler ederek cevap verdiği görüldü.
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İşletmenin yorumlarının sosyal medyada yayılmasıyla birlikte birbirinden farklı tepkiler de gecikmedi.

İşletmenin yorumlarının sosyal medyada yayılmasıyla birlikte birbirinden farklı tepkiler de gecikmedi.
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Bir de böyle bir detay var;

Bir de böyle bir detay var;
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Denemme

Akp türkiyesi işte..bastaki adam neyse halkida öyle olur..

Can_Can

rögar kapağına bakarsak bu lağım ağızlınin nereden çıktığını anlayabiliriz

yaskooooo

Otelin adı neymiş? Ben göremedim ya da anlayamadım herhalde, söyleyinde gitmeyelim bi hata edip, şimdiden teşekkürler