28 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
28 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Ünlü komedyen Cem Yılmaz son dönemlerde eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile anıldığı haberlerle gündeme geliyor. Diğer bir yandan ünlü oyuncu sevgilisi Mert Demir'in elini tutarak ilk kez kamera karşısına geçip ilişkisini kabul etmişti. Gündemden düşmeyen bu isimler hakkında yepyeni bir durum ortaya çıktı. Meğer Mert Demir ve Cem Yılmaz yan yana gelmiş!
2. Ünlü oyuncu Seda Bakan hem sempatik tavırlarıyla hem de güzelliğiyle çok sevilen ve çok beğenilen isimler arasında. Her gördüğümüzde "içimizden biri" dedirten Seda Bakan, Berfu Yenenler'in YouTube programında evliliğine dair itirafta bulundu. 10 yıl sonra gelen itiraf herkesi kahkahalara boğdu.
3. Ünlü oyuncu Melek Baykal, yıllar önce yayınlanan ve herkesin severek izlediği dizi Cennet Mahallesi'ne dair ilgi çeken itiraflarıyla gündeme geldi. Dizideki partnerlerinden biri olan Müjdat Gezen'in konuğu olan Melek Baykal, Çağla Şıkel ve Alişan'ı başta hiç istemediğini itiraf etti!
4. Neslihan Atagül Doğulu, ünlü bir dergi için yeniden kamera karşısına geçti. Kapak kızı olan Atagül'ün fanları sosyal medyada kendisini paylaşmaya doyamadı. Ancak ünlü oyuncu "Neslihan Atagül Doğulu" yazısını "Neslihan Atagül" olarak kırpıp paylaşan fanına verdiği cevapla herkesin huzurunu kaçırdı...
5. İşte Benim Stilim ile tanınan Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan ile birlikte geçtiğimiz aylarda tutuklanmıştı. Kasım ayından beridir cezaevinde olan Nihal Candan'ın anoreksiya teşhisiyle tahliye edildiği gündeme gelmişti. Candan'dan cezaevindeyken boşanan eşine dair ortaya çıkan haber ise takip edenleri epey şaşırttı
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6. Yaptığı her paylaşımla "yeni göndermesi" başlığıyla gündeme gelen Cem Yılmaz, takipçilerinin ve magazin dünyasının kafasını karıştırmaya devam ediyor. Bitmeyen gönderme döngüsünden kurtulamayan ünlü komedyen, bu durumdan kendisinin de bıktığını başka bir gönderme ile manidar şekilde duyurdu.
7. Sertab Erener'in yayınladığı "Mecbursun" klibinin ardından estetik müdahaleler sebebiyle yükselen "Bu kim?" yorumları gecikmemişti. Aydilge, meslektaşına ve kadınlara dayatılan sisteme tepki gösterdi!
8. Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen ve gün geçtikçe de şerbetlenen Teoman, bu sefer de hayata dair döktürdüğü incilerle dillere düştü!
9. Lewandowski'yi bulmayı umarken Eser Yenenler'i bulup fotoğraf çektiren TikTok kullanıcısı, duruma durduk yere alınıp kendisine küfürlü tepki gösteren komedyenin amacını sorguladı.
10. Müjdat Gezen, Melek Baykal'ı konuk ettiği son Bizim Ev programı bölümünde tiyatroculuğun ne kadar zengin bir meslek olduğunu anlattığı sırada verdiği örneklerle gündem oldu!
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11. İbrahim Selim ile Bu Gece'ye katılan Taro Emir Tekin'in "O mu Bu mu" bölümünde "Kiminle yemeğe çıkarsın?" sorusunda yaptığı seçim kahkaha attırdı!
12. "Mecbursun" klibiyle uzun bir aradan sonra yüzünü gösteren Sertab Erener'in estetikleri dillere fena düşmüştü. Eleştirileri gören Sertab Erener, yeni pozların paylaştı fakat yine kimseyi tatmin edemedi...
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