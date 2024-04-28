'İmam' Halil Konakçı, İlber Ortaylı'ya Ateş Püskürdü! 'Bizans Tohumu, Yunanlı, Dönme!'
Ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Ayasofya ile ilgili 'Gudubet bir binadır, namaz kılınmaz' ifadelerine 'imam' Halil Konakçı'dan sert tepki geldi. Konakçı 'Kemalistlerin tarihçi diye tapındığı, İngilizlerin bize dayattığı yalan tarihin azılı müdafisi Ortaylı'nın Ayasofya Camii'mizin aslına dönmesinden rahatsız olması çok normaldir.' dedi.
İbadete açılmasından bu yana tartışmalarla gündeme gelen Ayasofya Camii ile ilgili düşüncelerini söyleyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya 'imam' Halil Konakçı'dan tepki geldi.
Ayasofya Camii ile ilgili geçtiğimiz günlerde oyuncu Müjdat Gezen'in programında konuşan Ortaylı, "Ayasofya'da tuvaletler yapalım', Allah cezanı versin senin. Buraya adam girmez, buraya 3 milyon ibadet, 3 milyon turist girmez kardeşim. Sultanahmet'te namaz kılınır, Ayasofya'da kılınır mı? Gudubet bir bina namaz kılmak için. Hiçbir ciddi Müslüman yatıp kalkıp secde edip rükuya varıp 5 vakit namaz kılan adam orada kılmaz, adamın ruhunu karartıyor o yapı." ifadelerini kullanmıştı.
Ortaylı'ya sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren 'imam' Halil Konakçı, sert ifadeler kullandı. Ayasofya'yı Bizans'ın yıkılışının simgesi olarak değerlendiren Konakçı, 'Bizans tohumları, Yunanlılar, dönmeler, sabetayistler, siyonistler ve bunların kiralık gudubet uşakları elbet rahatsız olacaklar.' dedi.
'Kemalistlerin tarihçi diye tapındığı, İngilizlerin bize dayattığı yalan tarihin azılı müdafisi'
Konakçı paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:
'Kemalistlerin tarihçi diye tapındığı, İngilizlerin bize dayattığı yalan tarihin azılı müdafisi, Avusturyalı mülteci İlber Ortaylı Ayasofya cami için 'Ayasofya’da namaz kılınır mı? Hiçbir ciddi Müslüman orada namaz kılmaz. O yapı adamın ruhunu karartıyor. Gudubet bir yer.” demiş.
Şaşırmayın; zira bu tarihçi diye geçinen kişi daha yenilerde en yakın arkadaşı olan kendi dışkısını yemekle meşhur Celal Şengör isimli coğrafyacı ile bir programda oturup Musa as hakkında ağza alınmayacak yalanlar ve hakaretler edecek kadar İslam’a ve değerlerine düşman, daha geçen hafta İstanbul’a gelen bir heyete rehberlik ederken İstanbul’a “Konstantinopolis” Edirne’ye de “Adrianopel” diyecek kadar milli değerlerimizden uzak izansızın biridir. Böyle birinin elbet Ayasofya Camimizin aslına dönmesinden rahatsız olması çok normaldir.
Biz Müslümanlar Ayasofya Camimizde namazlarımızı kılmaya devam edeceğiz, sizde kahır içinde İslam’ın yükselişini izlemeye devam edeceksiniz.'
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