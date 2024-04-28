'İmam' Halil Konakçı, İlber Ortaylı'ya Ateş Püskürdü! 'Bizans Tohumu, Yunanlı, Dönme!'

Konakçı paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

'Kemalistlerin tarihçi diye tapındığı, İngilizlerin bize dayattığı yalan tarihin azılı müdafisi, Avusturyalı mülteci İlber Ortaylı Ayasofya cami için 'Ayasofya’da namaz kılınır mı? Hiçbir ciddi Müslüman orada namaz kılmaz. O yapı adamın ruhunu karartıyor. Gudubet bir yer.” demiş.

Şaşırmayın; zira bu tarihçi diye geçinen kişi daha yenilerde en yakın arkadaşı olan kendi dışkısını yemekle meşhur Celal Şengör isimli coğrafyacı ile bir programda oturup Musa as hakkında ağza alınmayacak yalanlar ve hakaretler edecek kadar İslam’a ve değerlerine düşman, daha geçen hafta İstanbul’a gelen bir heyete rehberlik ederken İstanbul’a “Konstantinopolis” Edirne’ye de “Adrianopel” diyecek kadar milli değerlerimizden uzak izansızın biridir. Böyle birinin elbet Ayasofya Camimizin aslına dönmesinden rahatsız olması çok normaldir.

Biz Müslümanlar Ayasofya Camimizde namazlarımızı kılmaya devam edeceğiz, sizde kahır içinde İslam’ın yükselişini izlemeye devam edeceksiniz.'