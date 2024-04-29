29 Nisan 5 Mayıs 2024 Gökyüzünden Mesajınız Var!

Evet, kalbi temiz niyeti güzel insanların 'şanslı' olduğunu düşündükleri hemen hemen her şey gerçekleşebilir bu hafta boyunca.

Öyleyse, bu enerjiden tam olarak nasıl yararlanabilirsiniz ve bu enerjiyi kendi yararınız için onu nasıl güçlendirebilirsiniz?

1-) Hayatınızın 'patronu' olun ve sahip olun.

Şimdi, bu zihniyet değişikliğinin herkes için kolay olmadığını biliyorum, çünkü çoğu kez otoriterlikten, küçümsemekten veya kaba olmaktan reddedilmekten korkuyoruz. Ama emin ve amaç ile liderlik etmekle üstünlük uğruna emirler yağdırmak arasında çok büyük bir fark olduğunu unutmayın.

2-) Çok çalışın

Oturup bir mucizenin gerçekleşmesini beklemek anlamına gelmediğini bilin ve harekete geçin.

3-) Kalbinize yönelin

Kendinize sorun:

Kendinizi seviyor musunuz?

Herkese karşı nazik misiniz?

Herkese adil davranıyor musunuz?

Size zarar veren kızgınlıklara mı tutunuyorsunuz?

Bu olumsuz özellikleri sonsuzluk sembolünüzün ortasındaki engeller olarak düşünün. Bolluk, önünde bir engel varsa akamaz. Şansınızı gerçekten güçlendirmek ve hayatınızın her alanında refah görmek için, sonsuzluk sembolünüzdeki enkazı temizlemeniz gerekir.

Kendiniz ile savaşarak ya da kendinizden kaçarak sonuç alamazsınız. YÜZLEŞİN.

Kendinizi affedin. Gerçek şans ve talih başkalarının sizi nasıl algıladığıyla tanımlanmaz. Hayatınızın şansı ve talihi tüm bunlardan tamamen ayrıdır.

Şansın seçebileceğiniz bir şey olduğunun farkına varın sevin ve akışta kalın.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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