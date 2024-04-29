29 Nisan 5 Mayıs 2024 Gökyüzünden Mesajınız Var!
29 Nisan 5 Mayıs 2024 Gökyüzünden Mesajınız Var!
Pek çoğumuzun hayata bakış açısının daha derinlikli bir hal alacağı kaygılarımızı dönüştürerek resmin bütününü görmeyi başaracağımız bir haftadayız. Uğramış olduğumuz haksızlıklar, yanılgılar, yaptığımız yanlışların ağırlıklarından özgürleşecek daha net olacağımız kararlarımızı yeniden yapılandıracağımız bir haftadayız. Bu hafta öfkeye tutunanlardan uzaklaşarak sakinliğe dinlemeye bizi gerçekten neyin mutlu olduğunun idraki ile kıymet bilecek kıymetimizi hissettiren ile ilişkilerimizi çok daha güçlü ve olumlu noktalara taşımayı başaracağız.
Gökyüzü özel enerjiler ile dolu evrende bazı ciddi 8 titreşimimiz var.
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977 para, güç, zenginlik ve nüfuz ile ilişkilidir.
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