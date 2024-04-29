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29 Nisan 5 Mayıs 2024 Gökyüzünden Mesajınız Var!

etiket 29 Nisan 5 Mayıs 2024 Gökyüzünden Mesajınız Var!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 07:01

Pek çoğumuzun hayata bakış açısının daha derinlikli bir hal alacağı kaygılarımızı dönüştürerek resmin bütününü görmeyi başaracağımız bir haftadayız. Uğramış olduğumuz haksızlıklar, yanılgılar, yaptığımız yanlışların ağırlıklarından özgürleşecek daha net olacağımız kararlarımızı yeniden yapılandıracağımız bir haftadayız. Bu hafta öfkeye tutunanlardan uzaklaşarak sakinliğe dinlemeye bizi gerçekten neyin mutlu olduğunun idraki ile kıymet bilecek kıymetimizi hissettiren ile ilişkilerimizi çok daha güçlü ve olumlu noktalara taşımayı başaracağız. 

Gökyüzü özel enerjiler ile dolu evrende bazı ciddi 8 titreşimimiz var.

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977 para, güç, zenginlik ve nüfuz ile ilişkilidir.

977 para, güç, zenginlik ve nüfuz ile ilişkilidir.

Evet, kalbi temiz niyeti güzel insanların 'şanslı' olduğunu düşündükleri hemen hemen her şey gerçekleşebilir bu hafta boyunca.

Öyleyse, bu enerjiden tam olarak nasıl yararlanabilirsiniz ve bu enerjiyi kendi yararınız için onu nasıl güçlendirebilirsiniz? 

1-) Hayatınızın  'patronu' olun ve sahip olun.

Şimdi, bu zihniyet değişikliğinin herkes için kolay olmadığını biliyorum, çünkü çoğu kez otoriterlikten, küçümsemekten veya kaba olmaktan reddedilmekten korkuyoruz. Ama emin ve amaç ile liderlik etmekle üstünlük uğruna emirler yağdırmak arasında çok büyük bir fark olduğunu unutmayın. 

2-) Çok çalışın

Oturup bir mucizenin gerçekleşmesini beklemek anlamına gelmediğini bilin ve harekete geçin. 

3-) Kalbinize yönelin

Kendinize sorun:

 Kendinizi seviyor musunuz?

 Herkese karşı nazik misiniz?

Herkese adil davranıyor musunuz? 

Size zarar veren kızgınlıklara mı tutunuyorsunuz?

Bu olumsuz özellikleri sonsuzluk sembolünüzün ortasındaki engeller olarak düşünün. Bolluk, önünde bir engel varsa akamaz. Şansınızı gerçekten güçlendirmek ve hayatınızın her alanında refah görmek için, sonsuzluk sembolünüzdeki enkazı temizlemeniz gerekir.

Kendiniz ile savaşarak ya da kendinizden kaçarak sonuç alamazsınız. YÜZLEŞİN. 

Kendinizi affedin.  Gerçek şans ve talih başkalarının sizi nasıl algıladığıyla tanımlanmaz. Hayatınızın şansı ve talihi tüm bunlardan tamamen ayrıdır.

Şansın seçebileceğiniz bir şey olduğunun farkına varın sevin ve akışta kalın. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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