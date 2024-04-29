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29 Nisan - 5 Mayıs 2024 Haftanın Kristali Aura Kuvars

etiket 29 Nisan - 5 Mayıs 2024 Haftanın Kristali Aura Kuvars

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 08:01

Haftanın kristali aura kuvars ile Güneş'in ve Ay’ın enerjisini yaşamlarınıza taşıyın. 

Aura Kuvars, aurayı temizlemek amacıyla tüm çakraları uyarır, dengeler ve temizler. Bu sevgi dolu ve huzurlu taş, kullanıcının geçmiş enkarnasyonlardan dersleri hatırlamasına ve mevcut ruhsal amacına uyum sağlamasına yardımcı olurken,  kişinin farkındalığının artmasını teşvik eder ve diğer kristallerin enerjisini güçlü bir şekilde yükseltir.

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Aura Kuvars, koruyucu bir taş olup aynı zamanda psişik saldırılara ve negatif enerjiye karşı da koruma sağlar.

Aura Kuvars, koruyucu bir taş olup aynı zamanda psişik saldırılara ve negatif enerjiye karşı da koruma sağlar.

Aura kuvars çok yüksek bir titreşime sahip olduğundan, hassasiyet düzeyi ne olursa olsun, onu tutan herkesi kolaylıkla etkileyebilir. Bulunduğu ortamın enerjisini temizler mutluluk ve pozitiflikle doldurmaya yetecek kadar enerji sağlar. 

Oldukça koruyucu bir taş olan Aura Kuvars, zihinsel berraklık, dinginlik ve iç huzuru sağlamak için kişinin aura alanının etrafında bir kalkan oluşturur. Sonuç olarak bu kristal, duygusal psikolojik sorunları yaşayanlar için faydalıdır. 

Aura Kuvars ayrıca olumlu dönüşüme yol açabilecek öz değerlendirmeye de yardımcı olur. Aura kuvars yaşam yollarına uyum sağlamak ve hedeflerini gerçekleştirmek için gereken odağa ulaşmak isteyenlerle mükemmel bir şekilde uyumlanır. 

Aura Kuvars, Kuvarsın Titanyum, Berilyum, Platin, Altın ve Gümüş gibi özel bir metal karışımı ile yüksek ısı ile kaplanan Kuvars’a verilen addır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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