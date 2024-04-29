29 Nisan - 5 Mayıs 2024 Haftanın Kristali Aura Kuvars
29 Nisan - 5 Mayıs 2024 Haftanın Kristali Aura Kuvars
Haftanın kristali aura kuvars ile Güneş'in ve Ay’ın enerjisini yaşamlarınıza taşıyın.
Aura Kuvars, aurayı temizlemek amacıyla tüm çakraları uyarır, dengeler ve temizler. Bu sevgi dolu ve huzurlu taş, kullanıcının geçmiş enkarnasyonlardan dersleri hatırlamasına ve mevcut ruhsal amacına uyum sağlamasına yardımcı olurken, kişinin farkındalığının artmasını teşvik eder ve diğer kristallerin enerjisini güçlü bir şekilde yükseltir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aura Kuvars, koruyucu bir taş olup aynı zamanda psişik saldırılara ve negatif enerjiye karşı da koruma sağlar.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda