29 Nisan - 5 Mayıs 2024 Haftanın Kristali Aura Kuvars

Aura kuvars çok yüksek bir titreşime sahip olduğundan, hassasiyet düzeyi ne olursa olsun, onu tutan herkesi kolaylıkla etkileyebilir. Bulunduğu ortamın enerjisini temizler mutluluk ve pozitiflikle doldurmaya yetecek kadar enerji sağlar.

Oldukça koruyucu bir taş olan Aura Kuvars, zihinsel berraklık, dinginlik ve iç huzuru sağlamak için kişinin aura alanının etrafında bir kalkan oluşturur. Sonuç olarak bu kristal, duygusal psikolojik sorunları yaşayanlar için faydalıdır.

Aura Kuvars ayrıca olumlu dönüşüme yol açabilecek öz değerlendirmeye de yardımcı olur. Aura kuvars yaşam yollarına uyum sağlamak ve hedeflerini gerçekleştirmek için gereken odağa ulaşmak isteyenlerle mükemmel bir şekilde uyumlanır.

Aura Kuvars, Kuvarsın Titanyum, Berilyum, Platin, Altın ve Gümüş gibi özel bir metal karışımı ile yüksek ısı ile kaplanan Kuvars’a verilen addır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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