LGS'de %11'e Giren Valedictorian

İşte bu noktada şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki bazı özel çocuklar hariç bu çocukların yıl boyunca harcadıkları emek arasında çok bir fark yok. Yani birinci olarak Galatasaray’a giden çocukla 1-2 yanlış yapıp Uşak Fen Lisesi’ne giden çocuk hemen hemen aynı emeği sarf ediyorlar. Bu sınavlar oldukça adil sınavlardır. Ancak bu adalet temelde ilk yüzde 5-6’lık dilim için geçerli olmayıp daha çok bu grupla kendilerinden sonra gelen diğerleri arasında ayrım sağlamaktadır. Bu da özellikle 2-3 yanlış yapan çocukların adalet duygularının zedelenmesine neden olmaktadır.

Konunun çözümü ile ilgili yazmadan önce temel sebepleri maddeler halinde tekrar yazalım:

1) İlk ve en öncelikli sebep Türkiye’de mavi yakalıların çalışma şartlarıdır. Uzun zamandır mavi yakalı çalışanların kazançları, çalışma koşulları, sendikal haklarının kötü olması nedeniyle insanlar çocuklarını okumaya teşvik etmeye çalışıyorlar. Bu da ciddi bir yığılmaya neden oluyor.

2) Hem LGS’de hem TYT-AYT’de kontenjanların çok fazla olması çoğunluğun bir umut ile okumaya geçmesine neden oluyor. “Ev genci” ve üniversiteli işsiz kavramlarına bu pencereden bakabilirsiniz.

3) Her ne kadar “meslek lisesi memleket meselesi” gibi kavramlar olsa da bu okulların ve çıktılarının tanıtımı, süreç sonunda neler yaptıkları halk tarafından eskisi kadar bilinmiyor. Teşvik edecek adımlar atılmıyor.

4) Ekonomik koşulların 2000’li yılların başında suni bir iyileşme göstermesi ile eğitime erişimin artması nedeniyle ebeveynlerin daha iyi eğitim arayışına girmesi.

5) MEB’in DYS, etüt, kurs adı altında tüm çocukları sınava hazırlayan okullar yaratması ile her çocuğun bir noktada yarışa dahil edilmesi.