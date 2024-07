LGS'de %11'e Giren Valedictorian

Ancak bana göre at yarışı denilmesindeki temel mantık, çocukların birbirleriyle yarışıyor olmaları değil! Asıl benzerlik at yarışı sonunda birinci gelen at ile arkasından gelenler arasındaki farkların çok az olmasına rağmen, elde edilen başarıların bu orana göre oldukça düşük olmasıdır. Saniyenin bile altında farkla birinci gelen çok yüksek bir gelire ulaşırken diğerlerinin esamesi bile okunmamaktadır. LGS ve türevlerindeki sınavlarda da benzer bir durum yaşanmaktadır.

2024 LGS’de 352 birinci çıkmıştır. Sınav puan hesaplamasındaki katsayı farklarını, ortalama alan zorluklarını göz önünde bulundurmadan bir yanlış yapan tüm öğrencileri ikinci sayacak olursak 352 birincinin çıktığı sınavda en az 15-20 bin arasında öğrencinin ikinci olduğunu söyleyebiliriz. Benzer şekilde iki yanlışı olanları hesaplarsak 25-30 bin arası öğrencinin üçüncü olduğunu söyleyebiliriz. İki yanlış öğrenciyi birinci olmak yerine 40 bininci yapabiliyor.