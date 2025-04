Küllerinden Yeniden Doğan Star: Cenk Yüksel

-Gerçekten öyle. Bir melek mi var, bilmiyorum ama zaman beni öylesine olgunlaştırıyor ki, doğru zamanda doğru yerde, doğru şeyleri yapmayı hissediyor ve bunu doğru bir şekilde buluyorum sanırım.

+Gerçekten de öyle… En son çıkan ve gündeme bomba gibi düşen şarkın İlahi Adalet ve herkesin bayıldığı, anlata anlata bitiremediği ve Instagram’da da kesitleriyle viral olan Müzikli Standup gösterin Deli Güllabicisinden bahsedelim isterim biraz da.

-İlahi Adalet aslında 2003 senesinde popüler kültür üzerine yazdığım bir şarkıydı ve çıkarmak bir türlü nasip olmamıştı. Geçtiğimiz eylül ayında sevgili aranjörüm Burak Ayaz ile başladık çalışmalarına ve çıkar çıkmaz belki son dönem yaşanan olaylarla da insanlar örtüştürdüğü için sözleri çok büyük ilgi gördü. Herkes paylaşıyor ve konserlerimde hep bir ağızdan söylüyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor haliyle. Bir tek üzen şey ise 2003’ten bu yana hala bir şeylerin değişmemesi ve şarkının sözlerinin hala güncelliğini koruması. Deli Güllabicisi ise benim ne zamandır yapmak istediğim bir showdu. Aslında sentezlerimi ve de anılarımı aktardığım bir komedi show’u ve asıl işim müzik olduğu için de bunu müzikle de birleştirerek, müzikli bir stand up gösterisi olarak sundum. Herkes bayıldı.

Konserlerim de çok eğlenceli geçiyor zaten. İnsanlar söylediğim şarkılarda eğlenirken anlattıklarıma da gülüyorlardı. Ben bunların derecesini değiştirdim. Daha fazla konuşup, daha az şarkı söylüyorum ve sevdim de bu konsepti. Bir süre devam edecektir diye düşünüyorum.

+Peki bu Müzikli Standup konsepti mesela BKM ile bir birlikteliğe, Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan ya da Ata Demirer gibi ustalarla aynı sahneye çıkmaya, ya da son dönemde popüler olan standup gösterisi yapan organizasyon firmalarıyla bir ortaklıkla büyür ve iş birliğine dönüşür mü dersin?

-Bilmem ki. Şu ana kadar anlattıklarıma baktığın zaman hayatın her an her şeye gebe olduğu aşikâr. BKM zaten Akademi Türkiye döneminde bizim menajerliğimizi almıştı sinevizyondan ama hepimiz adına kısa süreli oldu ve çok birleşemedik kendileriyle. Bu süreçten sonra bir birliktelik olursa çok tatlı olabilir. Onun haricinde saydığın üç isim de çok önemli. Hepsini çok seviyor ve çok da gülüyorum. Hatta seneler önce Tolga Çevik bana “Girmeni istemem Akademi Türkiye’ye, seni Yılmaz ağabeye götürmek istiyorum” demişti ama ben çoktan yarışmaya katılmak için sözleşme imzalamıştım. Dediğim gibi, üçünü de çok seviyor, çok gülüyor ve çok da takdir ediyorum. Üçünün de hem filmlerinde hem de sahne şovlarında bulunmak ve onlarla oynamak çok isterim.

Ata Demirer’in bir noktada ayrı bir yeri daha var bende çünkü ikimiz de aynı okuldan mezunuz ve kariyer yolculuklarımız çok benzeşiyor. Sesine de bayılıyorum Ata’nın.

+Son dönemde dizi teklifleri oluyor mu? Ya da izlediğin ve “Ben de bu projede olsam çok iyi olurdu” dediğin bir yapım var mı?

-Dizi teklifleri açıkçası şu an için çok yoğun değil çünkü bir oyuncu menajeriyle çalışmıyorum. Ama yeniden iyi bir menajerle çalışmaya başlamak istiyorum. Gold Yapım, Ay Yapım ve Tims&B gibi şirketlerin işlerini gerçekten çok beğeniyorum. Yani yeni olan her yapımda severek rol alabilirim tabi. Özellikle son dönemde Faruk Turgut’un yapımlarını da çok iddialı ve kaliteli buluyorum. Kendime uygun olduğuna ve karakterle özdeşleşebileceğime inandığım her projede yer almayı çok isterim. Devam eden projeler arasında soruyorsan özellikle Kızılcık Şerbeti hem severek izlediğim hem de gerçekten “Ben de bu projede olsaydım çok güzel olurdu” dediğim bir iş.

+Peki çok merak ettiğim bir soruyu soracağım. Hem çok yeteneklisin, tam bir müzik adamısın, çok komiksin ve sözü dinlenen birisin. Yani kısacası bir otoritesin. Müzik, eğlence ve akademik bilgi bir araya geldiğinde mesela Acun Ilıcalı’dan sana bir jüri üyeliği teklifi gelse nasıl bakarsın? Bu teklifi de yabancı damat gibi reddetmezsin değil mi?

-Hayır, tabii ki reddetmem. Hatta çok mutlu olurum. Neden dersen; evet, bir müzik adamıyım ama bir yandan da eğlenceli bir tarafım var. Yaptığım yorumların hem doğru hem de yapıcı olması benim için çok önemli. Ayrıca show business açısından da doğru kişi olduğuma inanıyorum. Tüm emareler bunu gösteriyor zaten. Bu sebeple taze bir kana ihtiyaç duyulursa ve Acun Ilıcalı gibi başarılı bir televizyoncudan böyle bir teklif gelirse seve seve kabul ederim. Yarışmaya hem müzikal hem de eğlence anlamında büyük katkı sağlayabileceğime yürekten inanıyorum.

+Cenk, gerçekten hem çok samimi hem de çok keyifli ve yer yer şok eden açıklamaların olduğu bir röportaj oldu. Sana çok teşekkür ediyorum, kalbini Onedio.com okuyucularına bu denli samimiyetle açtığın için.

-Ben teşekkür ediyorum. Bu yaşanmışlıkları özellikle Onedio.com’a aktarmak, gönül bağım dolayısıyla benim için gerçekten çok kıymetliydi. Sen sağ ol, var ol. Tekrar teşekkür ediyorum.

