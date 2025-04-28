Küllerinden Yeniden Doğan Star: Cenk Yüksel

-Evet, Akademi Türkiye, bu tarz yarışmaların yeni başladığı bir dönemdi. Armağan Çağlayan’ın jüriliğini ve yapımcılığını üstlendiği ilk Popstar yarışması vardı o dönemlerde sadece ve açıkçası, konservatuvarın şan bölümünde okuyan biri olarak böyle bir yarışmaya katılmak kariyer hedefim değildi. O dönem Verdi Konservatuvarı’ndan bir burs kazanmıştım ve Türkiye’de sınav vererek counter tenor ses olarak eğitim almaya hak kazanan ilk kişi olmuştum. Hedefim, kariyerime yurtdışında devam etmekti.

Ama nasıl olduysa oldu ve kendimi Akademi Türkiye'de buldum. Hoş! Verdi Konservatuvarı'na gitseydim, belki bir Türk olarak kariyerimden ülkemizde kimsenin haberi olmayacaktı; ama Akademi Türkiye sayesinde, Türkiye’nin ilk counter tenor ses sanatçısı unvanını kazanmış oldum.

Tabii bunda en büyük pay, yarışmaya katılmam konusunda ısrarcı olan ve benim başarılı olacağıma yürekten inanan iki isme ait: biri rahmetli Meral Okay, diğeri ise Sinevizyon Medya’nın genel müdürü sevgili Pelin Akat. İkisine de sonsuz teşekkür borçluyum; üzerimde emekleri çok büyük.

+Evet, hatırlıyorum. O dönem 3,5-4 oktav aralığında bir sesin olduğu söyleniyordu ve hem kadın hem erkek sesleriyle performanslar sergiliyordun. Peki, senden önce Türkiye’de hiç counter tenor yok muydu?

-Mutlaka vardır, ama ya sesinin counter tenor olduğunu keşfedememiştir, ya kendini tanıtma şansı olmamıştır, ya da bu konuda eğitimi yoktur; sadece bu sesleri eğitim almadan çıkarmaya çalışıyordur. Fakat ülkemizde resmi kayıtlarda, konservatuvarda sınav vererek counter tenor eğitimi almaya hak kazanan ve dahası bu sesi Türkiye’de kullanarak ünlenen ilk kişi olarak insanlar beni tanıdılar.

Sonrasında bu sesi sahnelerinde veya şarkılarında kullanan başka isimler de oldu. Fakat işin komik yanı, insanlar “nasılsa kimse anlamıyor” diye ya 7-8 oktav sesleri olduğunu söylüyorlar, ya da başka akıl almaz şeyler savuruyorlar ortalığa. Bu konuyla ilgili viral olan bir Instagram videom da var. Orada anlatıyorum: İnsan sesi maksimum 4-4,5 oktav aralığındadır diye. Aman Allah'ım, görmelisin; herkes birbirine girdi. Bana “sen ne biliyorsun” diye ders vermeye kalkışanlar bile oldu.

Ama genel olarak ülkemizde böyle bir durum var. Bu işin hem eğitimini almış hem de eğitmeni olan biri olarak, eğer ben bilmiyorsam kim bilecek?

+Yarışma sonrasında seni çok farklı projelerde gördük: Rock müzikaller, Tarkan’ın back vokalistliği, 'İlk Aşkım' TV filmi gibi… Bu süreçten ve bu projelerden biraz bahseder misin?

-Gördüklerinizden çok, görmediklerinizin de olduğunu söylesem abartmış olmam herhalde. Evet, çok farklı projelerde ve çok farklı alanlarda kendimi sınadım. Ve çok şükür, hepsinden de alnımın akıyla çıktım.

Yarışma sonrası sürecim, müzik tekliflerinden ziyade aslında film ve dizi teklifleriyle başladı. Müzik eğitiminin yanı sıra oyunculuk eğitimi de aldığım için, bir gün Erler Film’den bir hanım aradı ve Yılmaz Ekmekçi’nin asistanı olduğunu söyledi. Tabii o dönem Yılmaz Bey kimdir, tanımıyorum. Neyse, görüşmeye gittim. Bana, 'Yabancı Damat' isimli bir dizi başlayacağını ve bu dizinin başrolünde oynamamı istediklerini söylediler.

Ben tabii neyle karşı karşıya olduğumu tam bilmiyorum. Benden önce Koray Candemir oynayacakmış ama askerlikle ilgili bazı problemler çıkınca, alternatif bir isim aramışlar. O dönem popüler biri olmam ve Yunanlılara benzetilmem nedeniyle beni uygun bulmuşlar. Tabii ekipte Erdal Özyağcılar, Sumru Yavrucuk, Zeki Alasya, Engin Akyürek, Binnur Kaya gibi dev isimlerin olduğunu da bilmiyordum.

'Tabii olur,' dedim ama biraz da korktum açıkçası. 'Yılmaz Bey,' dedim, 'projenin büyüklüğünden korkuyorum.' O da bana, 'Korkma, biz sende o ışığı gördük,' dedi ve beni rahmetli Türker İnanoğlu ile görüştürdü. Onunla da çok hoş bir sohbetimiz oldu ve Türker Bey, 'Benim için okeydir, başrol oyuncumuz,' dedi. Hemen yönetmenlerle görüştürülmemi söyledi Yılmaz Bey’e.Tabii o dönem Yağmur ve Durul Taylan kardeşleri tanımıyordum. Hoş, tanısam da pek bir şey değişir miydi bilmiyorum. Biraz yıldızımız barışmadı kendileriyle. Hoşuma gitmeyen tavırları karşısında masadan kalktım ve 'Sizinle çalışmak istemiyorum,' dedim. Yılmaz Bey ne kadar dil döktüyse de... Çerkes damarı mı desek, inat mı desek, bilmiyorum. Sonrasında benim kabul etmemem üzerine birkaç kişiyle daha görüşmüşler. Sonunda da bu rol yarışmadan arkadaşım Özgür’e kısmet oldu. Onunla anlaştılar ve projeyi birlikte yürüttüler.

+Bu hikâye gerçekten çok enteresan ve belki de benim gibi çoğu kişinin bilmediği bir detaydı. Peki, sonrasında neler oldu?

-Ben bugüne kadar medyada çok fazla özel hayatımı ve özel anılarımı paylaşmayı tercih etmedim. Gerek de yoktu açıkçası, herkesin her şeyi bilmesine. Ama bugün laf lafı açınca anlatasım geldi.

Sonrasında ne mi oldu? Bak, burası çok tuhaf. Dizi başladıktan sonra aylar geçti ve tabii ki böyle güçlü bir kadroyla proje çok tuttu. Etrafta da, ilk teklifin bana geldiğini bilen tanıdıkların zorlamaları başladı: “Neden kabul etmedin ki?” diye. Takdir edersin, bu da insanı etkiliyor. Ama ben her zaman her işte bir hayr olduğuna inanırım. 'Kısmetim değilmiş,' dedim, 'böyle olması gerekiyormuş.'

Dışarıda çok yoğun bir ünüm var ama gelir yok, gider maksimum. Ve ciddi bir bunalımdayım. Para kazanmam lazım, 25 yaşındayım ve evde oturuyorum. Şöhretin getirdiği bir algıyla da gidip herhangi bir işte çalışamıyorum, ya da çalışamayacağıma inandırılmışım.

Aylar sonra karar verdim ve Yılmaz Bey’i aramaya. Asistanını aradım ve randevu istedim. Verdiler de. O dönemler bilirsin, Göztepe-Kavacık arası toplu taşıma yok denecek kadar azdı ve cebimde sadece 40 TL vardı. Taksiyle Kavacık'a gitmek de tam 40 TL tutuyordu. Bizim apartmanda da Enver Ağabey vardı; yaşlıları arabasıyla para karşılığı bir yerlere götürürdü. Aradım kendisini: 'Enver Ağabey, 20 TL’ye beni Kavacık’a götürüp getirebilir misin?' dedim. 'Olur,' dedi.

Yolda da soruyor: 'Nereye gidiyoruz?' Ben de anlatıyorum: 'Bana başrol teklif etmişlerdi, şimdi yeniden görüşmek istediler,' diye...

Neyse, Erler Film’e geldik. Bu kez Yılmaz Bey beni kapıda karşıladı, ama tam 45 dakika da kapısında bekletti. Kapı açıldı, içeri girdim. Yılmaz Bey ilk cümlesiyle, 'Ne oldu? Burnunuz mu sürttü?' dedi. Hiç beklemediğim bir cümleydi bu. Ik mık derken, kendimi ağlamamak için zor tutuyorum ama bir görsen halimi...

Dedim ki: 'Bana daha önce başrol teklif etmiştiniz.'

'Evet, siz de kabul etmemiştiniz o kadar ısrarıma rağmen,' dedi.

'Nasıl yardımcı olabilirim?' diye ekledi.

'Uygun gördüğünüz bir proje varsa, artık oynamak istiyorum,' dedim.

Ve Yılmaz Bey hayatımın dersini verdi orada bana:

'Biz uygun görünce sizi arıyoruz zaten. Buraya kadar boşuna zahmet etmişsiniz,' dedi.

25 yaşımdayım. Gururum her şeyden önce gelir ve düştüğüm durumu düşün... Ağlamamak için zor tutuyorum kendimi. Eve geldim ve hayatımda bir daha hiç öyle ağlamadığım gibi bir ağlama krizi yaşadım. Bağıra bağıra ağlıyorum evin içinde. Sinir boşalması resmen. Duygularım birbirine girmiş, ne halde olduğumu bile idrak edemiyorum.

Tanrı bir kapıyı kapatır, bir kapıyı açar derler ya, tam 15 dakika sonra bir telefon çaldı. Telefonu açsam mı, açmasam mı, bilmiyorum. Kendime zor geldim. Bir dirayetle açtım: 'Alo?' dedim.

Karşıdaki ses:

'Cenk Bey merhaba, ben Tarkan’ın menajeriyim. Sizi Akademi Türkiye’de izlemiştik ve çok beğenmiştik. Size, Tarkan’ın tüm yurt içi ve yurt dışı turnelerinde vokalistlik teklif etsek?' dedi.

O an sistemin beni taşıdığı noktada, 'Sokakta yürüyemeyen bir şarkıcı olarak birine vokal yapmak uygun olur mu, olmaz mı?' diye düşünüyordum ama bu sadece 2-3 saniyelik bir düşünmeydi. Sonra kendime geldim ve dedim ki:

'Teklif eden Tarkan! Saçmalama Cenk, hemen kabul et!'

Son kalan 20 TL’mle eski Kanal 6 stüdyolarına gittim ve o gün başladı Tarkan’la serüvenim. Tam 3,5 yıl devam etti; ta ki ilk albümüm 'Vura Vura' çıkana kadar.