Kredi Çeksen Ne Yapardın?
Kredi Çeksen Ne Yapardın?
Kredi çekmek, finansal hayatımızda önemli bir adım olabilir. Peki, kredi çeksen ne yapardın? İşte seni bu soruya yanıt aramaya davet eden, düşündüren ve belki de en doğru kararları almanı sağlayacak bir test! Hadi, cevaplarını ver ve birlikte keşfedelim!
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1. İlk sorumuz tabii ki bu olacaktı :) Yakın zamanda kredi çekme planın var mı?
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2. Bir araba alacak olsan en çok neye dikkat ederdin?
3. Peki, harcama alışkanlıklarına bir puan verecek olsan kaç verirdin?
4. Kıyafet konusunda marka takıntın var mı?
5. Bir çantaya 20.000 TL veren arkadaşına bir yorum yapmanı istiyoruz.
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6. Telefon tercihini sorsak….
7. Düğün yapmak yerine yurt dışı tatile giden çiftler hakkında ne düşünüyorsun?
8. Son olarak, kredi kart borcun aylık gelirinden yüksek mi?
Yatırım yapardın!
Tatile giderdin!
Alışveriş yapardın!
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