17 Aralık Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün hem yalnızlık isteyeceksin hem de kalabalık... Venüs ve Satürn'ün etkisi altında olduğun bu süreçte sosyal fobiler edinebilirsin. Dışarı çıkmak için hazırlanmak bile sana zor gelebilir. Tabi, aslında hayat dinamiklerine bir hayli ters olan bu durumdan kolayca sıyrılabilirsin. Bunun için kendi motivasyonunu artırman gerekebilir.

Mesela, bir etkinlik organize etmelisin! Dostlarınla buluşmak için harekete geçen taraf olmalısın. Kabuğuna çekilip yalnızlaşmak yerine Satürn'e karşı durmalısın. Bu sayede aktif ve hareketli olabilir, güzel zaman geçirip eğlenebilirsin. Bize soracak olursan, yeni insanlarla da tanışmalısın. Bunun için çalışma gruplarında yer almayı tercih edebilirsin.

Hadi biraz da iş hayatından söz edelim! Hızlı kararlar vererek iş hayatında büyük riskler alabilirsin. Sosyal isteksizliğinin aksine güçlü bir ilerleme arzusu ile iş hayatında ön sıralarda yer alabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...