16 Aralık' ta Borsa İstanbul’da Şov Yapan Hisseler: Turizmden Metale, Sürpriz Yükselişler!
16 Aralık' ta Borsa İstanbul’da Şov Yapan Hisseler: Turizmden Metale, Sürpriz Yükselişler!
Borsa İstanbul’da haftanın ilk işlem günü, yatırımcılar için oldukça hareketli geçti! 16 Aralık Pazartesi günü, dikkat çeken sektörler arasında turizm, tekstil ve metal sanayi yer aldı. İşte pazartesi gününe damga vuran hisseler:
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1. Yiğitbaş İnşaat Malzemeleri (YBTAS)
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2. CEO Event Medya (CEOEM)
3. Çuhadaroğlu Metal (CUSAN)
4. LDR Turizm (LIDER)
5. İşbir Holding (ISBIR)
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6. Jantsa Jant Sanayi (JANTS)
7. Sönmez Pamuklu (SNPAM)
8. Altınyunus Çeşme (AYCES)
9. Dardanel Gıda (DARDL)
10. Kiler Holding (KLRHO)
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