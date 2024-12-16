16 Aralık' ta Borsa İstanbul’da Şov Yapan Hisseler: Turizmden Metale, Sürpriz Yükselişler!

Medya sektörünün güçlü isimlerinden CEOEM, haftaya %9,99’luk bir yükselişle damga vurdu ve 33,02 TL’ye yükseldi. Özellikle dijital reklam harcamalarının yıl sonunda artması ve medya şirketlerinin performanslarını olumlu etkilemesi, CEOEM hisselerinde ciddi bir hareketliliğe sebep oldu.