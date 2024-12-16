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16 Aralık' ta Borsa İstanbul’da Şov Yapan Hisseler: Turizmden Metale, Sürpriz Yükselişler!

etiket 16 Aralık' ta Borsa İstanbul’da Şov Yapan Hisseler: Turizmden Metale, Sürpriz Yükselişler!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 18:06

Borsa İstanbul’da haftanın ilk işlem günü, yatırımcılar için oldukça hareketli geçti! 16 Aralık Pazartesi günü, dikkat çeken sektörler arasında turizm, tekstil ve metal sanayi yer aldı. İşte pazartesi gününe damga vuran hisseler:

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1. Yiğitbaş İnşaat Malzemeleri (YBTAS)

1. Yiğitbaş İnşaat Malzemeleri (YBTAS)

Güne hızlı başlayan Yiğitbaş İnşaat Malzemeleri, %10,00’lik yükselişiyle 129.250 TL seviyesine ulaştı. İnşaat sektöründe devam eden yatırımların ve yıl sonu bilançolarındaki güçlü beklentilerin bu yükselişe katkı sağladığı düşünülüyor. Yatırımcıların yoğun ilgisi, hisseyi zirveye taşıdı.

2. CEO Event Medya (CEOEM)

2. CEO Event Medya (CEOEM)

Medya sektörünün güçlü isimlerinden CEOEM, haftaya %9,99’luk bir yükselişle damga vurdu ve 33,02 TL’ye yükseldi. Özellikle dijital reklam harcamalarının yıl sonunda artması ve medya şirketlerinin performanslarını olumlu etkilemesi, CEOEM hisselerinde ciddi bir hareketliliğe sebep oldu.

3. Çuhadaroğlu Metal (CUSAN)

3. Çuhadaroğlu Metal (CUSAN)

Metal sektöründe yükselişiyle dikkat çeken Çuhadaroğlu Metal, %9,98 oranında değer kazanarak 23,58 TL’ye ulaştı. İnşaat sektöründeki canlanma ve yurtdışına yapılan ihracatların etkisi, CUSAN hisselerine olumlu yansıdı.

4. LDR Turizm (LIDER)

4. LDR Turizm (LIDER)

Turizm sektörü bu hafta da yatırımcıların gözdesi oldu! LDR Turizm, %9,98’lik artışla 133,30 TL seviyesine ulaştı. Pandemi sonrası turizm sektöründe yaşanan canlanma, bu hisseye olan ilgiyi artırıyor.

5. İşbir Holding (ISBIR)

5. İşbir Holding (ISBIR)

%9,98 oranında değer kazanan İşbir Holding hisseleri, 113,50 TL’den işlem gördü. Holding bünyesindeki yatırımlar ve güçlü finansal rapor beklentileri, yatırımcıların ilgisini çekiyor.

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6. Jantsa Jant Sanayi (JANTS)

6. Jantsa Jant Sanayi (JANTS)

Otomotiv sektörünün parlayan yıldızı Jantsa, %9,95 artışla 28,74 TL’ye yükseldi. Elektrikli araçlara yönelik artan talepler ve üretim kapasitesindeki genişlemeler, Jantsa hisselerine olan güveni artırıyor.

7. Sönmez Pamuklu (SNPAM)

7. Sönmez Pamuklu (SNPAM)

Tekstil sektörünün köklü firmalarından Sönmez Pamuklu, %9,93 oranında değer kazanarak 67,00 TL seviyesine ulaştı. Yılın son çeyreğinde gelen güçlü satış rakamları ve artan yurtdışı talepleri, bu yükselişi destekliyor.

8. Altınyunus Çeşme (AYCES)

8. Altınyunus Çeşme (AYCES)

Turizm sektöründeki yükselişin bir diğer güçlü temsilcisi olan Altınyunus Çeşme, %9,92’lik bir artışla 581,50 TL’ye ulaştı.

9. Dardanel Gıda (DARDL)

9. Dardanel Gıda (DARDL)

Yılbaşı öncesi gıda sektöründeki hareketlilik, Dardanel hisselerine de yansıdı. Hisse, %9,90’lık bir yükselişle 7,55 TL seviyesine ulaştı.

10. Kiler Holding (KLRHO)

10. Kiler Holding (KLRHO)

%8,31 oranında yükselişle 35,44 TL seviyesine çıkan Kiler Holding, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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