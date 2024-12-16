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Onsuz Bir Günümüz Geçmiyor: En Çok Instagram Kullanıcısı Olan 12 Ülke

etiket Onsuz Bir Günümüz Geçmiyor: En Çok Instagram Kullanıcısı Olan 12 Ülke

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 14:01

Instagram dünyanın genelinde büyük kullanıcı kitlelerine sahiptir. Her ülkenin kendine özgü kültürel dinamikleri ve ilgi alanları vardır. Bu platform sayesinde hem bireysel hem de marka ya da işletme gibi hesaplar hedef kitlelere ulaşabiliyor. Gelin bu işlevsel platformun hangi ülkede ne kadar kullanıcı sayısı olduğuna bakalım!

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1. Hindistan

1. Hindistan

300 milyondan fazla kullanıcı sayısına sahip olan Hindistan ilk başta yer alıyor! Genç nüfusun fazla olması ve akıllı telefon kullanımının artması nedeni ile Instagram kullanımı da fazladır. Gençler arasında eğlence ve trend platformu olarak kullanılıyor. Bollywood yıldızlarını ve influencer'ları takip etmek için güzel bir yer!

2. ABD

2. ABD

Amerika Birleşik Devleri'nde instagram kullanan kişi sayısı 150 milyondan fazladır. Instagram'ın doğduğu yer alan ABD, sosyal medya trendlerinin öncüsü olmaya devam ediyor. Ünlüler, markalar... derken platform aktif bir şekilde kullanılmaktadır.

3. Brezilya

3. Brezilya

Sosyal medya konusunda dünyanın en aktif ülkelerinden biri Brezilya'dır. Instagram kullanıcı sayısı 120 milyondur. Dans, müzik ve moda içerikleri ile ön plana çıkar. Brezilyalı fenomenler platformun büyümesinde büyük rol oynar.

4. Endonezya

4. Endonezya

100 milyon üzerinde kullanıcısı vardır. Mobil internet kullanımının artması ve genç nüfusun sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullanması nedeni ile Endonezya başlarda yer alır. Dini ve kültürel içeriklerin ön plana çıktığı görülür.

5. Rusya

5. Rusya

Hem kişisel yaşamın hem de yerel markaların tanıtımı için Instagram bolca kullanılır. Fotoğrafçılık ve moda içeriklerinin ön plana çıktığını gördüğümüz Rusya'da instagram kullanan kişi sayısı 70 milyondur.

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6. Türkiye

6. Türkiye

Yemek tarifleri, moda, tatil paylaşımları ve eğlence içerikleri ile oldukça çeşitli paylaşımlar yapılır. Hem kişisel hem de toplumsal olayların kendini gösterdiği instagramı Türkiye'de kullanan kişi sayısı 60 milyonu aşar.

7. Japonya

7. Japonya

Yaşam tarzı, sanat ve teknoloji içeriklerinin ön plana çıktığı görülür. Anime, colsplay ve estetik temalı hesaplar oldukça yaygın. Japonya'da kullanıcı sayısı 50 milyonu aşmaktadır.

8. Meksika

8. Meksika

Özellikle müzik, dans ve yemek içerikleri ile Meksika'da büyük ilgi görmektedir. Hem sosyal etkileşim hem de eğlence için yoğun bir şekilde kullanır. Kullanıcı sayısı 45 milyondur.

9. Almanya

9. Almanya

Hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için önemli bir pazarlama yeridir. Seyahat, moda ve teknoloji temalı içerikler yoğun olarak görülür. Almanya'da instagram kullanan kişi sayısı 40 milyondur.

10. Birleşik Krallık

10. Birleşik Krallık

Özellikle genç nesil arasında bu platform oldukça popülerdir. Moda, sanat ve kültür etkinliklerine dair içerikler yoğun ilgi görür. Ayrıca ünlü futbolcular ve fenomenler platformu kullanmaya teşvik eder. İngiltere'de kullanan kişi sayısı 35 milyondur.

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11. Fransa

11. Fransa

Fransa'da kullanıcı sayısı 30 milyondur. Moda, sanat ve gastronomi platformda en çok dikkat çeken kategorilerdir. Ülkenin kültürel etkisi platform içeriklerinin zenginliğini de arttırmaktadır.

12. Güney Kore

12. Güney Kore

K-pop ve K-dramanın büyümesinde instagramın etkisi büyüktür. Özellikle global hayran kitlesine hitap eden içerikler kendini bolca gösterir. Güney Koreli kullanıcıların dünya çapında tanınmasını sağlar. Kullanıcı sayısı 28 milyondur.

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asklepiospallas
asklepiospallas
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