Onsuz Bir Günümüz Geçmiyor: En Çok Instagram Kullanıcısı Olan 12 Ülke
Onsuz Bir Günümüz Geçmiyor: En Çok Instagram Kullanıcısı Olan 12 Ülke
Instagram dünyanın genelinde büyük kullanıcı kitlelerine sahiptir. Her ülkenin kendine özgü kültürel dinamikleri ve ilgi alanları vardır. Bu platform sayesinde hem bireysel hem de marka ya da işletme gibi hesaplar hedef kitlelere ulaşabiliyor. Gelin bu işlevsel platformun hangi ülkede ne kadar kullanıcı sayısı olduğuna bakalım!
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1. Hindistan
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2. ABD
3. Brezilya
4. Endonezya
5. Rusya
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6. Türkiye
7. Japonya
8. Meksika
9. Almanya
10. Birleşik Krallık
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11. Fransa
12. Güney Kore
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