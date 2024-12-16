Altın ve Dolar Rekor Peşinde! 16 Aralık'ta Ekonomide Öne Çıkanlar!
Altın ve Dolar Rekor Peşinde! 16 Aralık'ta Ekonomide Öne Çıkanlar!
16 Aralık Pazartesi günü itibarıyla ekonomi gündemi oldukça hareketli. Altın ve dövizdeki dalgalanmalar, borsadaki yön değişiklikleriyle birleşerek piyasalarda dikkat çekici bir tablo oluşturdu. İşte bugünün öne çıkan rakamları...
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Borsa İstanbul’da BIST 100 dalgalı seyir!
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Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen BIST 100, günü 10.125,46 puandan kapatarak %0,66 değer kazanmıştı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,07 oranında geriledi.
Dolar/TL’de rekor tırmanış!
Euro/TL ise haftaya düşüşle başladı ve şu an 36,6716 seviyesinden işlem görüyor.
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Altın fiyatları zirveye göz kırpıyor.
Cuma günü ons altındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü 2.975 TL seviyesinden tamamlamıştı.
Petrol fiyatları, haftanın ilk işlem gününde düşüş gösterdi.
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