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Altın ve Dolar Rekor Peşinde! 16 Aralık'ta Ekonomide Öne Çıkanlar!

etiket Altın ve Dolar Rekor Peşinde! 16 Aralık'ta Ekonomide Öne Çıkanlar!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 18:13

16 Aralık Pazartesi günü itibarıyla ekonomi gündemi oldukça hareketli. Altın ve dövizdeki dalgalanmalar, borsadaki yön değişiklikleriyle birleşerek piyasalarda dikkat çekici bir tablo oluşturdu. İşte bugünün öne çıkan rakamları...

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Borsa İstanbul’da BIST 100 dalgalı seyir!

Borsa İstanbul’da BIST 100 dalgalı seyir!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde negatif bir başlangıç yaptı. Endeks, şu an itibarıyla 10.045,38 seviyesinde bulunuyor ve %0,79 oranında düşüş kaydetti.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen BIST 100, günü 10.125,46 puandan kapatarak %0,66 değer kazanmıştı.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen BIST 100, günü 10.125,46 puandan kapatarak %0,66 değer kazanmıştı.

Bugünkü düşüşte, özellikle dış piyasaların etkisi ve yatırımcıların risk iştahındaki azalma dikkat çekiyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,07 oranında geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,07 oranında geriledi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran, yüzde 0,53 ile tekstil deri, en çok kaybettiren ise yüzde 0,44 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dolar/TL’de rekor tırmanış!

Dolar/TL kuru haftaya yine yükselişle başladı. Şu an 34,9612 seviyesinde, yüzde 0,01 oranında artış kaydetti.

Euro/TL ise haftaya düşüşle başladı ve şu an 36,6716 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise haftaya düşüşle başladı ve şu an 36,6716 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/dolar paritesi de yüzde 0,24 düşerek 1,0476 seviyesine geriledi.

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Altın fiyatları zirveye göz kırpıyor.

Altın fiyatları zirveye göz kırpıyor.

Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı ve şu anda 2.987 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4.780 TL, Cumhuriyet altını ise 19.780 TL civarından alıcı buluyor.

Cuma günü ons altındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü 2.975 TL seviyesinden tamamlamıştı.

Cuma günü ons altındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü 2.975 TL seviyesinden tamamlamıştı.

Bugün ons altının toparlanmasıyla birlikte iç piyasada da altına olan talebin arttığı görülüyor. Ons altın fiyatı ise yüzde 0,28 yükselişle 2.655,63 dolar seviyesinde.

Petrol fiyatları, haftanın ilk işlem gününde düşüş gösterdi.

Petrol fiyatları, haftanın ilk işlem gününde düşüş gösterdi.

Brent petrol şu anda 74,12 dolar seviyesinde ve %0,50 oranında değer kaybetti.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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