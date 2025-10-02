Korkuların Seni Ne Kadar Kontrol Ediyor?
Hepimizin korkuları var. Bazıları mantıklı, bazılarıysa görünmez zincirler gibi bizi geri tutuyor. Peki, senin korkuların seni ne kadar etkiliyor? Günlük kararlarını, ilişkilerini ya da hayallerini ne ölçüde yönlendiriyor olabilirler?
Bu test, bilinçli ya da farkında olmadan seni yönlendiren korkuların hayatındaki yerini anlamana yardımcı olacak.
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Karanlık bir ormanda yalnız yürümek zorunda kalsan ne yaparsın?
4. Kalabalık önünde konuşma yapman gerekse...
5. Yeni insanlarla tanışmak seni nasıl hissettirir?
6. Başarısızlık ihtimali seni nasıl etkiler?
7. Belirsizlik seni nasıl etkiler?
8. Korkunla yüzleşmen gerekse...
9. Başkalarının senin hakkındaki düşünceleri önemli mi?
10. Son olarak risk almak senin için zor mu?
Korkuların Seni Yönetiyor!
Korkularla Yaşamayı Öğrenmişsin!
Korkuların Değil, Sen Kontrol Ediyorsun!
