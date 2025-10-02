onedio
Korkuların Seni Ne Kadar Kontrol Ediyor?

Korkuların Seni Ne Kadar Kontrol Ediyor?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
02.10.2025 - 15:04

Hepimizin korkuları var. Bazıları mantıklı, bazılarıysa görünmez zincirler gibi bizi geri tutuyor. Peki, senin korkuların seni ne kadar etkiliyor? Günlük kararlarını, ilişkilerini ya da hayallerini ne ölçüde yönlendiriyor olabilirler?

Bu test, bilinçli ya da farkında olmadan seni yönlendiren korkuların hayatındaki yerini anlamana yardımcı olacak.

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Karanlık bir ormanda yalnız yürümek zorunda kalsan ne yaparsın?

4. Kalabalık önünde konuşma yapman gerekse...

5. Yeni insanlarla tanışmak seni nasıl hissettirir?

6. Başarısızlık ihtimali seni nasıl etkiler?

7. Belirsizlik seni nasıl etkiler?

8. Korkunla yüzleşmen gerekse...

9. Başkalarının senin hakkındaki düşünceleri önemli mi?

10. Son olarak risk almak senin için zor mu?

Korkuların Seni Yönetiyor!

Hayatının her köşesinde, korkuların adeta bir hayalet gibi peşini bırakmıyor olabilir. Belki de belirsizlik, risk ve değişim, senin için birer korku filmi sahnesi kadar ürkütücü. Ancak unutma ki, cesaretin sana hikayenin kahramanı olma fırsatı verir. Küçük adımlarla başlayabilirsin; belki bir korkunu yüzleşmekle, belki de bir riski göze almakla. Zamanla, bu korkuların üzerine giderek, onları kontrol etmeyi öğrenebilirsin. Korkuların seni ele geçirmesine izin verme; onları kontrol altına al ve hayatının yönetimini eline al. Unutma, korkular herkesin hayatının bir parçasıdır, ama senin hayatının tamamını oluşturmamalı. Bu yüzden, korkularını yenmek için cesaretini topla ve hayatının kahramanı ol. Bu, sadece bir magazin hikayesi değil, senin hayat hikayen olacak.

Korkularla Yaşamayı Öğrenmişsin!

Bazen gecenin karanlığına bürünen korkuların seni pençesine alıyor, ancak sen bu durumun üstesinden gelmeyi başarıyorsun. Bu, adeta bir kahramanın hikayesi gibi, değil mi? Temkinli ve dikkatli olmanın getirdiği o özgüvenli duruş, seni her zaman bir adım öne çıkarıyor. Ama unutma, hayat bazen cesur adımlar atmayı gerektirir. Bazen risk almak, belki de hiç bilmediğin bir dünyanın kapılarını aralar. Kendini daha fazla tanıdıkça, sınırlarını genişletmeye başlarsın. Kendi içindeki o bilinmeyenleri keşfettikçe, hayatın renkleri daha da canlanır. Kendi hikayenin kahramanı olmak için, cesur adımlar atmayı unutma!

Korkuların Değil, Sen Kontrol Ediyorsun!

Korkularınla dans edebiliyorsun, onları birer düşman değil, tanıdık birer dost olarak görüyorsun. Onları baskı altına almak yerine, onları tanıyor ve gerektiğinde yönetebiliyorsun. Bu, hayatın zorlu dönemeçlerinde seni bir adım öne çıkarıyor. Risk almak senin için bir korku kaynağı değil, tam aksine bir heyecan unsuru. Belirsizlikler, senin için birer engel teşkil etmiyor, aksine onları birer fırsat olarak görüyorsun. Bu cesaretin ve farkındalığın, kişisel gelişiminin en büyük destekçisi. Her adımda daha da ileriye gitmene yardımcı oluyor. Bu duruşun, bu cesaretin ve bu bilinçli farkındalığın, senin en büyük avantajın. İşte bu yüzden, senin hikayen sıradan bir hikaye değil, ilham veren bir yaşam öyküsü. Herkesin öğrenmek isteyeceği, herkesin ilham almak isteyeceği bir hikaye. Ve bu hikaye, tamamen senin elinde şekillenen bir hikaye.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
