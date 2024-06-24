Köpeğin Seni Ne Kadar Seviyor?
Köpeğin Seni Ne Kadar Seviyor?
Patili dostun eminiz ki seni çok seviyordur ama seni ne kadar sevdiğini bir de bizden duymak ister misin?
Cevabı öğrenmek için seni şöyle alalım. 👇
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1. Başlayalım! Patili dostun sabah seni gördüğü an ne yapıyor?
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2. Gün içinde en çok ne yaparken peşinden ayrılmıyor?
3. Patili dostun seninle uyumak için ne kadar ısrarcı peki?
4. Ona iyi gelecek bakım ürünlerini kullanıyor musun?
5. Onunla dışarı çıktığınızda nasıl davranıyor?
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