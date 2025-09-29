Klibi Zihinlere Kazınmış 12 Şarkı
Müziğin gücü tamam da bazen bir şarkıyı hafızamıza kazıyan şey biraz da klibi oluyor. Hani şarkı çalmaya başladığında anında gözünün önüne klipten bir sahne gelir ya; o parçaların müzik tarihinde yeri ayrı!
Bu listede dinlediğimiz anda klibi gözümüzün önüne gelen, kültleşmiş ve herkesin bildiği şarkıları topladık. Hazırsan “aa evet yaaa!” dedirtecek bir görsel-müzikal yolculuğa çıkıyoruz. 🎶🔥🎥
1. maNga - Bir Kadin Çizeceksin
2. Mirkelam - Her Gece
3. Nil Karaibrahimgil - Kek
4. Hepsi - Yalan
5. TARKAN - Kuzu Kuzu
6. Kenan Doğulu - Çakkıdı
7. Candan Erçetin - Hangi Aşk Adil Ki
8. Özgün - İstiklal
9. Kita - Keremcem
10. 4Yüz - Dandini
11. Feridun Duzagac - Beni Birakma
12. Hande Yener - Kırmızı
