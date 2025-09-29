onedio
Klibi Zihinlere Kazınmış 12 Şarkı

Ceren Özer
29.09.2025 - 20:04

Müziğin gücü tamam da bazen bir şarkıyı hafızamıza kazıyan şey biraz da klibi oluyor. Hani şarkı çalmaya başladığında anında gözünün önüne klipten bir sahne gelir ya; o parçaların müzik tarihinde yeri ayrı!

Bu listede dinlediğimiz anda klibi gözümüzün önüne gelen, kültleşmiş ve herkesin bildiği şarkıları topladık. Hazırsan “aa evet yaaa!” dedirtecek bir görsel-müzikal yolculuğa çıkıyoruz. 🎶🔥🎥

1. maNga - Bir Kadin Çizeceksin

2. Mirkelam - Her Gece

3. Nil Karaibrahimgil - Kek

4. Hepsi - Yalan

5. TARKAN - Kuzu Kuzu

6. Kenan Doğulu - Çakkıdı

7. Candan Erçetin - Hangi Aşk Adil Ki

8. Özgün - İstiklal

9. Kita - Keremcem

10. 4Yüz - Dandini

11. Feridun Duzagac - Beni Birakma

12. Hande Yener - Kırmızı

