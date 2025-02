Keşke Hepsine Gitsek! Hayatınızda En Az Bir Kere Gitmeniz Gereken 12 Konser

R&B ve pop müzik arasında köprü kuran The Weeknd, sahne şovları kadar müzikal yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Birbirinden başarılı şarkılarını neredeyse her yerde duymaya alıştığımız The Weeknd, harika bir konser deneyimi yaşamak isteyenler için ideal bir isim!