Kayıp Işıltı Aranıyor! Senin Işıltına Ne Oldu?
Bazen her şey yolunda gibi görünür ama içten içe bir şeylerin eksik olduğunu hissedersin. Günler akıp gider, tempo artar, sen fark etmeden küçük yorgunluklar birikir. Ruh hâlin değişir, enerjin dalgalanır, aynaya baktığında “Bir farklılık var ama ne?” dersin.
İşte bu test tam da o anlar için. Günlük koşuşturmanın sende bıraktığı izleri birlikte keşfedelim. Belki de ışıltını sessizce götüren şey sandığından çok daha basittir. 👀✨
1. Güne başlarken modun genelde hangisi oluyor?
2. Günlük temponu en iyi hangisi anlatır?
3. Yoğun bir günün sonunda seni en çok rahatlatan şey ne olur?
4. Işıltı senin için ne demek?
5. Cildinin ışığını en çok ne gölgeler?
6. Sence insan ne zaman en iyi halindedir?
7. Gün içinde aynaya bakma sebebin çoğunlukla bunlardan hangisi?
8. Kendinle ilgili en güçlü tarafın hangisi sence?
9. "Şu an kendini nasıl hissediyorsun?" diye sorsak 1'den 5'e kadar kaç puan verirdin.?
10. Cildin için “Keşke daha önce yapsaydım.” dediğin şey var mı?
Işıltın Temponun Arasında Kalmış! 😱
Işıltın Stres Yüzünden Gölgelendi 🌫️
Işıltın Dinlenemediğin İçin Geri Çekilmiş 😴
Işıltın Doğru Zamanı Bekliyor ⏳✨
