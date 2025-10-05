onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Kastamonu'da Eserleri Bulunan Beylik Hangisidir? 5 Ekim Kim Milyoner Olmak İster Sorusu ve Cevabı

Kastamonu'da Eserleri Bulunan Beylik Hangisidir? 5 Ekim Kim Milyoner Olmak İster Sorusu ve Cevabı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.10.2025 - 22:32

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster bir kez daha seyirci karşısına çıktı. Kim Milyoner Olmak İster'de bu kez 300.000 TL'lik soru açıldı. Yarışmacıya 'Hangi beylikten kalan mimari eserleri yerinde inceleyecek olan birinin gitmesi gereken şehir Kastamonu'dur' sorusu soruldu.

Peki bu sorunun cevabı nedir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kastamonu'da bulunan beylik hangisidir?

Kastamonu'da bulunan beylik hangisidir?

A: Ramazanoğulları

B: Osmanoğulları

C: Candaroğulları

D: Dulkadiroğulları

Doğru Cevap: C şıkkı, yani Candaroğulları

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın