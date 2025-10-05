Kastamonu'da Eserleri Bulunan Beylik Hangisidir? 5 Ekim Kim Milyoner Olmak İster Sorusu ve Cevabı

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster bir kez daha seyirci karşısına çıktı. Kim Milyoner Olmak İster'de bu kez 300.000 TL'lik soru açıldı. Yarışmacıya 'Hangi beylikten kalan mimari eserleri yerinde inceleyecek olan birinin gitmesi gereken şehir Kastamonu'dur' sorusu soruldu.

Peki bu sorunun cevabı nedir?