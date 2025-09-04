onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Hangisinin Devamlı İki Elle Sürülmesi Zorunludur? Kim Milyoner Olmak İster

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Hangisinin Devamlı İki Elle Sürülmesi Zorunludur? Kim Milyoner Olmak İster

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.09.2025 - 22:34

4 Eylül 2025 Perşembe günü ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya trafikle ilgili dikkat çekici bir soru yöneltildi. Oktay Kaynarca’nın sunduğu programda çıkan “Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde hangisinin devamlı iki elle sürülmesi zorunludur?” sorusu, hem sürücüler hem de programı takip eden izleyiciler tarafından araştırıldı. 

İşte 100.000 TL'lik sorunun cevabı...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde hangisinin devamlı iki elle sürülmesinin zorunlu olduğu belirtilir?

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde hangisinin devamlı iki elle sürülmesinin zorunlu olduğu belirtilir?

A- Bisiklet

B- Elektrikli Otomobil

C- Motosiklet

D- Elektrikli Skuter

Cevap: C, yani Motosiklet.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın