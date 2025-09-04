Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Hangisinin Devamlı İki Elle Sürülmesi Zorunludur? Kim Milyoner Olmak İster

4 Eylül 2025 Perşembe günü ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya trafikle ilgili dikkat çekici bir soru yöneltildi. Oktay Kaynarca’nın sunduğu programda çıkan “Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde hangisinin devamlı iki elle sürülmesi zorunludur?” sorusu, hem sürücüler hem de programı takip eden izleyiciler tarafından araştırıldı.

İşte 100.000 TL'lik sorunun cevabı...