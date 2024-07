Karanlık Tarihimiz: İnsanlığın Ahlaki Zaafları

Başlangıç olarak, neden insanın tarihine bir göz atmıyoruz? Bilinen 5.000 yıllık tarihimiz boyunca, insanoğlunun günlük yaşamlarında defalarca ve en doğal kolaylıkla kötülüğe döndüğünü görüyoruz.

Başlangıç olarak, insanoğlunun girdiği savaşların, çarpışmaların, çatışmaların ve diğer askeri faaliyetlerin sayısına dehşetle bakabiliriz. İnsanoğlunun defalarca kentleri nasıl kuşattığını ve onları nasıl aç bırakarak boyun eğdirdiğini okuyabiliriz. İnsanın başka toprakları ve başka ırkları nasıl işgal ettiğini ve ardından masum sivilleri nasıl katlettiğini, kadınlara nasıl tecavüz ettiğini ve işgal ettiği toprakların zenginliklerini nasıl çaldığını okuyabiliriz.

İnsanoğlunun tüm bu harika faaliyetleri “asil” tarihi boyunca fazlasıyla yaygındır!

İnsanın ticaret, alışveriş ve her türlü ticari işlem yoluyla sözde “hemcinsi” olan insanı her zaman nasıl sömürmeye çalıştığını görebiliriz. Tüm bunlar “kâr” kelimesinin karşılığı olan ticaret adına yapılmaktadır. Gerçekten de kâr hırsı insanı köpeğin köpeğe saldırdığı gibi insanın üzerine saldırtmış, daha fazla para kazanmak için rakiplerini tamamen yok etmeye çalışmıştır.

İnsanlar, hukuku her türlü şekilde kontrol altına almak için kullanmıştır. Hukuk, seçkinleri yoksullardan korumak amacıyla oluşturulmuştur, böylece yoksullar çalınan haklarını geri alabilecekleri hiçbir yasal yola sahip olamazlar. Güçlü ulusların zayıf ulusları yasal olarak boyunduruk altına alabilmeleri, rahatça cinayet işleyebilmeleri ve istediklerini yapabilmeleri için de hukuk yaratılmıştır.

Her gün, her dakika, her an başkaları için kötü düşünceler üreten, kendilerine daha fazla prestij, para, güç ya da şöhret kazandırmak amacıyla şeytani fikirler ve planlar tasarlayan insanları göreceksiniz. Karakterinize suikast düzenlemeye çalışan, sizi karalamak ve size ve çocuklarınıza hakaret etmek için hararetle uğraşan fanatik kişileri görün. Sizin için kötü haberler aldığında sevinçten parlayan aşağılık insanları görün. İşinizden atılmanız veya rütbenizin düşürülmesi için sizden nasıl, neden, nerede ve ne zaman çalacağını durmaksızın planlayan insanları görün. Alçak kişilerin, duygularınızı ve hislerinizi alışılmadık derecede ağır kelimeler, ifadeler ve fikirlerle incitmeye çalıştıklarını görün. İnsanlardan insanlara dolaşarak sizi başkalarına şikâyet eden ve siz hiçbir şey yapmadığınız halde şu kötülüğü ya da bu kötülüğü nasıl yaptığınıza dair fantastik hikâyeler uyduran kişileri görün.