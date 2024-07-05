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Karanlık Tarihimiz: İnsanlığın Ahlaki Zaafları

etiket Karanlık Tarihimiz: İnsanlığın Ahlaki Zaafları

Hüsamettin Oğuz
Hüsamettin Oğuz - yazio
05.07.2024 - 16:54

İnsanlık tarihi hem zaferlerle dolu hem de karanlık gölgelerle çizilmiş bir tablodur. Binlerce yıl boyunca, insanlar savaşlar çıkardı, imparatorluklar kurdu, medeniyetler inşa etti ve bilimde büyük ilerlemeler kaydetti. Ancak bu süreçte, insanlık aynı zamanda kendi içindeki karanlıkla da yüzleşti. 

Tecavüzden işkenceye, savaş suçlarından toplu katliamlara kadar, insanın kötüye meyilli doğası tarih boyunca birçok trajediye ve acıya sebep oldu. İnsanın tarihsel ve güncel zamanlardaki ahlaki zaaflarını, kötülük eğilimlerini ve bu karanlık yüzle nasıl başa çıkabileceğimizi anlamaya çalıştım ve sizin için derledim, yazdım.

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İnsanın kötü olduğunu söylerken neye dayanıyorum?

İnsanın kötü olduğunu söylerken neye dayanıyorum?

Başlangıç olarak, neden insanın tarihine bir göz atmıyoruz? Bilinen 5.000 yıllık tarihimiz boyunca, insanoğlunun günlük yaşamlarında defalarca ve en doğal kolaylıkla kötülüğe döndüğünü görüyoruz.

Başlangıç olarak, insanoğlunun girdiği savaşların, çarpışmaların, çatışmaların ve diğer askeri faaliyetlerin sayısına dehşetle bakabiliriz. İnsanoğlunun defalarca kentleri nasıl kuşattığını ve onları nasıl aç bırakarak boyun eğdirdiğini okuyabiliriz. İnsanın başka toprakları ve başka ırkları nasıl işgal ettiğini ve ardından masum sivilleri nasıl katlettiğini, kadınlara nasıl tecavüz ettiğini ve işgal ettiği toprakların zenginliklerini nasıl çaldığını okuyabiliriz.

İnsanoğlunun tüm bu harika faaliyetleri “asil” tarihi boyunca fazlasıyla yaygındır!

İnsanın ticaret, alışveriş ve her türlü ticari işlem yoluyla sözde “hemcinsi” olan insanı her zaman nasıl sömürmeye çalıştığını görebiliriz. Tüm bunlar “kâr” kelimesinin karşılığı olan ticaret adına yapılmaktadır. Gerçekten de kâr hırsı insanı köpeğin köpeğe saldırdığı gibi insanın üzerine saldırtmış, daha fazla para kazanmak için rakiplerini tamamen yok etmeye çalışmıştır.

İnsanlar, hukuku her türlü şekilde kontrol altına almak için kullanmıştır. Hukuk, seçkinleri yoksullardan korumak amacıyla oluşturulmuştur, böylece yoksullar çalınan haklarını geri alabilecekleri hiçbir yasal yola sahip olamazlar. Güçlü ulusların zayıf ulusları yasal olarak boyunduruk altına alabilmeleri, rahatça cinayet işleyebilmeleri ve istediklerini yapabilmeleri için de hukuk yaratılmıştır.

Her gün, her dakika, her an başkaları için kötü düşünceler üreten, kendilerine daha fazla prestij, para, güç ya da şöhret kazandırmak amacıyla şeytani fikirler ve planlar tasarlayan insanları göreceksiniz. Karakterinize suikast düzenlemeye çalışan, sizi karalamak ve size ve çocuklarınıza hakaret etmek için hararetle uğraşan fanatik kişileri görün. Sizin için kötü haberler aldığında sevinçten parlayan aşağılık insanları görün. İşinizden atılmanız veya rütbenizin düşürülmesi için sizden nasıl, neden, nerede ve ne zaman çalacağını durmaksızın planlayan insanları görün. Alçak kişilerin, duygularınızı ve hislerinizi alışılmadık derecede ağır kelimeler, ifadeler ve fikirlerle incitmeye çalıştıklarını görün. İnsanlardan insanlara dolaşarak sizi başkalarına şikâyet eden ve siz hiçbir şey yapmadığınız halde şu kötülüğü ya da bu kötülüğü nasıl yaptığınıza dair fantastik hikâyeler uyduran kişileri görün.

Ve şimdi size soruyorum, gerçekten insanın harika olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Ve şimdi size soruyorum, gerçekten insanın harika olduğunu mu düşünüyorsunuz?

İnsan hakkında konuşurken derinlemesine düşünmelisiniz, çünkü insanların taktığı sahte maskeleri çıkarıp, gerçek yüzüne bakmamız gerekiyor. Size, bu yüzün benim için ne kadar korkunç bir görüntü olduğunu söylüyorum. Aynı anda hem çirkin hem alaycı hem kendini beğenmiş hem kibirli hem kaba hem küçümseyen hem entrikacı hem de karanlık arzularla dolu bir yüz. İnsan, tarihin en ahlaksız yaratığıdır.

Kendi çıkarları uğruna size karşı kitaplar, makaleler ve dergiler yazan kişileri düşünün. Suç işlemediğiniz halde sizi umutsuzca yasal yollardan cezalandırmaya çalışan insanları hayal edin. Sizi yaşadığınız ülkeden sınır dışı etmeye çalıştıklarını gözünüzde canlandırın. Siz çaresizce, adaletsiz ve etkisiz yasalarla dolu bir sistemin önünde dururken, onların sizi tehdit etmeye çalıştığını düşünün. Siz aşağılamalar, sömürü ve zorlu bir yaşamla mücadele ederken, kendi rahat ve konforlu hayatlarıyla övünen insanları görün.

Ve şimdi size soruyorum, gerçekten insanın harika olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bugün size karşı sayısız entrika çeviren kaç kişi olduğunu bir düşünün. Tüm sözde aile ve arkadaşlarınızı düşünün ve onların kaçı, içten içe sizi gerçekten hor görüyor olabilir?

Yaptıklarını düşünün: saldırganlık, zarar verme, işkence ve masumlara yönelik şiddet. İnsan, kendi menfaatleri uğruna başkalarına zarar vermekten çekinmez. Yalan söylemek ve aldatmak, onu güçlendirir ve bu gücü kötüye kullanır.

İnsan, üstünlük kurma ve başkalarını ezme arzusuyla, savaşlar çıkarır, masumları öldürür ve dünyayı tahrip eder. Kendi menfaatleri için doğayı yok eder, kaynakları sömürür ve gelecek nesillerin yaşama şansını tehlikeye atar.

Evet, insan tarihteki en ahlaksız varlıktır. Onun karanlık yüzünü görmezden gelmek, bu gerçekleri inkâr etmek demektir. İnsan, içindeki kötülükle yüzleşmedikçe, bu dünyada gerçek bir ilerleme kaydedilemez. Bu nedenle, insanın içindeki bu derin karanlığı tanımak ve ona karşı mücadele etmek zorundayız.

Bir iki kelime etmeye çalıştığınızda her seferinde sözünüzü kesen kişiyi gözünüzde canlandırın. Görünüşte tutkuyla söylediklerinizi dinliyor gibi yapıp, sonra konuyu gelişigüzel değiştiren ve böylece kalbinizden döktüğünüz her şeyi boşa çıkaran kişiyi düşünün. Kaba insanlara bakın. Ne kadar da çoklar! Gittiğiniz her yerde ve her gün onlarla karşılaşacaksınız ve ne yazık ki bu insanlarla başa çıkmak zorunda kalacaksınız.

İnsan, zaman zaman ahlaki zaaflar gösteren bir varlıktır ve bu durum hepimizi etkilemektedir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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