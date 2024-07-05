Karanlık Tarihimiz: İnsanlığın Ahlaki Zaafları

İnsan hakkında konuşurken derinlemesine düşünmelisiniz, çünkü insanların taktığı sahte maskeleri çıkarıp, gerçek yüzüne bakmamız gerekiyor. Size, bu yüzün benim için ne kadar korkunç bir görüntü olduğunu söylüyorum. Aynı anda hem çirkin hem alaycı hem kendini beğenmiş hem kibirli hem kaba hem küçümseyen hem entrikacı hem de karanlık arzularla dolu bir yüz. İnsan, tarihin en ahlaksız yaratığıdır.
Kendi çıkarları uğruna size karşı kitaplar, makaleler ve dergiler yazan kişileri düşünün. Suç işlemediğiniz halde sizi umutsuzca yasal yollardan cezalandırmaya çalışan insanları hayal edin. Sizi yaşadığınız ülkeden sınır dışı etmeye çalıştıklarını gözünüzde canlandırın. Siz çaresizce, adaletsiz ve etkisiz yasalarla dolu bir sistemin önünde dururken, onların sizi tehdit etmeye çalıştığını düşünün. Siz aşağılamalar, sömürü ve zorlu bir yaşamla mücadele ederken, kendi rahat ve konforlu hayatlarıyla övünen insanları görün.
Ve şimdi size soruyorum, gerçekten insanın harika olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bugün size karşı sayısız entrika çeviren kaç kişi olduğunu bir düşünün. Tüm sözde aile ve arkadaşlarınızı düşünün ve onların kaçı, içten içe sizi gerçekten hor görüyor olabilir?
Yaptıklarını düşünün: saldırganlık, zarar verme, işkence ve masumlara yönelik şiddet. İnsan, kendi menfaatleri uğruna başkalarına zarar vermekten çekinmez. Yalan söylemek ve aldatmak, onu güçlendirir ve bu gücü kötüye kullanır.
İnsan, üstünlük kurma ve başkalarını ezme arzusuyla, savaşlar çıkarır, masumları öldürür ve dünyayı tahrip eder. Kendi menfaatleri için doğayı yok eder, kaynakları sömürür ve gelecek nesillerin yaşama şansını tehlikeye atar.
Evet, insan tarihteki en ahlaksız varlıktır. Onun karanlık yüzünü görmezden gelmek, bu gerçekleri inkâr etmek demektir. İnsan, içindeki kötülükle yüzleşmedikçe, bu dünyada gerçek bir ilerleme kaydedilemez. Bu nedenle, insanın içindeki bu derin karanlığı tanımak ve ona karşı mücadele etmek zorundayız.
Bir iki kelime etmeye çalıştığınızda her seferinde sözünüzü kesen kişiyi gözünüzde canlandırın. Görünüşte tutkuyla söylediklerinizi dinliyor gibi yapıp, sonra konuyu gelişigüzel değiştiren ve böylece kalbinizden döktüğünüz her şeyi boşa çıkaran kişiyi düşünün. Kaba insanlara bakın. Ne kadar da çoklar! Gittiğiniz her yerde ve her gün onlarla karşılaşacaksınız ve ne yazık ki bu insanlarla başa çıkmak zorunda kalacaksınız.
İnsan, zaman zaman ahlaki zaaflar gösteren bir varlıktır ve bu durum hepimizi etkilemektedir.
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