Karadeniz Sahil Yolu’nda Görenleri Şaşırtan 10 Manzara Noktası

Trabzon'un her yeri manzara dolu aslında ama bazı özellikli yerler de var elbette. Karadeniz'in doğasına hayran kalacağınız bir yer Trabzon Sera Gölü. Dağların arasında kalan bu yer, adeta bir saklı cennet. Sakin bir yer arayanları kendine hayran bırakan mekan, masalsı bir manzara ile sizi karşılıyor.