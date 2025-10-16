onedio
Karadeniz Sahil Yolu’nda Görenleri Şaşırtan 10 Manzara Noktası

Meryem Hazal Çamurcu
16.10.2025 - 18:10

Karadeniz demek manzara demek. Hele kıyı şeridi denilince manzarasız bir yer yok gibi. Dağlar, deniz ve gökyüzü üçlüsünü bir araya getiren sahil boyunca birçok fotoğraf çekileceğiniz kesin! Karadeniz'e yolunuz düşerse durup manzaraya doyacağınız bazı noktaları derledik. Bu noktalara beraber bakalım mı?

1. Ordu Boztepe

Ordu'nun en bilinen yerlerinden biri Boztepe. Bu seyir noktasından etrafa bakmanın keyfi çok başka. Karadeniz sahilindeki en etkileyici noktalardan biri olan Boztepe'de manzaraya doyacaksınız. Karadeniz'e yolu düşen herkesin buraya uğrayıp bir fotoğraf çektirmesi şart diyebiliriz!

2. Giresun Adası

Giresun Adası, Karadeniz'deki en güzel doğal alanlardan biri. Yeşilin maviyle buluştuğu eşsiz noktalardan olan ada manzaraya doyuran mekanlardan. Büyüleyici bir yanı da olan adanın manzarasıyla mest olmadan yola devam etmeyin deriz!

3. Trabzon Sera Gölü

Trabzon'un her yeri manzara dolu aslında ama bazı özellikli yerler de var elbette. Karadeniz'in doğasına hayran kalacağınız bir yer Trabzon Sera Gölü. Dağların arasında kalan bu yer, adeta bir saklı cennet. Sakin bir yer arayanları kendine hayran bırakan mekan, masalsı bir manzara ile sizi karşılıyor.

4. Rize Çayeli

Rize'nin en meşhur ilçelerinden olan Çayeli'nde sahil boyunca her yer film setlerinden fırlamış kadar güzel. Bir yanda deniz, diğer yanda dağ manzarası ile eşsiz güzelliğe sahip. Yol boyunca etrafta köy evleri, dereler ve çay tarlaları ile hayatınızın en güzel yolculuğunu yaşayacaksınız.

5. Artvin Arhavi Çifte Köprü

Sahil yolundan biraz sapmayı göze alabilirseniz göreceğiniz manzara sizi Karadeniz'e bir kere daha aşık edecek. İki taş köprüden oluşan yer mimari ve doğanın müthiş uyumunun nadide örneklerinden. Yeşille kaplı köprüler durup fotoğraf çekmek için ideal!

6. Samsun Amisos Tepesi

Samsun'daki Amisos Tepesi hem doğal hem tarihi güzelliğin beraber bulunduğu eşsiz örneklerden biri. Karadeniz'i kucaklayan manzarasıyla Amisos Tepesi'ni bir kere görünce bir daha görmek için tekrar gitmek isteyeceksiniz. Günün hangi saatinde giderseniz gidin muhteşem bir manzara sizi bekliyor olacak.

7. Sinop Hamsilos Koyu

Hamsilos Koyu, Karadeniz'in en güzel manzara noktalarından biri. Yeşil ve mavinin en güzel tonlarını görebileceğiniz Hamsilos Koyu, U şeklindeki yapısıyla çok ilginç. Berrak denizin yemyeşil ormanla buluştuğu mekan, oraya giden herkesi büyülüyor.

8. Rize Ayder Yaylası

Yeşilin en güzel tonunu görmek için gitmeniz gereken yer Ayder Yaylası. Yol boyunca yemyeşil manzara size eşlik edecek. Bu yolda sık sık sis bulutlarıyla karşılaşmak da mümkün. Rize Ayder Yaylası size görsel bir şölen yaşatacak anlayacağınız!

9. Kastanonu Cide Gideros Koyu

Karadeniz'in saklı cenneti diyebileceğimiz Gideros Koyu, yeşille mavinin kusursuz şekilde buluştuğu yerlerden biri. Yolda manzaraya doymak için durup arabadan inmeniz gerekecek. Kartpostallardan fırlayan bu manzaraya karşı bir bardak çay içmenin keyfi çok başka!

10. Sinop İnceburun

Türkiye'nin kuzeydeki en ucu diyebileceğimiz İnceburun, Karadeniz'in en güzel noktalarından biri. Buraya gidip etrafı izlemeye doyamayacağınız kesin. Gökyüzü ve denizin birleşiminin büyüleyici atmosferi herkesi kendine hayran bıraktıracak cinsten.

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
