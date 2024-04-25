Kalça Sallayan Bastık'tan Kuliste de Parlayan Sarıkaya'ya 25 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Kalça Sallayan Bastık'tan Kuliste de Parlayan Sarıkaya'ya 25 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Aslı Enver, güne içi açılarak başladı.
Yasemin Tatlıses, operasyondan çıkan oğlu İbrahim Ayel'le İdo'sunu paylaştı.
Melis İşiten mahalle kızı oldu.
Danla Bilic, günü köpeğiyle kapattı.
Mert Demir, Eskişehir'e teşekkürünü eksik etmedi.
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Serenay Sarıkaya, kuliste de parıl parıl parladı.
Özge Özpirinçci, kocasını özledi.
Zeynep Bastık bir o yana bir bu yana salladı.
Ezgi Mola, Can'ın iştahını kendisine benzetti.
Kocaman olan Melisa Ilıcalı "vay be" dedirtti.
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