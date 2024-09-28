Kaç Kişinin Canını Yaktın?
Kaç Kişinin Canını Yaktın?
Sen kaç kişinin canını yaktın?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. İstemeden birinin kalbini kırdığını fark ettin. Ne yaparsın?
4. Sosyal bir ortamda biri seninle dalga geçerse, ne hissedersin?
5. Birine karşı hislerin değiştiğinde, nasıl davranırsın?
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6. Hiç birini aldattın mı?
7. Peki birinden ayrılırken daha önce hiç bu cümlelerden kullandın mı?
8. İnsanların yüzüne yaptıkları şeyleri direkt söyler misin?
9. Peki genellikle ayrılıklarının sonunda her yerden engellenir misin?
10. Son olarak ne olursa olsun sana yapılan bir şeyi unutur musun?
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Sen hiç kimsenin canını yakmamışsın!
Sen 1 kişinin canını çok yakmışsın!
Sen 2 kişinin canını çok yakmışsın!
Sen en az 4 kişinin canını çok yakmışsın!
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