Hayatın renkli kulislerinde, bazen farkında olmadan birilerinin kalbini kırabiliyoruz. İşte senin hikayen de tam olarak böyle. Sen, bir kişinin kalbinde derin yaralar açmışsın. Belki de hiç farkında olmadan, belki de sadece kendi düşüncelerinle hareket ederken, bir başkasının hayatında büyük bir etki yaratmışsın. Bu kişi, belki de senin hayatında sadece bir figüran. Ancak sen, onun hayatında başroldeki oyuncusun. Senin her hareketin, onun hayatında bir deprem etkisi yaratıyor. Senin her bir kelimen, onun kalbinde bir yara açıyor. Senin her bir bakışın, onun ruhunda bir iz bırakıyor. Evet, belki de bunların hiçbirini bilmiyorsun. Ancak şimdi, belki de ilk kez, bu durumun farkındasın. Ve belki de şimdi, bu durumu düzeltme zamanı gelmiştir.