Kaç Kişinin Canını Yaktın?

Hayatının her döneminde insanlara karşı son derece nazik ve hassas bir tutum sergileyen sen, hiç kimsenin kalbini kırmamışsın. Her zaman yumuşak bir dil ve anlayışlı bir tavır sergileyerek, insanların hayatına dokundun. Seninle karşılaşan herkes, bu eşsiz deneyimden memnun bir şekilde ayrıldı. Herkesin yüzünde bir tebessüm, kalbinde ise sıcacık bir his bıraktın. Sen, hiç kimsenin canını yakmadın, tam tersine, insanların hayatına pozitif bir dokunuşta bulundun. İşte bu yüzden herkes seni seviyor ve saygı duyuyor. Seninle tanışan herkes, bu deneyimin onlara kattığı güzellikler için sana minnettar.