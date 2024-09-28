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Kaç Kişinin Canını Yaktın?

Kaç Kişinin Canını Yaktın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
28.09.2024 - 16:01

Sen kaç kişinin canını yaktın?

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. İstemeden birinin kalbini kırdığını fark ettin. Ne yaparsın?

4. Sosyal bir ortamda biri seninle dalga geçerse, ne hissedersin?

4. Sosyal bir ortamda biri seninle dalga geçerse, ne hissedersin?

5. Birine karşı hislerin değiştiğinde, nasıl davranırsın?

5. Birine karşı hislerin değiştiğinde, nasıl davranırsın?
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6. Hiç birini aldattın mı?

7. Peki birinden ayrılırken daha önce hiç bu cümlelerden kullandın mı?

8. İnsanların yüzüne yaptıkları şeyleri direkt söyler misin?

9. Peki genellikle ayrılıklarının sonunda her yerden engellenir misin?

10. Son olarak ne olursa olsun sana yapılan bir şeyi unutur musun?

10. Son olarak ne olursa olsun sana yapılan bir şeyi unutur musun?
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Sen hiç kimsenin canını yakmamışsın!

Hayatının her döneminde insanlara karşı son derece nazik ve hassas bir tutum sergileyen sen, hiç kimsenin kalbini kırmamışsın. Her zaman yumuşak bir dil ve anlayışlı bir tavır sergileyerek, insanların hayatına dokundun. Seninle karşılaşan herkes, bu eşsiz deneyimden memnun bir şekilde ayrıldı. Herkesin yüzünde bir tebessüm, kalbinde ise sıcacık bir his bıraktın. Sen, hiç kimsenin canını yakmadın, tam tersine, insanların hayatına pozitif bir dokunuşta bulundun. İşte bu yüzden herkes seni seviyor ve saygı duyuyor. Seninle tanışan herkes, bu deneyimin onlara kattığı güzellikler için sana minnettar.

Sen 1 kişinin canını çok yakmışsın!

Hayatın renkli kulislerinde, bazen farkında olmadan birilerinin kalbini kırabiliyoruz. İşte senin hikayen de tam olarak böyle. Sen, bir kişinin kalbinde derin yaralar açmışsın. Belki de hiç farkında olmadan, belki de sadece kendi düşüncelerinle hareket ederken, bir başkasının hayatında büyük bir etki yaratmışsın. Bu kişi, belki de senin hayatında sadece bir figüran. Ancak sen, onun hayatında başroldeki oyuncusun. Senin her hareketin, onun hayatında bir deprem etkisi yaratıyor. Senin her bir kelimen, onun kalbinde bir yara açıyor. Senin her bir bakışın, onun ruhunda bir iz bırakıyor. Evet, belki de bunların hiçbirini bilmiyorsun. Ancak şimdi, belki de ilk kez, bu durumun farkındasın. Ve belki de şimdi, bu durumu düzeltme zamanı gelmiştir.

Sen 2 kişinin canını çok yakmışsın!

Sanki bir dizi karakteri gibi, etrafındakilerin kalbini kırmakta üstüne yok. Hatta öyle ki, sadece bir değil, tam iki kişinin canını yakmayı başardın. Belki de farkında değilsin ama senin bu tavrın, iki kişiyi de derinden etkiledi. Onların yüzlerindeki tebessümü, gözlerindeki ışığı söndürdün. Biliyoruz, herkes hata yapabilir. Ancak senin yaptığın, bir hata olmanın ötesinde. İki kişinin canını yakmak, onları derinden üzmek... Bu, bir hata olmanın çok ötesinde. Ancak unutma, hala zaman var. Hatalarını düzeltme, onların kalbini tamir etme şansın hala var. İşte bu yüzden, belki de şimdi tam zamanı. Kendine bir şans ver ve bu durumu düzeltmeye çalış. Kim bilir, belki de bu sayede, iki kişinin canını yakmak yerine, onların kalbini tamir edebilirsin.

Sen en az 4 kişinin canını çok yakmışsın!

En az dört kişi, senin yüzünden acı çekmiş. O kadar çok kişi, senin yüzünden gözyaşı dökmüş ki, bu durum adeta bir magazin haberi olmuş. Senin hakkında konuşulanlar, adeta bir aşk romanı gibi. Herkesin dilinde sen ve yaptıkların var. Aşk hayatın adeta bir dizi senaryosu gibi. Ancak unutma, aşkta kazanan yoktur. Herkesin kalbini kırmak yerine, belki de biraz daha duyarlı olman gerektiğini düşünüyoruz. Kim bilir, belki de bu durum senin aşk hayatına yeni bir yön verir.

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