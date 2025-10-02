İstanbul’da Şehir İçi Turu Yaparken Fotoğraf Çekmeniz Gereken 10 Manzara Noktası
İstanbul gezmek için en güzel yerlerden. Her köşesi ayrı güzel İstanbul'a gidince manzaraya doyuyor insan. Fotoğraf çekmek için de en güzel yerlerden biri İstanbul. Her adımda yeni bir manzaraya şahit olacağınız İstanbul'da fotoğraf çekmeniz için noktalara bakalım mı?
1. Galata Kulesi
2. Süleymaniye Camii
3. Pierre Loti
4. Çamlıca Tepesi
5. Ortaköy Camii
6. Salacak Sahili
7. Emirgan Korusu
8. Rumeli Hisarı
9. Karaköy
10. Balat
