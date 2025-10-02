onedio
İstanbul’da Şehir İçi Turu Yaparken Fotoğraf Çekmeniz Gereken 10 Manzara Noktası

Meryem Hazal Çamurcu
02.10.2025 - 13:04

İstanbul gezmek için en güzel yerlerden. Her köşesi ayrı güzel İstanbul'a gidince manzaraya doyuyor insan. Fotoğraf çekmek için de en güzel yerlerden biri İstanbul. Her adımda yeni bir manzaraya şahit olacağınız İstanbul'da fotoğraf çekmeniz için noktalara bakalım mı?

1. Galata Kulesi

Manzara izlemek deyince tabii ki ilk akla gelen yerlerden biri Galata Kulesi. Galata Kulesi'ne çıkıp etrafa şöyle bir baktığınızda İstanbul'un tüm manzarası ayaklarınızın altında olacak. Sabah ya da akşam her an güzel Galata Kulesi'nin manzarasıyla İstanbul'a tekrar hayran olacaksınız.

2. Süleymaniye Camii

Süleymaniye Camii kendi başına büyüleyici bir yapı ama oradan etrafa bakmanın tadı çok başka. Süleymaniye Camii avlusundan Haliç'i görerek manzaraya doyabiliyorsunuz. Hem caminin mimarisine hem İstanbul'a hayran olmak için güzel manzara noktalarından biri anlayacağınız!

3. Pierre Loti

Pierre Loti Tepesi, İstanbul'un herhalde manzaraya en çok doyuran yerlerinden. İstanbul'u ayaklarınızın altına seren Pierre Loti'de bir bardak çay ya da kahve içmenin keyfine doyum olmuyor. Gün batımında kartpostallardan fırlayan bir manzara görmek istiyorsanız çıkmanız gereken yer bu tepe!

4. Çamlıca Tepesi

Avrupa yakasının Pierre Loti'si varsa Anadolu yakasının Çamlıca Tepesi var. Çamlıca'ya çıkınca İstanbul'u baştan sona görebiliyorsunuz. Hatta İstanbul'u böyle görebileceğiniz sayılı yerlerden biri Çamlıca. Özellikle akşam saatlerinde buradan İstanbul'u izlemek çok daha güzel oluyor.

5. Ortaköy Camii

Ortaköy Camii, İstanbul'da mutlaka gezip görmeniz gereken yerlerden. Tabii aynı zamanda çok iyi manzara noktalarından biri. Caminin avlusuna çıkıp Boğaz'ı izlemek ayrı bir keyif. İstanbul'a bu açıdan bakınca insan bir kere daha aşık oluyor.

6. Salacak Sahili

Kız Kulesi, İstanbul'un önemli yapılarından biri. Bu önemli yapının içine girmek güzel ama oturup karşısına izlemek de ayrı güzel. İşte Salacak sahiline gidip Kız Kulesi manzarasına doyabilirsiniz. Çayınızı alıp sahilden manzarayı izleyerek İstanbul'un masalsı hallerine şahit olabilirsiniz.

7. Emirgan Korusu

Laleleriyle meşhur Emirgan Korusu, aynı zamanda eşsiz manzara noktalarından biri. Fotoğraf çekmeyi sevenlerin uğrak noktası Emirgan Korusu'ndan Boğaz tüm ihtişamıyla gözlerinizin önünde oluyor. Doğanın en güzel halini ve tarihi yapıları bir araya getiren Emirgan Korusu'nda çektiğiniz fotoğraflarda tam bir renk cümbüşü olacak!

8. Rumeli Hisarı

Suları ve Boğaz'ı aynı karede yakalamak için Rumeli Hisar'ına gidilebilir. Tarihle modernliğin aynı karede yer alacağı bir İstanbul manzarası için burası ideal bir yer. İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olan Rumeli Hisarı'ndan İstanbul'un en güzel manzara fotoğraflarını çekebilirsiniz.

9. Karaköy

Karaköy'den Galata Köprüsü ve Eminönü manzarası görülebiliyor. İstanbul'u gerçek anlamda yaşamak için bu nokta en doğru yerlerden biri. İnsan kalabalığına eşlik eden balıkçı bağrışları, bir yanda martı sesleri derken gerçek bir İstanbul fotoğrafı için Karaköy tam aradığınız nokta!

10. Balat

Balat'ın dar sokakları İstanbul manzarası yakalamak için gidilmesi gereken yerlerden. Burada doğa manzarası yerine rengarenk evler ve nostaljik kareler görmek mümkün. Gün içinde gittiğinizde günlük hayattan birçok kare yakalayacağınız kesin.

