İstanbul’da Operasyon: Hat Holding ve Investco Holding’e Kayyum Atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Hat Holding Anonim Şirketi ile Investco Holding Anonim Şirketi'nin mal varlıklarına ve şüphelilere ait hisse paylarına el konuldu. Ayrıca mali kayıtların muhafazası ve bireysel yatırımcının korunabilmesi için el konulan payların yönetimi hususunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum olarak atandığı öğrenildi.
Hat Holding Anonim Şirketi ve Investco Holding Anonim Şirketi’ne kayyum atandı!
