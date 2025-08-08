İş Fırsatlarını Kendine Çekmenin Spiritüel Yolları – Bolluk Bilinci

Girişimcilik dünyasında başarıyı belirleyen en önemli unsurlardan biri, çoğu zaman sandığımız gibi yalnızca sermaye, network ya da pazarlama becerisi değildir. Tüm bunların arkasında daha görünmez ama çok güçlü bir unsur vardır, Frekansımız.

Radyo frekanslarını ayarlamak gibi, zihnimizi de belirli bir titreşime ayarladığımızda, hayat bize o frekansta yankı veren fırsatları getirir. Eğer zihnimiz “eksiklik” frekansında çalışıyorsa, tıpkı yanlış ayara yapılmış bir radyo gibi, fırsat sinyallerini alamayız. Ama “bolluk” frekansına geçtiğimizde, önceden var olduğunu bile fark etmediğimiz imkânlar birden gözümüzün önünde belirir.

Bolluk bilinci, çevremizdeki imkânların farkında olmak, potansiyel fırsatları eksiklik gözlüğüyle değil, olasılık gözlüğüyle görebilmek demektir. Bir girişimci “ekonomi kötü, müşteri yok, yatırımcılar çekimser” diye düşünmeye başlarsa, bilinçaltı bu dar perspektife uyum sağlar ve fırsatları görme becerisini kısıtlar. Oysa “şu an bana uygun müşteriler henüz ortaya çıkmadı” veya “piyasa dönüşüm sürecinde, bu bana yeni çözümler geliştirme şansı veriyor” gibi bir dil, zihninizi farklı çalıştırır.

Bu, spiritüel bir bakış açısı olduğu kadar, bilimsel olarak da kanıtlanmış bir gerçek. Çünkü beynimiz, odaklandığımız şeyi büyütme eğilimindedir.