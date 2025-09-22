İş Bankası'ndan Tenise Büyük Destek: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası'na Sponsorluk

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, sponsorluk anlaşmasının gelecekteki daha büyük iş birliklerinin ilk adımı olduğunu belirtti. Satrançtaki 20 yıllık başarı hikayesini anımsatan Aran, tıpkı satrançta olduğu gibi teniste de 'Türkiye'nin 81 ilinden' şampiyonlar çıkarmayı ve sporu kolay ulaşılabilir hale getirmeyi arzuladıklarını ifade etti. Aran, 'Gençlere ve topluma umut olacak başarı hikayeleri yaratmak arzusundayız,' diyerek, TTF'nin idealist vizyonunun kendilerini bu sponsorluğa yönlendirdiğini vurguladı.

Bu sponsorluk, İş Bankası'nın spora verdiği desteğin devamı niteliğinde. Daha önce İş Portföy iş birliğinde kurulan ve genç sporculara finansal destek sağlayan 'TTF Tenise Destek Değişken Fonu' da bu alandaki kararlılığın bir göstergesi. Bu etki odaklı yatırım fonu, yatırımcıların birikimlerini değerlendirirken aynı zamanda gelecek vadeden sporculara katkıda bulunuyor.