İş Bankası'ndan Tenise Büyük Destek: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası'na Sponsorluk

22.09.2025 - 16:37

İş Bankası, Türkiye'de tenisin gelişimine önemli bir katkı sağlayarak, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından Gaziantep’te düzenlenecek olan “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası”'na ana sponsor oldu. Bu sponsorlukla genç sporculara fırsat eşitliği sunulması ve kadınların spora katılımının artırılması hedefleniyor.

Teniste Yeni Bir Dönem: Fırsat Eşitliği ve Başarı Hikayeleri

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, sponsorluk anlaşmasının gelecekteki daha büyük iş birliklerinin ilk adımı olduğunu belirtti. Satrançtaki 20 yıllık başarı hikayesini anımsatan Aran, tıpkı satrançta olduğu gibi teniste de 'Türkiye'nin 81 ilinden' şampiyonlar çıkarmayı ve sporu kolay ulaşılabilir hale getirmeyi arzuladıklarını ifade etti. Aran, 'Gençlere ve topluma umut olacak başarı hikayeleri yaratmak arzusundayız,' diyerek, TTF'nin idealist vizyonunun kendilerini bu sponsorluğa yönlendirdiğini vurguladı.

Bu sponsorluk, İş Bankası'nın spora verdiği desteğin devamı niteliğinde. Daha önce İş Portföy iş birliğinde kurulan ve genç sporculara finansal destek sağlayan 'TTF Tenise Destek Değişken Fonu' da bu alandaki kararlılığın bir göstergesi. Bu etki odaklı yatırım fonu, yatırımcıların birikimlerini değerlendirirken aynı zamanda gelecek vadeden sporculara katkıda bulunuyor.

Türkiye Tenis Federasyonu Vizyonu: Bölgesel Gelişim ve Yeni Lig Yapılanması

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, 1-5 Ekim 2025 tarihlerinde Gaziantep Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi’nde gerçekleşecek şampiyonanın, bölgedeki gençlere ve özellikle kız çocuklarına yönelik önemli bir sosyal etki yaratacağını belirtti. Müderrisgil, bu organizasyonun, 2026'da hayata geçirilecek yeni Türkiye Tenis Ligi'nin de temelini oluşturacağını söyledi. 'Türk tenisinin geleceği' için İş Bankası ile kurulan bu iş birliğinin, sporu ülkenin dört bir yanına yayma hedefleriyle örtüştüğünü dile getirdi.

Şampiyona Detayları ve Katılımcı Kulüpler

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası, 13-30 yaş grubundan toplam 230 sporcuyu ağırlayacak. 38 erkek ve 26 kadın takımının yer alacağı turnuvaya, Ardahan, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerinden 42 kulüp katılacak.

